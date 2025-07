Votre assureur-vie est-il solvable ?

La stabilité financière des assureurs-vie, mise en lumière par un rapport de l’ACPR, est essentielle pour garantir la sécurité de l’épargne, surtout dans un contexte de hausse des rendements. (Crédit photo : Shutterstock)

La solidité financière de votre assureur-vie est un gage de sécurité pour votre épargne. Alors que les rendements repartent à la hausse, faut-il s'inquiéter de la capacité des assureurs à tenir leurs engagements ? Le rapport que l'ACPR vient de publier permet de faire un point de situation.

La solvabilité : un indicateur-clé pour votre sécurité

Derrière chaque contrat d'assurance-vie se cache une promesse : celle de pouvoir verser les sommes dues, que ce soit en cas de rachat ou de sinistre. Pour garantir cette promesse, les assureurs doivent maintenir un ratio de solvabilité solide. Ce ratio mesure la capacité d'un assureur à faire face à ses engagements, même en cas de choc économique. En 2024, ce ratio moyen s'élève à 238 %, en baisse par rapport à 2023 (249 %), mais reste largement au-dessus du seuil réglementaire de 100 % exigé par la directive européenne Solvabilité II.

Des fonds propres solides… mais en légère érosion

La baisse du ratio de solvabilité s'explique par deux phénomènes : une diminution des fonds propres et une hausse du capital de solvabilité requis. Les assureurs ont en effet dû puiser dans leurs provisions pour participation aux bénéfices afin de proposer des rendements attractifs sur les fonds en euros. Résultat : une ponction équivalente à 5,6 % des fonds propres pour les assureurs vie et mixtes.

Parallèlement, les exigences réglementaires augmentent : le capital requis a grimpé de 6,7 % en un an. Les risques de marché – notamment liés à la volatilité des actions et à la baisse des taux – pèsent de plus en plus lourd dans le calcul des obligations de fonds propres.

Une collecte record et des signaux rassurants

Malgré ce contexte, les assureurs-vie attirent toujours plus d'épargnants. En 2024, la collecte nette en assurance-vie atteint 22,8 milliards d'euros, un net rebond après une année 2023 dans le rouge. Cette dynamique s'explique par la hausse des rendements sur les fonds en euros et la stabilité des unités de compte, même si ces dernières voient leur part diminuer légèrement dans la collecte globale.

Les rachats, indicateurs de défiance ou de besoin de liquidités, reculent également (-10 %), tandis que les sinistres baissent à 43,3 milliards d'euros, notamment grâce à une normalisation des pics de mortalité observés fin 2023.

Une gestion prudente des actifs

Le portefeuille d'actifs des assureurs français reste diversifié, prudent et majoritairement libellé en euros. À fin 2024, il s'élève à 2 672 milliards d'euros, avec 50 % d'actifs liquides de haute qualité. Cela permet aux assureurs de faire face à des demandes soudaines de retraits. Les moins-values latentes sur les obligations sont en recul, passant de -4 % à -3 %, signe d'une stabilisation des marchés obligataires.

En résumé : des assureurs globalement solides

Malgré un léger recul de leur solvabilité, les assureurs-vie français restent largement en mesure d'honorer leurs engagements. Les niveaux de collecte et la qualité de gestion des actifs témoignent de leur résilience. Pour les épargnants, cela signifie que leur capital est, dans l'ensemble, entre de bonnes mains.