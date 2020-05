Jeunes: 3 conseils pour réduire votre facture de téléphone

Dean Drobot/Shutterstock / Dean Drobot

Si vous payez encore trop cher votre abonnement téléphonique, voici trois conseils pour réduire votre facture. Selon l'Arcep, si celle-ci s'élevait en moyenne à 29 euros par mois en 2005, elle ne coûte plus en moyenne aujourd'hui que 16 euros par mois. Et en adoptant les bons réflexes, vous pouvez infléchir davantage vos dépenses téléphoniques.

Sommaire:

Réduite votre facture de téléphone en faisant le point sur vos besoins en téléphonie

N'hésitez pas à négocier avec votre opérateur

Changez d'opérateur, quitte à revenir ensuite

Réduire votre facture de téléphone en faisant le point sur vos besoins en téléphonie

La première étape consiste à se poser les bonnes questions. De quoi disposez-vous aujourd'hui? Combien payez-vous votre forfait? Et de quoi avez-vous besoin? Utilisez-vous par exemple votre forfait internet intégralement? Des services particuliers? À partir de là faites le tour des opérateurs, afin de faire le point sur les offres existantes sur le marché en fonction de votre budget. Plusieurs comparateurs de forfaits mobiles existent sur internet toutefois le plus simple et le plus sûr reste de voir les différentes offres existantes.

N'hésitez pas à négocier avec votre opérateur

Vous trouvez votre forfait trop cher? Commencez par passer un coup de fil au service résiliation de votre opérateur. Si vous êtes un fidèle client depuis plusieurs années, votre interlocuteur tentera probablement de vous retenir, réduction à l'appui, si vous annoncez votre volonté de partir à la concurrence. Avant l'appel, vous devez avoir bien en tête les prix de la concurrence, sur lesquels vous aimeriez vous aligner afin de mieux négocier.

Changez d'opérateur, quitte à revenir ensuite

Si votre opérateur ne vous accorde pas de réduction malgré votre négociation ou si l'offre de réduction proposée vous semble trop faible vous pouvez tout simplement partir, pour mieux revenir. Profitez d'une offre d'appels à petits prix, même temporaire, chez le concurrent, en conservant votre numéro, puis guettez patiemment une offre intéressante chez votre opérateur d'origine. Certains vont plus loin, et n'hésitent pas à changer chaque année, pour profiter des offres d'appel les plus intéressantes des différents opérateurs.