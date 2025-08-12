La SCPI IMMORENTE confirme sa stratégie avec un taux de distribution de 5,04% et des perspectives optimistes

La SCPI IMMORENTE, référence de l'investissement immobilier diversifié créée il y a plus de 35 ans, démontre une nouvelle fois sa solidité avec des résultats du premier trimestre 2025 qui confirment sa trajectoire de croissance. Avec un patrimoine valorisé à 3,942 milliards d'euros et 49 318 associés, cette SCPI diversifiée continue d'attirer les investisseurs en quête de rendement potentiel et de stabilité.

Une performance financière robuste malgré un contexte économique complexe

Des indicateurs rassurants pour les investisseurs

Dans un environnement macro-économique marqué par une forte volatilité des marchés financiers et les incertitudes géopolitiques, IMMORENTE affiche des fondamentaux solides. Le taux de distribution 2024 s'établit à 5,04%, illustrant la capacité de la SCPI à générer de potentiels revenus réguliers pour ses associés. Elle affiche parallèlement un Taux de Rendement Interne de 9,35% depuis son lancement (valeur arrêtée au 31/12/2024), ce qui la positionne comme une solution d'épargne performante sur le long terme. Ces performances ne présagent pour autant pas de ses performances futures

La capitalisation d’IMMORENTE atteint 4,391 milliards d'euros au 31 mars 2025, soit un ticket moyen d’environ 89 000 euros par associé.

Une stratégie d'investissement opportuniste

La société de gestion tire parti du contexte favorable créé par les récentes baisses de taux de la BCE, qui a ramené son taux de dépôt à 2,00% après la huitième réduction de taux opérée en un an.

Cette détente monétaire permet à l'immobilier de retrouver un environnement propice aux investissements dans ce secteur. La prime de risque instantanée des SCPI atteint ainsi un niveau compris entre 250 et 300 points de base par rapport aux placements monétaires (taux de distribution moyen de 4,72% en 2024 sur l’ensemble des SCPI selon l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier, ASPIM). Il convient également de rappeler que la performance des SCPI se mesure sur longue période, la durée de placement recommandée étant généralement supérieure à 8 ans sur ces produits d’épargne. Le Taux de Rendement Interne à 15 ans s’affiche ainsi à 5,26% pour la moyenne du marché des SCPI à fin 2024 (source : IEIF).

Tirant profit de cette conjoncture financière redevenue porteuse pour l’immobilier, IMMORENTE s’est engagée à la fin du 1er trimestre pour près de 147 millions d'euros d'investissements diversifiés en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Italie, affichant un rendement moyen net à l'acquisition autour de 7,3%. Cette performance illustre l'expertise de l'équipe de gestion dans la sélection d'actifs à fort potentiel. Notons que les investissements réalisés pendant cette période ne constituent toutefois pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI.

Un patrimoine diversifié et bien positionné

Une répartition géographique équilibrée

Le patrimoine d'IMMORENTE, composé de 993 immeubles représentant 2 967 unités locatives, affiche une diversification géographique maîtrisée. Avec 80,3% d'actifs en France et 19,7% à l'étranger, la SCPI bénéficie d'une exposition internationale prudente qui contribue à la stabilité des revenus locatifs.

La répartition sectorielle révèle une stratégie de diversification efficace : 36,3% en bureaux, 24,1% en commerces de centre-ville, 16,3% en moyennes surfaces commerciales de périphérie, et le reste réparti entre galeries commerciales, hôtellerie, logistique et autres typologies d'actifs (chiffres arrêtés au 31/03/2025).

Des opérations emblématiques de qualité

Le premier trimestre 2025 a été marqué par la livraison de cellules commerciales stratégiquement situées place Béraudier à Lyon, face à la gare Part-Dieu. Ces actifs, acquis via une VEFA en 2021 pour 29,4 millions d'euros, s'inscrivent dans un projet urbain d'envergure de réaménagement de la gare et de son environnement.

Cette opération illustre la stratégie d'IMMORENTE de se positionner sur des emplacements de centralité, bénéficiant de flux piétonniers importants et d'une accessibilité optimale.

Une gestion locative proactive face aux défis du marché

Priorité à la pérennité locative

Le taux d'occupation financier du trimestre s'établit à 91,36%, en légère baisse par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de quelques libérations significatives, mais néanmoins largement au-delà du seuil symbolique des 90%. La société de gestion travaille activement sur le redressement de cet indicateur, ayant réalisé 56 actes de gestion au cours du trimestre.

Les relocations et renouvellements de baux concernant 56 730 m² font ressortir des loyers en baisse de 9,7% à périmètre constant, mais permettent de sécuriser des flux locatifs sur des durées fermes. Cette approche pragmatique privilégie la stabilité des revenus potentiels à long terme.

Une stratégie de valorisation patrimoniale

Les arbitrages du trimestre, s'élevant à 7,4 millions d'euros, reflètent des prix de vente supérieurs en moyenne de 23% par rapport aux valeurs d'expertises. Ces opérations ont généré une plus-value brute de 3,2 millions d'euros, démontrant la capacité de la société de gestion à créer de la valeur. Des promesses de vente sont également en cours pour un montant total de 24 millions d’euros.

Perspectives 2025 : une distribution potentielle attractive

Un objectif de rendement ambitieux

La société de gestion envisage une fourchette prévisionnelle de dividende annuel (non garanti) entre 15,50€ et 16,50€ par part ayant pleine jouissance sur l'exercice 2025, avec un objectif de taux de distribution prévisionnel brut de fiscalité de 5,00%. Pour mémoire, le dividende 2024 avait atteint 16,64€, dont 15€ de dividende ordinaire, les performances passées ne présageant toutefois pas des performances futures..

Cette perspective s'appuie sur les performances actuelles de la SCPI, le plein effet des investissements réalisés en 2024 et les investissements programmés pour 2025. L'acompte maintenu à 3,51€ par part au 1er trimestre 2025 (identique aux 3 premiers acomptes trimestriels de 2024) témoigne de la confiance de l'équipe de gestion dans la trajectoire de la SCPI.

Un endettement maîtrisé pour soutenir la croissance

Avec un ratio dette/valeur du patrimoine de 14,8% et un taux moyen des emprunts de 2,29%, IMMORENTE dispose d'une structure financière défensive. La maturité moyenne de la dette de 4 ans et 5 mois, dont 62% amortissable, offre une flexibilité appréciable pour accompagner les futurs investissements.

IMMORENTE occupe ainsi la place d’une SCPI de référence, alliant quête de performance, diversification et gestion prudente. Dans un contexte où l'immobilier retrouve progressivement son attractivité, cette SCPI diversifiée offre aux investisseurs une exposition équilibrée aux différents segments du marché immobilier européen, avec des perspectives de rendement attractives pour 2025. Mais il convient de noter que, comme pour tout investissement en parts de SCPI, le capital investi, la performance et la liquidité ne sont pas garantis, et que l’horizon de placement doit s’envisager à long terme..

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.