Assurance-vie: comment investir dans des fonds solidaires?

Placer une partie de son épargne dans des fonds solidaires permet de concilier recherche de performance financière et financement de projets ayant une utilité sociale. En réponse à la quête de sens d‘un nombre croissant d’investisseurs, les banques, assureurs et gestionnaires d’actifs se tournent vers des placements comportant une dimension solidaire. Cette tendance tient également à des évolutions réglementaires.

Sommaire:

Qu’est-ce qu’une assurance-vie solidaire?

Une épargne solidaire en hausse, mais dont le poids global demeure faible

Fonds solidaires: un portefeuille, deux poches

Identifier les investissements responsables grâce au label Finansol

Les fonds solidaires plus accessibles dans l’assurance-vie dès 2022

La finance solidaire regroupe les produits d’épargne visant à financer des projets ou des structures ayant une forte utilité sociale et environnementale. Ces acteurs, regroupés au sein de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire), ont des profils divers: coopératives, mutuelles, associations, entreprises… Ce financement s’opère via deux mécanismes:

les produits de partage, quand on fait don de tout ou partie des revenus de son placement à un acteur de l’ESS ;

les produits de financement, qui placent l’argent vers ces structures par des prêts ou des prises de participation.

Tout en recherchant un potentiel de performance, l’épargne solidaire permet aux investisseurs de donner du sens à leurs placements. En finançant des domaines comme le logement social ou l’insertion par l’emploi et les entreprises situées près de chez soi, les fonds solidaires répondent à la demande croissante de proximité et d’impact social positif exprimée par les épargnants depuis la crise sanitaire.

L‘épargne solidaire a fortement progressé en 2020. Selon le baromètre de la finance solidaire La Croix/Finansol, l’encours des produits solidaires a bondi de 5 milliards d’euros en 2020, pour atteindre 20,3 milliards d’euros. Une hausse d’environ 33%. En 2021, la finance solidaire pèse presque sept fois plus qu’il y a dix ans.

Malgré ces chiffres encourageants, la finance solidaire ne représentait que 0,36% de l‘épargne financière globale des Français fin 2020. L’encours de l’épargne solidaire bancaire a bondi de 59% l’an dernier, passant d’à peine 5 milliards d’euros fin 2019 à près de 8 milliards d’euros fin 2020. La finance solidaire reste toutefois portée par l’épargne salariale, qui constitue un peu moins de 60% de l’encours, avec quasiment 12 milliards d’euros placés.

Alors qu‘elle représente plus de 35% de l’épargne financière des ménages, l’assurance-vie compte pour moins de 2% des encours de l’épargne solidaire.

Les unités de comptes solidaires sont très majoritairement des fonds dits “90/10”. Créés par la Loi Fabius de février 2001, initialement pour l’épargne salariale sous la forme de Fonds Commun de Placement d’Entreprise, déclinés depuis sous la forme de FCP ou de Sicav, ces fonds sont articulés autour de deux poches:

De 5% à 10% des actifs sont placés dans des entreprises agréées ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ou un autre véhicule financier: sociétés de capital-risque (SCR), fonds communs de placements à risque (FCPR), fonds professionnels spécialisés (FPS), sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40% de titres émis par des entreprises ESUS.

Les 90% à 95% restants sont investis de façon traditionnelle sur les marchés, dans des actions ou des obligations.

Qu’est-ce que l’agrément ESUS? Une structure de l’ESS peut obtenir l’agrément ESUS si son objectif principal est de produire des biens ou des services ayant une forte utilité sociale et/ou environnementale, en direction des publics vulnérables, ou en faveur de la préservation et du développement du lien social, de l’éducation à la citoyenneté, du développement durable, de la transition énergétique, de la promotion culturelle ou de la solidarité internationale. Ces structures ne peuvent pas être cotées en Bourse. Elles doivent par ailleurs prouver que la charge induite par leurs activités d’utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou sur la rentabilité de l’entreprise. Enfin, elles sont soumises à une échelle de rémunération très encadrée.

Créé en 1997, le label Finansol est décerné par un comité d’experts indépendants et atteste le caractère solidaire d’un produit d’épargne, qu’il s’agisse des FCP, mais également les FCPR, FPS et SCR. Sont notamment évalués la solidarité et la transparence du fonds, le niveau réel des frais de gestion ainsi que le taux réel de solidarité de la poche 5/10.

Finansol peut désormais accorder son label à trois types de produits en assurance-vie:

des fonds en euros si au moins 2,5% de l’encours du fonds en euros est constitué d’actifs solidaires et que 1% est agréé ESUS ;

des unités de compte, si elles respectent les critères leur permettant d’être considérées comme solidaires au sens du Code des assurances et que la partie non solidaire du fonds est sous gestion ISR (Investissement Socialement Responsable) ;

des contrats complets si leur fonds en euros respecte les critères du label, et que toutes leurs unités de compte sont labellisées Finansol, ISR ou Greenfin (label “vert”).

Si le label Finansol est un gage de transparence, il n’est pas exigé par la Loi Pacte pour référencer une unité de compte solidaire dans un contrat d’assurance-vie.

La Loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) impose de nouvelles règles en matière de finance solidaire. Depuis le 1er janvier 2020, les compagnies d’assurances sont tenues de proposer, dans le cadre des contrats d’assurance-vie multisupports, au moins une unité de compte adossée à un fonds solidaire, à un fonds bénéficiant du label ISR ou à un fonds labellisé Greenfin.

À compter du 1er janvier 2022, les nouveaux contrats multisupports devront proposer non plus l’un de ces trois types d’unités de compte, mais les trois.

L’obligation depuis 2010 de référencer au moins un FCPE solidaire dans les plans d’épargne entreprise a contribué à placer l’épargne salariale vers l’épargne solidaire. Il est donc probable que cette nouvelle réglementation concernant les contrats d’assurance-vie dope à son tour les fonds solidaires. Les encours de l’assurance-vie étant douze fois plus élevés que ceux de l’épargne salariale (plus de 1.800 milliards d’euros), ce dispositif pourrait constituer un levier important.