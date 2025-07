Les APL c’est bientôt fini ? Cette réforme profonde du système qui va faire bondir les étudiants et leurs parents

Shutterstock

Certains étudiants profitent-ils trop du système ? Les choses pourraient en tout cas bientôt changer au sein de la CAF : les APL pourraient connaître une réforme profonde du système qui risque de faire bondir les parents.

Ces derniers temps au gouvernement, l’étude est à l ’économie et la CAF ne semble pas pouvoir y échapper. Intensification des contrôles et refonte des algorithmes pour lutter contre la fraude, conditions d’accès au RSA durcies, APL … Sont autant de changements auxquels ont pu assister les allocataires. Des changements qui, désormais, pourraient également concerner les étudiants dans un futur plus proche qu’on ne le pense.

Comment ? En initiant une profonde réforme des APL . Une réforme dont le contenu risque de faire bondir autant les parents que les étudiants, qui comptent tous beaucoup sur cette aide financière. Pourquoi une telle décision cependant ? Quel serait le contenu de cette réforme et quels seraient les changements concrets ? On fait le point.

Bientôt de gros changements en vue pour les étudiants bénéficiaires des APL ?

Pourquoi l’idée d’une réforme est-elle évoquée ? Pourquoi ne concernerait-elle que les étudiants pour le moment ? Tout part de deux chiffres : 45% des étudiants bénéficieraient des APL, et ce alors même que leurs parents font partie des 30 % les plus aisés financièrement de la population. Une situation considérée comme anormale par plusieurs députés, qui ont souhaité remédier au problème.

Comment ? En élaborant une réforme choc. Une réforme qui ne permettrait de verser les APL qu’aux étudiants de familles précaires , tout en réalisant de fabuleuses économies. En effet, comme l’expliquent dans leur rapport les députés Thomas Cazenave et Charles Sitzenstuhl (Renaissance) le dispositif d’aide au logement pour les étudiants ne remplit plus sa mission première : atténuer les inégalités sociales. Une chose à laquelle il faut remédier selon eux.

Une manière de faire de belles économies à la CAF

Puisque chaque année, entre 400 et 500 millions d’euros d’APL (aides au logement étudiant) sont versées à des foyers qui ne remplissent pas les critères de besoin réel , cette réforme pourrait permettre de belles économies à la CAF selon les députés. D’autant plus que l’aide ne serait plus distribuée qu’aux classes moyennes et aux foyers précaires.

Autre idée envisagée ? Se baser sur les bourses étudiantes, délivrées selon des critères sociaux précis. De cette manière, les APL ne seraient versées aux étudiants non plus seulement selon les critères habituels (âge, nationalité, taille du logement, ressources, statut de boursier…) mais aussi en fonction des revenus parentaux . Comme l’explique le site Parents.fr, ces derniers seraient en effet “intégrés directement dans le calcul de l’aide” . Reste à voir si une telle mesure verra réellement le jour dans le futur.