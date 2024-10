Que deviennent les billets défectueux rejetés par la Banque de France ?

(Des liasses de billets passent au contrôle qualité dans les machines de la Banque de France - Crédit photo : Adobe Stock)

En France, le sort des billets de banque abîmés ou imparfaits n'est pas celui que vous croyiez. Une seconde vie les attend une fois retirés de la circulation ou détectés comme non conformes. Savez-vous à qui profitent les billets que la Banque de France ne souhaite pas garder ? On lève le voile sur ce mystère qui s‘avère lucratif.

Que fait-on des billets défraîchis en circulation sur le marché ?

Après avoir été échangés des milliers de fois et être passés par des milliers de poches ou porte-monnaie, les billets de banque détériorés, scotchés ou déchirés peuvent être soit rapportés directement par des citoyens, soit retirés du marché lors d'un tri périodique prévu dans l'un des centres de tri de la Banque de France.

Ils proviennent notamment des banques et de leur clientèle, notamment la grande distribution. Si les automates considèrent les billets d'occasion finalement comme non récupérables, ils seront mis de côté pour être détruits en minuscules morceaux. Cette étape d'identification est aussi l'occasion de déceler d'éventuels faux billets qui seront également soumis à un broyage (1).

À lire aussi // Billet déchiré, taché ou délavé : que faire pour ne pas être pénalisé ?

Pourquoi la Banque de France rejette-t-elle certains billets neufs ?

Les billets neufs proviennent soit de l'imprimerie nationale, basée à Chamalières (63 qui fabrique 20% des billets, soit d'un autre site de la zone euro. Dès la livraison dans un point de distribution sécurisé de la Banque de France, les billets sont examinés et font l'objet d'un passage automatique dans des machines à des fins de vérifications. Deux types de contrôles qualité s'opèrent tout au long du processus de fabrication : permanents et aléatoires en fin de chaîne (2).

Si leur état ne correspond pas aux standards stricts de qualité fixés, les billets ne sont pas mis en liasses et sont automatiquement broyés et déduits du stock physique

Quelle quantité de billets sort de l'imprimerie tous les ans ? 3 milliards de billets (toutes valeurs confondues) sont produits par an par l'imprimerie de la Banque de France, pour un renouvellement régulier des spécimens en circulation.

Quel devenir pour les billets ne répondant pas aux normes de qualité ?

Les billets broyés et réduits à l'état de papier compacté par la Banque de France constituent la matière première principale utilisée par la société française Maximum, située à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), qui a développé un concept de tabouret nommé « Billex », vendu à 165 euros l'unité, dont les seuls autres composants sont… 8 vis assurant la solidité de la pièce.

Le secret de ce savoir-faire ? La maîtrise technique du papier chauffé et compacté, qui exploite tous les atouts et attributs physiques des billets produits par la Banque de France : une « riche » idée d'upcycling (3). Et si cet objet de décoration intrigue vos invités, vous pourrez leur raconter son histoire et tout le chemin parcouru jusqu'à chez vous !

A savoir Avec quoi sont faits les billets de banque actuels ? En dépit de leur aspect apparemment assez simple, le niveau de technologie rentrant dans leur fabrication est très élevé. Le fameux papier fiduciaire composé de fibres de coton, issues de la valorisation des déchets de l'industrie textile est recouvert d'un enduit pour améliorer à la fois sa résistance et sa longévité. La solution EverFit développée par la Banque de France va encore plus loin avec une formulation papetière spécifique et une protection renforcée, pour une durée de vie des billets rallongée lors de conditions d'utilisation extrêmes (4).

Le recyclage et la transformation des billets en un objet matériel donnent du sens à l'action rigoureuse de tri de la Banque de France. Son degré élevé d'exigence en matière de qualité de la monnaie fiduciaire participe au soutien de l'économie circulaire.

Pour aller plus loin

Ces 8 raisons légitimes pour un commerçant de refuser le paiement en espèces

(1) https://www.youtube.com/watch?v=0JpOeAe0mik

(2) https://www.youtube.com/watch?v=9-_f9oH8hpQ

(3) https://www.20minutes.fr/planete/4113770-20241004-banque-france-billets-defectueux-transformes-tabouret-societe-val-marne

(4) https://www.banque-france.fr/fr/a-votre-service/banques-centrales-et-institutions-publiques/concevoir-fabriquer-papier-fiduciaire-billets-banque/everfit