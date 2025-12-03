Sofidy et Tikehau Capital : cap sur la création d’un champion mondial de l’immobilier

03/12/2025

SOFIDY

Dans un marché immobilier en phase de normalisation, où le repricing des actifs ouvre de nouvelles fenêtres d'opportunités, Sofidy s'apprête à changer d'échelle. Le projet de rapprochement avec la plateforme immobilière de sa maison mère, Tikehau Capital, vise à unir deux ADN complémentaires pour bâtir un acteur de référence, capable d'investir, transformer et gérer des actifs sur plusieurs marchés et plusieurs stratégies, avec une ambition clairement affichée : créer un champion mondial de l'immobilier au service des épargnants.

Un changement de dimension, sans impact pour les clients

L'équation est simple : plus de moyens, plus d'accès aux opportunités, tout en conservant ce qui fait la force de Sofidy depuis près de 40 ans.

Concrètement :

• La marque Sofidy reste inchangée ; vos placements continuent d'être gérés par les mêmes équipes, avec la même discipline et la même proximité client.

• L'unification des expertises permettra d'adresser un spectre élargi d'actifs (bureaux, commerces, entrepôts, hôtels, logements) et de stratégies — du rendement maîtrisé (Core+) à la création de valeur (Value Add) — en intégrant une exigence forte en matière d'efficacité énergétique et de durabilité.

• L'ensemble représentera environ 14 Md€ d'actifs gérés, offrant une profondeur de marché accrue, une capacité d'origination renforcée et une empreinte internationale élargie.

Une plateforme unifiée pour capter la reprise

Sur le plan industriel, le projet consiste à rapprocher Sofidy de Tikehau Investment Management, afin de réunir les métiers de l'investissement, de la gestion d'actifs et de fonds, de la distribution et du service client au sein d'une plateforme unique et plus diversifiée.

Cette plateforme s'appuiera sur :

• des expertises immobilières complémentaires, la compétence historique de Sofidy en SCPI venant enrichir l'approche « value add » de Tikehau Capital.

• une présence établie en Europe et aux États Unis pour amplifier les capacités d'origination et le positionnement global.

• une base d'actifs substantielle : 14 Md€ d'actifs immobiliers gérés, soit 27% des encours d'un Groupe totalisant 51,1 Md€ au 30 septembre 2025.

Au-delà des chiffres, l'enjeu est stratégique : anticipant une reprise des marchés, l'unification vise à accélérer le développement, étendre la présence internationale et saisir, avec discipline, les segments et les moments les plus porteurs du cycle.

Pour les épargnants Boursorama, rien ne change

• Continuité au quotidien : marque, équipes, gestion et services inchangés.

• Plus de moyens pour capter la reprise : sourcing élargi, couverture multi géographiques, expertise renforcée sur toute la chaîne de valeur.

• Une proposition de valeur enrichie : la proximité et la pédagogie Sofidy adossées à la puissance internationale et aux standards d'exécution de Tikehau Capital.

En somme, Sofidy se dote de la puissance d'une plateforme immobilière mondiale tout en conservant son identité de gestion prudente et rigoureuse.