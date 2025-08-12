SOFIDYNAMIC se positionne comme une SCPI high yield de référence avec une distribution de 8% minimum projetée en 2025

Dans un contexte de détente monétaire européenne -le taux d’intervention principal de la BCE ayant été réduit à 2% le 5 juin 2025-, la SCPI SOFIDYNAMIC gérée par Sofidy confirme son statut de véhicule d'investissement immobilier à potentiel de performance en annonçant un taux de distribution cible brut minimum de 8% pour 2025 (source : Sofidy), parallèlement à un TRI cible de 7% sur 8 ans. Cet objectif de performance positionnerait cette jeune SCPI parmi les leaders de sa catégorie sur le marché français de l'immobilier de placement.

Une stratégie d'investissement opportuniste qui semble porter ses fruits

Des acquisitions ciblées à fort rendement

SOFIDYNAMIC capitalise sur l'environnement de marché favorable généré par la politique monétaire accommodante de la BCE, qui a ramené son taux de dépôt à 2,25% mi-avril 2025 puis à 2% le 5 juin dernier, soit une baisse cumulée de 200 points de base en un an via 8 réductions de taux successives. Cette configuration permet à l'immobilier de retrouver progressivement son attractivité pour les investisseurs.

Les résultats du premier trimestre 2025 de SOFIDYNAMIC témoignent de l'efficacité de cette approche stratégique. La SCPI a finalisé plusieurs investissements aux Pays-Bas et en France, générant un rendement net moyen pondéré de 8,3% à l'acquisition. Cette performance illustre la capacité de l'équipe de gestion à identifier et sécuriser des opportunités immobilières à fort potentiel de valeur ajoutée dans l’environnement financier actuel. Notons toutefois que les investissements réalisés au cours de cette période ne peuvent préjuger des performances futures de la SCPI.

Une valorisation patrimoniale en forte progression

Les indicateurs de performance de SOFIDYNAMIC révèlent une création de valeur significative pour les associés. Au 31 décembre 2024, la valorisation du patrimoine affichait une hausse de 18,3% par rapport aux prix d'acquisition de 2024 (la SCPI a réalisé ses premières acquisitions à partir de février 2024). Cette progression témoigne de la politique d'investissement sélective menée par Sofidy et des conditions d'acquisition intéressantes offertes par le contexte de marché actuel.

Des indicateurs opérationnels robustes et diversifiés

Excellence opérationnelle et granularité du portefeuille

Les performances opérationnelles de SOFIDYNAMIC permettent d’évaluer la solidité de son modèle économique. Le taux d'occupation financier s'établit à 96,4%, attestant de l'attractivité des actifs sélectionnés et de la qualité de leur localisation à une date donnée. Le taux de recouvrement des loyers de 95% confirme la solvabilité des locataires actuels et la pertinence de la politique de sélection des preneurs.

La diversification constitue un pilier fondamental de la stratégie de SOFIDYNAMIC. Avec 306 unités locatives en patrimoine, la SCPI bénéficie d'un niveau de granularité élevé qui permet de répartir efficacement les risques locatifs. Cette approche s'accompagne d'une importante diversité géographique, renforçant la résilience du portefeuille face aux variations conjoncturelles locales.

Une collecte soutenue reflétant la confiance des investisseurs

Le premier trimestre 2025 a confirmé l'attractivité de SOFIDYNAMIC auprès des investisseurs particuliers et professionnels avec une collecte de 22,5 millions d'euros. Cette performance commerciale témoigne de la confiance accordée à la stratégie de gestion et aux perspectives de rendement que semble offrir cette SCPI high yield.

La hausse du prix de souscription de 5% intervenue le 3 janvier 2025 reflète l'amélioration de la valorisation du patrimoine et la création de valeur générée pour les porteurs de parts. Il convient néanmoins de rappeler que la valeur de part peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et que le capital et la liquidité d’une SCPI ne sont pas garantis.

Perspectives 2025 : maintenir l'excellence dans un contexte favorable

Un objectif de distribution ambitieux mais réaliste

Grâce à la combinaison d'une collecte alignée sur les objectifs, d'actifs rigoureusement sélectionnés et de performances opérationnelles élevées, Sofidy annonce un taux de distribution prévisionnel minimum de 8% pour 2025, sans toutefois pouvoir le garantir. Cette perspective s'inscrit dans la continuité de l'objectif de TRI cible de 7% sur 8 ans, positionnant SOFIDYNAMIC comme un véhicule d'investissement potentiellement intéressant.

La décote résiduelle de 8,3% du prix de souscription par rapport à la valeur de reconstitution, en dépit de la revalorisation intervenue le 3 janvier, offre une opportunité d'entrée qui peut s’avérer attractive pour les nouveaux investisseurs, tout en préservant la valeur du patrimoine existant. Elle ne constitue néanmoins en aucun cas une garantie de performance future.

Un pipeline d'opportunités prometteur

Selon Jérôme Grumler, directeur général délégué de Sofidy, ces résultats attestent de la pertinence de la stratégie centrée sur la création de valeur rapide pour les associés tout en préservant un niveau élevé de diversification des flux locatifs. Plusieurs opportunités d'investissement supplémentaires sont actuellement à l'étude pour diversifier davantage le portefeuille et consolider les performances futures, sans pour autant pouvoir en constituer un indicateur fiable..

Sofidy : un gestionnaire de référence sur le marché des SCPI

Une expertise reconnue depuis 1987

Avec 8,6 milliards d'euros d'encours sous gestion au 31 décembre 2024, Sofidy s'impose comme l'un des acteurs majeurs de la gestion d'actifs immobiliers en France. La société gère pour le compte de plus de 64 000 épargnants et de nombreux institutionnels un patrimoine constitué de plus de 5 400 actifs immobiliers.

Cette expertise, développée depuis 1987, permet à Sofidy de concevoir et développer des produits d'investissement et d'épargne diversifiés (SCPI, OPCI, SC, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerces et de bureaux.

SOFIDYNAMIC illustre la capacité de Sofidy à créer de la valeur dans un contexte macro-économique complexe. Cette SCPI high yield peut représenter une option d'investissement de choix pour les investisseurs recherchant des rendements potentiels attractifs associés à une gestion professionnelle rigoureuse et une diversification géographique et sectorielle maîtrisée.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.