Réussir la rénovation énergétique d’une copropriété: mode d’emploi

Des aides sont disponibles pour faciliter les démarches de rénovation énergétique en copropriété. Elles peuvent s’accompagner d’aides financières. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Réaliser un audit énergétique de l’immeuble à rénover: la première étape

Travailler avec un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour les travaux de copropriété

Mobiliser le plus d’aides possible pour votre rénovation énergétique en copropriété

Réaliser un audit énergétique de l’immeuble à rénover: la première étape

La première étape quand on se lance dans des travaux de rénovation énergétique à l’échelle d’une copropriété , c’est d’établir un audit énergétique de l’immeuble visé. Cela permet d’obtenir un bilan d’état du bâtiment et une liste de travaux pertinents à réaliser pour améliorer les performances énergétiques globales. L’audit énergétique recense également les solutions et autres pratiques à mettre en place sans travaux, en fonction de la nature de la copropriété. Le coût de ce type de prestation est estimé à 10.000 euros. Certains diagnostiqueurs font varier le montant de l’audit énergétique en fonction du nombre de logements dans l’immeuble.

Travailler avec un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour les travaux de copropriété

La copropriété peut se tourner vers le service FranceRénov’, lancé par le gouvernement. Il est entièrement gratuit et permet aux copropriétaires d’être conseillés sur les travaux à réaliser dans l’immeuble. Vous pouvez également faire appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO). Sa prestation peut être financée par le dispositif MaPrimeRénov’ Copro à hauteur de 30% du coût de la prestation. Toutefois, un plafond de 600 euros par logement et un plancher de 900 euros au global pour les copropriétés les plus petites s’appliquent. L’AMO définit le plan de travaux. Il mène aussi l’enquête sociale individualisée nécessaire pour récupérer le plus d’aides possible. Son but est d’aider à faire financer le chantier en constituant l’ensemble des dossiers administratifs à envoyer. Il est également possible de se tourner vers un bureau d’études capable de réaliser l’ensemble de ces tâches.

Mobiliser le plus d’aides possible pour votre rénovation énergétique en copropriété

En copropriété, les occupants de l’immeuble peuvent recourir à MaPrimeRénov’ Copro pour financer les travaux des parties communes du bâtiment. Le syndicat de copropriété doit en faire la demande, en qualité de personne morale représentative des occupants de l’immeuble. Seuls 25% du prix des travaux sont pris en compte par le dispositif, quel que soit le niveau de revenus des copropriétaires. Plusieurs bonus peuvent être accordés en fonction des opérations réalisées:

500 euros supplémentaires par logement quittant une étiquette énergie F ou G,

500 euros supplémentaires par logement passant en lettre A ou B (bonus Bâtiment Basse Consommation/BBC).

Les copropriétaires peuvent ensuite demander des aides individuellement. Ils sont éligibles en fonction de leurs revenus à MaPrimeRénov’ classique , aux CEE ou aux aides locales variables selon les territoires. Ces montants permettent de financer une grande partie des travaux de rénovation énergétique à l’échelle de l’immeuble. Or, ces travaux sont coûteux.

Le coût moyen d’un ravalement de façade avec enduit varie de 40 euros à 140 euros en moyenne le mètre carré, main-d’œuvre comprise. S’il s’agit d’un ravalement avec isolation thermique, le montant augmente et passe de 80 euros à 180 euros en moyenne le mètre carré. Là encore, l’accompagnement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, d’un bureau d’études ou d’un syndic très engagé est nécessaire pour rechercher tous les financements qui existent. Enfin, pour financer le reste à charge, la copropriété peut souscrire à un éco-PTZ copropriété. Son montant peut atteindre:

30.000 euros par logement si le syndicat de copropriétaires décide de réaliser trois actions de travaux,

50.000 euros pour des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale.