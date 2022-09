Comment acheter sa voiture aux enchères?

Un conducteur règle son achat par carte bancaire crédit photo : Gettyimages

Les ventes aux enchères automobiles ont le vent en poupe. Organisées régulièrement partout en France, elles permettent de bénéficier de tarifs attractifs. Comment se déroulent ces ventes ? Est-ce vraiment un bon plan d’acheter sa voiture aux enchères ? Quelles sont les précautions à prendre pour éviter les déconvenues ?

Sommaire:

Quel type de véhicules trouve-t-on dans les salles des ventes?

Chaque semaine, des milliers de voitures de toutes les marques sont vendues aux enchère s, bien souvent à un prix inférieur à leur valeur sur le marché. De la petite citadine au monospace, en passant par la grosse berline ou par le SUV, les véhicules présentés sont différents tant du point de vue du modèle que de leur origine. Le calendrier des ventes est disponible sur le site interencheres.com. Très souvent, il est également possible d’accéder au site de vente en ligne et de suivre les enchères à distance en temps réel.

Il existe deux types de ventes aux enchères publiques:

Les ventes aux enchères volontaires. Elles concernent des véhicules remis librement par des particuliers ou des professionnels pour être vendus au plus offrant. On y trouve majoritairement des véhicules provenant de flottes d’entreprises ou d’administrations, de loueurs, de sociétés de leasing ou encore d’organismes de crédit.

Les ventes aux enchères judiciaires. Il s’agit de biens saisis dans le cadre d’une faillite ou après une décision de justice. Tous les types de véhicules peuvent être représentés: voiture de sport, berline de luxe, utilitaire ou même camping-car.

Les ventes aux enchères sont ouvertes aux particuliers comme aux professionnels de la vente automobile. Elles sont organisées sous l’égide d’un commissaire-priseur. La présence de ce professionnel assermenté est un gage de sérieux et de sécurité pour l’acheteur. S’il s’agit de véhicules volés, puis retrouvés ou accidentés, le commissaire-priseur est tenu de le préciser au moment de la vente.

À savoir Les deux principaux acteurs spécialisés dans les ventes aux enchères automobiles sont Alcopa Auction et VPauto.

Commencez par examiner attentivement le véhicule

En salle des ventes, les voitures sont généralement exposées au public quelques jours avant la mise aux enchères. L’examen du véhicule dont vous envisagez l’achat est une première étape essentielle, car il vous permet d’avoir un aperçu de son état global: carrosserie (rayures, chocs), bas de caisse, pneus, habitacle… Vous pouvez demander à vous installer derrière le volant et à démarrer le moteur, mais vous ne pouvez pas rouler avec la voiture. Profitez-en pour contrôler les voyants du tableau de bord, l’usure du volant et de la sellerie, les pédales…

Recueillez un maximum de renseignements sur le véhicule. Les caractéristiques figurent dans le catalogue regroupant les annonces des véhicules vendus aux enchères et sont apposées sur le pare-brise. Vous y trouvez le modèle, le kilométrage, les équipements et les options, la date de mise en circulation, la mise à prix et parfois la provenance du véhicule.

Toutes les voitures vendues doivent posséder un contrôle technique récent réalisé dans un centre agréé. Celui-ci est affiché sur le véhicule et concerne uniquement les éléments relatifs à la sécurité: feux, freins, accident… Il est recommandé de lire attentivement tous les documents mis à votre disposition, notamment le carnet d’entretien. Plus il est à jour, plus vous disposez d’informations fiables sur le véhicule proposé à la vente aux enchères. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire accompagner par un expert qualifié. Cette prestation est facturée une centaine d’euros en moyenne.

Soyez attentif aux frais supplémentaires de la vente aux enchères d’un véhicule

Fixez-vous un budget en tenant compte de l’état du véhicule. Pour faire une offre cohérente, vous pouvez vous appuyer sur la cote Argus et sur les prix affichés pour un modèle identique sur les sites de vente en ligne. En moyenne, l’adjudication des véhicules est de 20% inférieure à celle des prix du marché. En dessous de 15% d’économies par rapport au prix de l’Argus, l’enchère est souvent moins intéressante.

