CDHR : ce nouvel impôt sur les hauts revenus est à régler avant le 15 décembre

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 03/12/2025 à 10:58

Les contribuables les plus fortunés doivent verser un acompte sur la Contribution différentielle sur les hauts revenus avant le 15 décembre. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Si vous êtes soumis à la Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), vous avez jusqu'au 15 décembre pour régler l'acompte instauré par l'administration fiscale. Cette contribution concerne les personnes seules (célibataires, veufs, séparés ou divorcés) dont le revenu de référence au titre de l'année 2025 dépasse 250 000 euros et les couples avec imposition commune qui gagnent plus de 500 000 €.

Elle vise à « assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus » , peut-on lire dans une note publiée ce lundi 1er décembre sur le site impots.gouv.fr. Dès lors que le taux moyen d’imposition de ces contribuables est inférieur à 20 % (impôt sur le revenu + contribution exceptionnelle sur les hauts revenus), ils doivent donc compléter en payant la CDHR.

Le contribuable doit estimer ses revenus 2025

« L’article 10 de la loi de finances n° 2025-127 du 14 février 2025 prévoit le versement d’un acompte de contribution entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025 » , indique l'administration. Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution qui doit être évalué par le contribuable lui-même. Ce dernier doit estimer ses revenus sur l'année 2025 en tenant compte « des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre et le 31 décembre 2025 » . Bercy propose un simulateur en ligne pour estimer rapidement le montant de cette contribution.

La déclaration de vos revenus et le paiement de l’acompte se font en ligne dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr., dans le service « Prélèvement à la source ». Le montant payé en ce mois de décembre sera intégré à l’avis d’imposition sur les revenus de 2025, transmis en 2026. Si cet acompte s'avère supérieur à la contribution due, l’excédent sera restitué.