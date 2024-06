Les pièces et billets font de la résistance face à la carte bleue

Selon la Banque de France, environ 25% des billets en euros en circulation sont conservés par les Français pour se constituer une réserve.

La pandémie de Covid-19 a dopé le nombre de paiements effectués par carte bancaire. Pourtant, les pièces et billets continuent d’être utilisés massivement par les Français. Dans une étude sur les habitudes de paiement des ménages dévoilée en avril 2023, la Banque de France révèle que les espèces représentent 50% des volumes de paiement aux points de vente. C’est 7 points de moins qu’en 2019, avant la crise sanitaire. Toutefois, cette baisse est inférieure de moitié à celle enregistrée dans l’ensemble de la zone euro.

«Contrairement à ce que la précédente enquête, réalisée en juillet 2020, pouvait laisser penser, la crise sanitaire n’a finalement eu qu’un impact modéré sur les habitudes de paiement en espèces» souligne la Banque de France. 56% des consommateurs français estiment ne pas avoir changé leur fréquence d’utilisation des espèces aux points de vente depuis 2019.

Les Français restent attachés aux espèces

Les pièces et billets ont regagné en popularité au cours des dernières années. En 2022, 14% des Français les désignaient comme moyen de paiement préféré, contre 9% seulement trois ans plus tôt. 57% des Français estiment important d’avoir la possibilité de payer en espèces. Dans un baromètre Ifop réalisé en 2023, 83% des répondants se disent attachés à l’argent liquide. C’est 4 points de plus qu’en 2022. Les trois-quarts affirment utiliser des espèces chaque jour ou presque (+6 points sur un an). Enfin, 87% des sondés se disent «inquiets» de voir l’argent liquide disparaître.

Le paiement par carte gagne du terrain en France et en Europe

Les paiements par carte bancaire continuent de progresser: en 2022, ils représentaient 43% des volumes de paiement dans l’Hexagone, contre 37% en 2019. Cette hausse s’explique en partie par le développement du paiement sans contact: il intervient dans plus d’un paiement par carte sur deux.

Le choix du mode de règlement d’un achat dépend du montant et du type d’achat. En effet, les montants payés en espèces sont inférieurs à ceux payés par carte. Les pièces et billets sont principalement utilisés pour régler de petites sommes, qui correspondent aux achats du quotidien: boulangerie, marché, café… En moyenne, les Français retirent 73 euros par mois au distributeur et le montant des paiements par carte atteint 543 euros.

Confidentialité et maîtrise de son budget: les atouts de l’argent liquide

Si les espèces demeurent aussi populaires, c’est avant tout car ce moyen de paiement «favorise la confidentialité des échanges» selon Marc Schwartz, PDG de la Monnaie de Paris. L’argent liquide n’est pas tracé, contrairement au paiement par carte ou au virement. Il garantit l’anonymat et donc le respect de la vie privée.

Le paiement en espèces est également synonyme d’une meilleure gestion de son budget. Les pièces et billets sont concrets, à l’inverse des modes de paiements dématérialisés. Ils permettent de mieux visualiser ses propres dépenses et de se limiter à la somme contenue dans son porte-monnaie. C’est sur ce principe que repose le «système des enveloppes», popularisé sur Internet. Cette méthode de gestion budgétaire consiste à retirer la somme que l’on peut dépenser en espèces à chaque début de mois. Ensuite, il s’agit de la répartir en fonction des différents postes de dépense: alimentation, loisirs, shopping… Ainsi, on dépense seulement ce que l’on possède.

Par ailleurs, l’attrait pour les pièces et billets s’explique par une certaine méfiance vis-à-vis du système bancaire. Dans une période économique mouvementée, les espèces apparaissent comme un refuge. De plus en plus de ménages gardent une réserve d’argent liquide chez eux. La Banque de France estime qu’environ 25% des émissions nettes de billets en euros sont utilisés à des fins de thésaurisation domestique .