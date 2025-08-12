 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Attaques de Donald Trump contre le président de la Fed : après les insultes, la menace d'une "action en justice" contre Jerome Powell
information fournie par Boursorama avec Media Services 12/08/2025 à 17:23

Faché de la position prudente de la Banque centrale en matière de taux, Donald Trump met depuis des semaines en scène son impatience grandissante à l'égard de l'institution.

Donald Trump et Jerome Powell, lors d'une visite surprise au siège de la Fed, le 24 juillet 2025, à Washington DC ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Un nouvel épisode de la guerre menée par Donald Trump contre Jerome Powell. Mécontent des décisions de la Fed et du coût de la rénovation de son siège, le président américain a menacé mardi d'autoriser une "action en justice majeure" contre le patron de la Banque centrale américaine. "J'envisage d'autoriser une action en justice majeure contre Powell en raison du travail horrible et manifestement incompétent qu'il a accompli dans la gestion" du chantier de rénovation de la Fed à Washington, écrit le chef de l'Etat sur sa plateforme Truth Social.

Donald Trump met depuis des semaines en scène son impatience grandissante à l'égard de l'institution monétaire. Il traite d'"abruti" le président de la Fed — qu'il avait lui-même nommé à ce poste pendant son premier mandat —, appelle les autres banquiers centraux à le renverser, fait régulièrement mine de vouloir l'éjecter, et s'est même fendu fin juillet d'une visite surprise du chantier de rénovation du siège de l'institution à Washington, qu'il juge trop coûteux.

Les coups pleuvent, Powell tient toujours bon

L'épisode a donné lieu à une scène largement diffusée dans les médias: Donald Trump et Jerome Powell côte à côte, avec des casques de chantier. Jerome Powell fait non de la tête et chausse ses lunettes quand le chef de l’État lit un papier selon lequel les coûts des travaux ont grimpé à 3,1 milliards de dollars. Il corrige dans la foulée le président, alors que la Fed estime la facture à 2,5 milliards de dollars.

Dans son message mardi, le président américain déplore une nouvelle fois un coût de "trois milliards de dollars pour un chantier qui aurait dû en coûter 50 millions", selon lui. Il répète aussi que Jerome Powell "doit MAINTENANT baisser les taux d'intérêt". Jerome Powell - une voix parmi douze au sein du comité des taux de la Fed - est censé présider l'institution jusqu'en mai 2026, mais il peut y rester comme gouverneur plus longtemps, jusqu'en janvier 2028. Or, Donald Trump convoite son siège pour y placer une personne plus proche de ses vues. Le président américain est déjà sur le point de placer un de ses principaux conseillers économiques, Stephen Miran, au sein de la Fed, après la démission d'une gouverneure.

Banques centrales
Donald Trump

    Les méthodes de Trump ne sont pas celles de Poutine, mais celles de la "pieuvre", si vous voyez ce que je veux dire. Trump se prend pour le parrain. Cessez de taper sur Poutine, ce sont les USA qui ont fomenté la guerre en Ukraine, une guerre de l'Otan contre la Russie par Ukraine interposée.