Au prix annoncé en salle s’ajouteront différents frais. Tous ces éléments (modalités de paiement, frais de vente, conditions d’enlèvement du véhicule…) sont récapitulés dans les conditions de vente, présentées sur Internet et dans le catalogue. Pensez à inclure ces sommes à votre budget global:

Les frais d’adjudication varient en fonction des salles des ventes, mais sont généralement compris entre 12 et 15% du prix du véhicule.

Des frais de dossier d’une centaine d’euros sont souvent demandés à l’acheteur.

Des frais supplémentaires peuvent être facturés si vous effectuez l’enchère en ligne.

Pour repartir au volant du véhicule, vous devez souscrire une assurance temporaire.

Vous pouvez devoir vous acquitter de frais de parking si vous ne retirez pas le véhicule dans le délai imparti (ou de frais de livraison).

Le boom du marché des véhicules d’occasion L’industrie automobile a été lourdement touchée par la pandémie de la Covid-19. La pénurie de composants électroniques importés d’Asie a fait chuter la production de voitures neuves, poussant de nombreux acheteurs à se tourner vers la seconde main. En 2021, le marché de l’automobile d’occasion a enregistré une progression record de 8%, dépassant pour la première fois le seuil des 6 millions de transactions. Le ratio des immatriculations s’établit à 3,6 voitures d’occasion pour une neuve. En moyenne, les prix ont grimpé de 13% en 2021.

Comment se déroule une vente aux enchères?

Vous pouvez vous rendre dans une salle des ventes même sans intention d’achat immédiate pour voir comment se passe concrètement une vente. Cette première visite vous permet de découvrir cet univers un peu particulier de la vente aux enchères de véhicules. Le jour de la vente, évitez de vous précipiter et d’enchérir dès la mise à prix. Dans un premier temps observez et, quand le rythme des enchérissements ralentit, manifestez-vous.

Veillez à ne jamais dépasser le budget fixé. Les enchères peuvent être grisantes et, dans le feu de l’action, vous pouvez acquérir le véhicule à un prix supérieur à sa cote. En cas d’enchère perdue, ne vous rabattez pas sur un modèle moins intéressant et attendez plutôt une autre vente. Lorsque vous remportez l’enchère, vous vous engagez à payer totalement la somme indiquée et les frais associés. Des pénalités peuvent être appliquées lorsque l’intention d’achat n’est pas honorée. Par ailleurs, vous ne disposez d’aucun droit de rétractation et ne pouvez donc pas échanger le véhicule ou être remboursé.

Finaliser l’achat de sa voiture d’occasion aux enchères Une fois le véhicule adjugé, vous devez vous rendre au pupitre de la salle des ventes pour confirmer le prix d’adjudication et verser un acompte, le plus souvent, par carte bancaire. Le paiement complet s’effectue au comptant le jour de la vente ou dans les 48 heures suivant celle-ci. Les véhicules achetés aux enchères ne peuvent pas faire l’objet d’un financement. Renseignez-vous au préalable auprès d’un organisme bancaire si vous avez besoin d’un crédit.

Enchères automobiles: les recours et responsabilités en cas de problème

Comme évoqué précédemment, vous ne disposez d’aucun droit de rétractation. Toutefois, des recours existent si des problèmes surgissent après la vente. Dans le cadre des ventes volontaires, la société commerciale à l’origine de la vente agit comme mandataire du propriétaire du véhicule. Il s’agit donc d’un intermédiaire et l’acquéreur dispose, contre le vendeur, de recours identiques à ceux d’une vente amiable. En cas de vice caché ou de défaut de conformité, vous pouvez demander la résolution, c’est-à-dire l’annulation de la vente ou la diminution du prix, voire l’indemnisation du préjudice subi.

La loi interdit toute action pour vice caché dans le cadre des ventes judiciaires, mais il existe une possibilité de recours. En effet, le commissaire-priseur est civilement responsable des manquements éventuellement commis dans le cadre de l’exécution de sa mission s’ils causent un préjudice à l’adjudicataire (l’acheteur). Ce type d’action en responsabilité ne vous permettra pas de solliciter l’annulation de la vente, mais uniquement de demander des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.