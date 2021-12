Épargner pour ses enfants : livret A ou assurance vie ?

Assurance vie et Livret A peuvent être ouverts dès la naissance de l’enfant. (crédit : Crédit photo : 123RF)

Vous souhaitez constituer une épargne pour votre enfant pour qu'il puisse en disposer le moment venu pour par exemple acheter sa première voiture ou encore acquérir son premier bien immobilier. Assurance vie ou Livret A, quel véhicule d'épargne choisir ?

À quel moment souscrire ?

Assurance vie et Livret A peuvent être ouverts dès la naissance de l'enfant. Concernant l'assurance vie, il est judicieux d'ouvrir le contrat avant les 10 ans de l'enfant afin qu'il dispose de son capital dans des conditions fiscales avantageuses dès ses 18 ans.

Si l'enfant est mineur et s'il a moins de 12 ans, l'accord et la signature des deux parents sont requis (s'ils exercent conjointement l'autorité parentale). Si l'enfant est mineur et s'il a plus de 12 ans, il faudra, en plus, obtenir son consentement.

La fiscalité

Le Livret A est totalement défiscalisé : il n'est soumis ni à l'impôt ni aux cotisations sociales. Toutefois, il est plafonné à 22.950 euros, alors que l'assurance vie ne comporte pas de montant limite d'investissement.

L'assurance vie permet d'épargner des montants plus importants, dans un cadre fiscal moins favorable que celui du Livret A, mais qui n'en reste pas moins intéressant. Dès ses 18 ans, l'enfant pourra librement disposer des sommes versées sur son assurance vie et si le contrat a été ouvert depuis plus de 8 ans lorsqu'il effectue un retrait, les gains seront taxés à seulement 17.2% (impôts + prélèvements sociaux) s'ils sont inférieurs à 4.600 euros et à 24.7% au-delà.

Le taux de rendement de l'épargne

Le livret A rapporte actuellement 0,50% par an. Son taux de rendement pourrait être réévalué à la hausse en février prochain, mais devrait rester en dessous de 1%.

A lire aussi : Combien peut-on donner à ses enfants ou ses petits-enfants pour Noël ?

Le fonds en euros de l'assurance vie, support sur lequel le capital est garanti, a rapporté en moyenne 1,30 % en 2020 et son rendement devrait se situer autour de 1,00 % en 2021. Toutefois, les intérêts sont soumis à la fiscalité de l'assurance vie alors que ceux du Livret A sont défiscalisés.

Le contrat d'assurance vie offre des possibilités d'investissement plus variées que celles du Livret A. L'épargne peut également être investie dans des unités de compte, c'est-à-dire des OPCVM de toutes sortes. Le capital n'est pas garanti, mais les perspectives de rendement à moyen terme sont plus intéressantes que celles du livret A et du fonds en euros.

Encadrer l'utilisation de l'épargne

Le contrat d'assurance vie permet d'encadrer l'utilisation de l'épargne par l'enfant. En tant que souscripteur du contrat, les parents ont par exemple la possibilité de bloquer l'épargne jusqu'à ce que l'enfant ait atteint un âge précis (qui ne devra pas excéder 25 ans). Il faut pour cela mettre en place un pacte adjoint.

Boursorama Banque. Et si vous souhaitez ouvrir une assurance vie pour votre enfant, pourquoi ne pas souscrire à Boursorama vie ? Le contrat d'assurance vie de Boursorama est sans frais d'entrée et de sortie, accessible dès 300 euros, avec une souscription 100% en ligne. Je découvre

Ce produit présente un risque de perte en capital.