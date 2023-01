Impôts : voici ce qui change en 2023

(Crédits photo: © REDPIXEL - stock.adobe.com)

En matière fiscale, chaque année apporte son lot de nouveautés. En 2023, les contribuables vont connaître des changements importants, à la hausse comme à la baisse. Ce à quoi il faut s'attendre.

Fin de la taxe d'habitation sur les résidences principales, boom de la taxe foncière, suppression de la redevance TV… les mesures qui vont impacter la fiscalité des Français en 2023 ne manquent pas. Si certaines vont permettre d'alléger le budget à consacrer aux impôts et aux taxes, d'autres au contraire vont alourdir la facture. Zoom sur les principales transformations qui vont affecter la fiscalité, et le budget des ménages en 2023.

Clap de fin pour la redevance TV

La fameuse case 0RA de la déclaration d'impôt va bel et bien disparaître. En effet, le gouvernement a choisi de supprimer la contribution à l'audiovisuel public, plus couramment appelée redevance TV, dès l'année 2022. Les contribuables n'ont donc plus à payer chaque mois l'équivalent des 138 euros annuels de redevance. S'il s'agit d'une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français, de nombreux acteurs, à commencer par le secteur de l'audiovisuel public, sont inquiets vis-à-vis de la compensation de cette précieuse ressource financière.

Une disparition quasi-totale de la taxe d'habitation

L'année 2023 marque la fin de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Payée par les occupants, propriétaires ou locataires, cette taxe était condamnée à disparaître progressivement depuis une réforme menée par le gouvernement en 2018. C'est désormais chose faite… du moins pour les résidences principales ! Car les propriétaires de résidences secondaires, dont le nombre est estimé à 3,5 millions dans l'hexagone, devront toujours s'en acquitter.

Cette (très) chère taxe foncière

La taxe foncière, elle aussi, fait parler d'elle, mais dans un sens très différent. En effet, elle ne cesse d'augmenter. Au-delà des décisions prises par les communes, les départements et les intercommunalités sur les taux appliqués, c'est d'abord la valeur locative cadastrale (ou VLC) qui engendre une hausse mécanique de la taxe foncière. En effet, cet indice est la base de calcul de la taxe foncière, et a été fixé à 7,1 % en 2023. Un taux minimum, auquel pourront déroger les villes et les départements.

Un crédit d'impôt revu à la hausse pour la garde d'enfants

Les frais de garde d'enfants de moins de 6 ans ouvrent droit à un crédit d'impôt. Auparavant, les dépenses éligibles étaient plafonnées à 2 300 euros, soit un avantage maximal de 1 150 euros. En 2023, ce plafond passe à 3 500 euros, soit 1 750 euros de crédit d'impôt au maximum. Une jolie hausse de 600 euros qui a notamment pour objectif de réduire les dépenses des parents qui emploient un assistant maternel.

L'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation

L'année 2022 a été marquée par l'inflation, et 2023 semble déjà confirmer cette tendance. Pour aider les ménages à faire face à la baisse de leur pouvoir d'achat, le gouvernement a ainsi décidé, comme chaque année ou presque, de rehausser les tranches du barème applicable à l'impôt sur le revenu. Le taux pris en compte, 5,4 %, pour cette revalorisation est quasi-identique à l'inflation constatée par l'Insee sur 2022, qui est elle de 5,3 %. Grâce à cette revalorisation, des foyers dont les revenus seront stables entre 2022 et 2023 bénéficieront d'un léger allègement du montant à payer au Trésor public.

