Quel est cet objet à puce si précieux pour l’autonomie des femmes ?

Quel est cet objet très utile et symbole d'autonomie ? Il est de petite taille et utilisé quotidiennement. Sa puce miniature intégrée est une mine d'informations permettant aux femmes une grande capacité d'action. Vous avez deviné ? Si vous pensez à une montre connectée ou à une carte SIM, ce n'est pas cela ; il s'agit en réalité d'une chose très familière, qui s'est répandue à la fin des années 60. Ce fameux objet n'est autre que… la carte bancaire.

La carte bancaire et la gent féminine : une histoire durable !

Une fois autorisées à ouvrir un compte bancaire sans consentement préalable de leur mari, les femmes ont pu disposer, au même titre que les hommes, d'une carte bancaire, dès lors que ce support s'est démocratisé en France à partir de 1967.

L'objectif fut d'imiter le système bancaire américain instauré par the Diners Club, en dotant les Français(es) d'un moyen de paiement qui allait leur permettre de prendre leur envol financier, avec des cartes de débit et de crédit, à utiliser tout d'abord dans les distributeurs automatiques de billets, puis chez les commerçants équipés.

Le supplément de liberté et d'indépendance que la carte bancaire a offert aux femmes

Les femmes ont pu goûter à la gestion personnelle de leur argent, en rendant moins de comptes à leur mari et en expérimentant la dématérialisation progressive des moyens de paiement. Cet accès au compte bancaire, puis à la carte de paiement associée, a permis plusieurs avancées notables pour les femmes, propices à leur émancipation financière :

La liberté de réaliser des achats sans dépendre du retrait ou de la mise à disposition d' espèces .

La possibilité d'effectuer des dépenses sans se justifier à leur mari.

Le sentiment de bénéficier des mêmes avantages que les hommes, au même titre que le droit de choisir son travail, l'égalité des époux dans la gestion des biens et que le régime de la communauté réduite aux acquêts. (1)

L'autonomie des femmes ne veut pas forcément dire cloisonnement des finances

En plus de sa carte bancaire individuelle adossée à son compte bancaire propre, la femme peut aussi disposer, en binôme avec son époux, d'un compte bancaire joint , permettant de régler les dépenses communes et d'effectuer des versements périodiques pour le ménage.

D'après une étude partagée par les sociologues Damien de Blic et Jeanne Lazarus dans leur livre Sociologie de l'Argent paru en 2021, il apparaît que les périmètres de chacun restent assez stéréotypés : «Les femmes ont plutôt en charge les dépenses liées au foyer et aux enfants, tandis que les hommes gèrent le patrimoine et les dépenses exceptionnelles.» (2)

La notion d'autonomie financière est certes compatible avec une transparence et une équité accrues, en faveur d'un équilibre des finances du couple, même si les champs d'action de chacun semblent encore déterminés par le poids de la société.

Véritable support du quotidien, la carte bancaire est l'objet à puce par excellence qui ouvre le champ des possibles : réservations, retraits d'argent, paiements à débit immédiat ou différé… Elle apporte réactivité et crédibilité à son porteur quand il la présente à un tiers.

En tant que femme, détenir une carte de paiement personnelle est devenue une évidence, à une époque où les dépenses sont plus réparties au sein du couple. La carte bancaire est un levier parmi d'autres pour les femmes afin de tendre vers plus d'autonomie financière.

