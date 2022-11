Impôt sur le revenu : où vous situez-vous par rapport aux autres contribuables ?

(Crédits photo: © morganimation - stock.adobe.com)

Payez-vous plus ou moins d'impôts que la majorité des ménages français ? Grâce aux données publiées par l'administration fiscale, il est désormais possible de se situer par rapport aux autres contribuables.

Par MoneyVox,

Chaque année, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) publie des statistiques intéressantes tirées de la dernière campagne d'imposition. Derniers chiffres en date ? Ceux de l'année 2021, portant sur les revenus de 2020, et qui concernent les quelque 40 millions de foyers fiscaux français. Alors, où vous situez-vous par rapport aux autres contribuables en matière de Taux marginal d'imposition et de montant payé au Trésor public ? Les éléments de réponse chiffrés.

À ne pas confondre : le taux moyen d'imposition et le Taux marginal d'imposition

Entre taux moyen d'imposition et Taux marginal d'imposition (ou TMI), le fonctionnement de l'impôt sur le revenu est parfois mal compris. Pour bien saisir la différence entre ces deux informations, il convient de se référer au barème de l'impôt sur le revenu (ici le barème 2023 sur les revenus de 2022) :

• Jusqu'à 10 777 euros, le TMI est de 0 % ;

• Entre 10 777 et 27 428 euros : 11 % ;

• Entre 27 428 et 78 570 : 30 % ;

• Entre 78 570 et 168 994 : 41 %

• Au-delà : 45 %

Par exemple, un célibataire qui gagne 100 000 euros se situe dans la tranche d'imposition correspondant à un TMI de 41 %. Mais l'ensemble de ses revenus ne seront pas soumis à un taux de 41 %. Les 10 777 premiers euros ne seront pas fiscalisés (TMI de 0 %), entre 10 777 et 27 428 euros, un taux de 11 % sera appliqué, puis 30 % entre 27 428 et 78 570, et enfin 41 % entre 78 570 et 100 000 euros. Malgré un Taux marginal d'imposition maximal de 41 %, son taux réel moyen d'imposition sera donc inférieur (dans cette hypothèse 22,6 %).

8 Français sur 10 sont soumis à un Taux marginal de 0 ou 11 %

Selon les chiffres de la campagne 2021 portant sur les revenus de 2020, ce sont 13,1 millions de foyers qui sont soumis à un TMI de 0 % au maximum, et 19,8 millions à 11 %. Les deux tranches les plus basses du barème de l'impôt sur le revenu réunissent ainsi près de 33 millions de ménages, soit 82,7 % des foyers fiscaux de l'hexagone. Alors, comment expliquer que près de 50 % des Français soient non-imposables ? Les chiffres communiqués sont des moyennes. Ainsi, dans la tranche des 11 %, de nombreux foyers ne paient pas d'impôts, voire sont remboursés, selon le jeu des réductions et des crédits d'impôt.

En moyenne, les Français dont le TMI est de 0 % profitent d'un remboursement d'impôt de 46 euros. Pour ceux qui se trouvent dans la tranche de 11 %, le montant à payer au Trésor public est de 507 euros.

Combien paient les Français les plus fortement imposés ?

La tranche d'imposition soumise à un TMI de 30 % réunit encore 6,4 millions de Français, soit 16 % des foyers fiscaux. Au-delà, l'étau se resserre. À 41 %, ce ne sont plus que 426 000 ménages qui sont concernés, soit 1,1 % des foyers. Et à 45 %, il ne reste plus que 63 000 foyers, soit 0,2 % des contribuables. Sans surprise, le montant moyen réglé par les foyers dont les revenus sont les plus élevés s'envole. De 6 176 euros en moyenne pour les Français imposés à un Taux marginal d'imposition de 30 %, la facture fiscale passe à 34 953 euros à 41 %, et à 159 873 euros à 45 %.