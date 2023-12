Quel est le bon moment pour rédiger votre testament?

Rédigez votre testament dès 16 ans offre une protection maximale de vos proches et de vous-même. Vous devez effectuer des modifications tout au long de votre vie, en particulier après des événements importants. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Qui peut rédiger un testament?

Rédiger un testament est la seule manière de choisir l’attribution de votre patrimoine

Pourquoi rédiger son testament jeune et l’actualiser ensuite?

Le testament peut servir à désigner un tuteur pour vos enfants mineurs

Qui peut rédiger un testament?

Tout le monde peut rédiger un testament , à condition d’être majeur (ou mineur émancipé) et d’être en capacité juridique de gérer ses biens et d’être sain d’esprit. Entre 16 ans et 18 ans, il est possible de rédiger un testament. Toutefois, son efficacité est limitée à la moitié de ses biens: le mineur peut choisir l’attribution de la moitié de son patrimoine seulement.

Rédiger un testament est la seule manière de choisir l’attribution de votre patrimoine

En l’absence de testament au moment de votre décès, votre succession s’organise selon des modalités légales de partage de votre patrimoine. Ces dernières sont appelées «règles de dévolution successorale». Selon elles, l’ordre de priorité des héritiers détermine les parts d’héritage de chacun. Les enfants et leurs descendants se situent au premier rang. Viennent ensuite les parents, frères et sœurs, puis les grands-parents…

En rédigeant un testament, vous pouvez prendre la main sur la transmission de vos biens. Cependant, vous devez légalement réserver une part de votre patrimoine à vos descendants (la réserve héréditaire) . La part restante (la quotité disponible) peut être léguée à qui vous voulez: conjoint, partenaire de Pacs (sans droit sur la succession), ami proche, association reconnue d’utilité publique…

À savoir Dans le cadre de votre testament, vous pouvez préciser vos dernières volontés concernant vos funérailles ou le don d’organes. Vous pouvez désigner une ou plusieurs personnes chargées de leur bonne exécution.

Pourquoi rédiger son testament jeune et l’actualiser ensuite?

Rédiger un testament est conseillé pour toutes les personnes majeures, y compris les plus jeunes. En effet, la vie peut réserver de mauvaises surprises. En anticipant, vous êtes certain de pouvoir faire valoir vos dernières volontés. Il s’agit d’une formalité administrative comme une autre. En outre, elle permet de protéger vos proches. En la matière, certaines grandes étapes de la vie nécessitent de repenser la façon dont vous souhaitez les protéger. Il peut s’agir d’un mariage , d’une naissance, de l’achat d’une résidence principale, de la création d’une entreprise, d’un divorce… à tout moment, vous pouvez réviser votre choix de légataire(s) à avantager.

Le testament peut servir à désigner un tuteur pour vos enfants mineurs

Lorsque vous êtes veuf et parent d’enfants mineurs (ou si l’autre parent ne détient plus l’autorité parentale), il est indispensable de protéger vos descendants. Qui prendrait en charge leur quotidien et qui gérerait le patrimoine dont ils hériteront en cas de décès? À défaut de testament, les enfants mineurs et orphelins sont placés sous tutelle, appelée «tutelle dative», jusqu’à leur majorité. Pour éviter cette situation, vous pouvez désigner un (ou deux) tuteur(s) testamentaire(s) dans votre testament. L’intervention d’un tribunal n’est alors pas obligatoire.