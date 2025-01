Immobilier 2025 : baisse des taux et stabilité des prix, une opportunité à saisir pour les acheteurs !

Plusieurs facteurs positifs pourraient relancer le marché de l'immobilier en 2025 (Crédits: Adobe Stock - IA)

Entre baisse des taux d'intérêt du crédit immobilier et stabilisation des prix au mètre carré, s'annonce propice pour que les acheteurs puissent concrétiser leur projet d'achat immobilier. Explications.

Après avoir connu des taux d'intérêt historiquement bas entre 2010 et 2022, le crédit immobilier a connu une forte hausse de ses taux d'intérêt en 2023, mettant un coup d'arrêt au marché des transactions immobilières.

La tendance s'est progressivement inversée en 2024, l'année se terminant sur une note positive. Alors qu'il avait grimpé jusqu'à 4,47% fin 2023, le taux moyen d'un crédit immobilier pour une durée de 25 ans avait baissé à 3,38% au 1er décembre 2024 (1). Pour une durée de 20 ans, le taux moyen était de 4,35% au 1er décembre 2023 et de 3,31% au 1er décembre 2024.

Côté prix du mètre carré, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, les prix se sont stabilisés avec +0,4% au niveau national, selon le baromètre SeLoger.com (2). En novembre 2024, le baromètre SeLoger.com estimait le prix moyen au mètre carré à 3.821 euros pour un appartement et à 2.470 euros le mètre carré pour une maison, avec de fortes disparités selon les régions. En décembre 2024, les prix sont restés globalement stables, avec par exemple une baisse de 0,1% à Paris, 0,6% à Nantes, et une hausse de 0,5% à Strasbourg et à Lille.

A lire aussi // Devenir propriétaire sans être en CDI : c'est possible avec le prêt immobilier de BoursoBank !

Pourquoi choisir votre propre notaire pour une transaction immobilière ?

L'immobilier, pierre angulaire de votre stratégie retraite

Pourquoi 2025 devrait signer la relance du marché immobilier ?

Selon les observateurs, la BCE devrait continuer à réviser ses taux directeurs à la baisse dans les prochains mois, et l'inflation devrait se stabiliser.

Du fait de cette conjoncture favorable, les experts comme la porte-parole de MeilleursTaux.com, Maëlle Bernier, tablent sur un recul espéré à un taux de 3% au cours du premier trimestre 2025 pour un prêt immobilier sur 20 ans (3).

Cette baisse des taux devrait permettre à de nombreux ménages de concrétiser leurs projets immobiliers cette année.

Les observateurs du marché sont nombreux à conseiller aux acheteurs potentiels de se lancer sans attendre dans la concrétisation de leurs projets pour profiter de cette baisse des taux, d'autant que si les prix au mètre carrés sont restés stables en 2024, une relance de la demande pourrait mécaniquement engendrer une hausse des prix des biens immobiliers.

Le DPE reste un point de vigilance central pour un achat immobilier en 2025

Interdiction de mise en location des passoires énergétiques classées G , hausse des prix de l'énergie, le DPE (diagnostic de performance énergétique) est un critère à étudier avec soin lors de l'achat de votre bien immobilier, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire ou d'un investissement locatif.

Selon votre projet et la destination finale du bien immobilier, il peut s'agir d'un levier de négociation pour les acheteurs qui souhaitent obtenir une décote sur le prix d'un bien, mais aussi un critère à prendre en compte dans le calcul des factures énergétiques qui peuvent venir grever le reste à vivre de l'acquéreur.

La notation du DPE est également devenue un critère essentiel dans l'obtention d'un crédit immobilier , certains établissements refusant de financer l'achat de logements énergivores si l'acheteur ne s'engage pas en parallèle à réaliser des travaux de rénovation énergétique.

D'autres au contraire promeuvent un cercle vertueux, comme BoursoBank qui propose à ses clients qui souhaitent acheter un logement noté A ou B ou un bien en VEFA une remise de 0,25% sur leur taux de crédit (4) !

(1) «L'évolution des taux de prêt immobilier en 2023» et «Taux immobilier de décembre 2024 : l'incertitude plane, mais les opportunités sont là !», Pretto.fr

(2) «Baromètre immobilier : un marché en voie de stabilisation», SeLoger.com, 02/01/2025.

(3) «Quelles perspectives d'évolution pour les taux des crédits immobiliers en 2025 ?», MeilleursTaux.com, 27/12/2024.

(4) Réduction appliquée par rapport au taux débiteur normalement proposé dans le cadre de financement de projets non-écoresponsables. Offre sous réserve d'acceptation par Boursorama. Voir détail sur boursobank.com.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous avez un projet immobilier ? Le crédit immobilier proposé par BoursoBank, c’est :

Ouvert à tous, CDI, CDD, professions libérales… * Une réponse de principe immédiate * Pas d’indemnité de remboursement anticipé * 100% en ligne * Découvrez ce que BoursoBank peut vous proposer. * détails et conditions. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours et la vente est subordonnée à l'obtention du prêt. Si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur remboursera les sommes versées.