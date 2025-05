Thomas hésite entre acheter ou louer son logement?

Achat

Constitution d’un patrimoine. A terme, le bien immobilier m’appartient totalement. Stabilité. Pas de risque d’expulsion ou d’une hausse de loyer. Effet de levier du crédit. Je peux acheter un bien plus cher que le montant de mon épargne. Possibilité de plus-value à la revente. Si le marché grimpe... Pas de loyer à la retraite. Une fois le bien remboursé, je n’ai plus de traites. Liberté d’aménagement. Je peux effectuer des travaux et décorer le bien à ma guise.

Frais d’acquisition élevés. Notaire, garantie, frais bancaires (environ 8-10% du prix)… Charges et taxes supplémentaires à payer. Taxe foncière, entretien du bien et frais de copropriété. Mon capital est immobilisé. Je n’ai plus de marge de manœuvre pour investir sur d’autres supports. Risque de moins-value. En cas de retournement du marché, mon bien perd de sa valeur. Manque de flexibilité. En cas de changement de vie, je dois revendre ou louer le bien. Engagement sur le long terme. Je rembourse un crédit pendant 25 ans, limitant mes possibilités de changer de vie professionnelle.