4 solutions pour aider un enfant financièrement

La donation temporaire d'usufruit

Pour aider un enfant pendant une durée limitée (5 ans, 10 ans...) sans vous démunir de votre patrimoine, vous pouvez lui céder temporairement l'usufruit d'un bien qui produit des revenus (un logement loué ou un portefeuille de valeurs mobilières, par exemple). Ainsi, pendant la durée de la donation, il percevra les revenus du bien donné à votre place, et à son terme, vous récupérerez le bien donné en pleine propriété sans droits à payer à l'administration fiscale. Intérêt supplémentaire de l'opération, la donation ne sera taxée que sur 23 % de la valeur du bien donné par tranche de 10 ans, et elle bénéficiera de l'abattement de 100 000 € attaché aux donations entre parents et enfants. De plus, pendant la durée de la donation, vous réduirez votre impôt sur le revenu, ainsi que votre Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) si la donation porte sur un bien immobilier.