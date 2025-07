Epargne : combien rapportent 10 000 euros placés pendant 10 ans sur une assurance-vie ?

Combien rapporte 10.000 euros investis dans une assurance-vie au bout de 10 ans ? ( Crédits photo: © Prostock-studio - stock.adobe.com)

43 millions : tel était le nombre de contrats d'assurance-vie recensés en 2023. Mais quelles sont les performances de ce placement ? Le rapport de l'Observatoire des produits d'épargne financière fait le point.

Le 1er juillet dernier, le Comité consultatif du secteur financier a publié un rapport intéressant sur l'épargne des Français. Dans son Observatoire des produits d'épargne financière, le CCSF a plus particulièrement étudié le rendement à long terme des contrats d'assurance-vie détenus par les Français. Alors, combien rapportent 10 000 euros placés pendant 10 ans sur un contrat d'assurance-vie avec un profil de gestion "prudent" ? La réponse en chiffres.

Un rendement net de frais de 5,39 % par an en moyenne sur 10 ans

Bien que les contrats d'assurance-vie soient moins nombreux que les Livrets A, avec près de 43 millions d'assurances-vie contre 56,2 millions de Livrets A, les sommes en jeu ne sont pas comparables. En effet, en 2023, l'encours total en assurance-vie frôlait les 1 580 milliards d'euros, contre "seulement" 414 milliards d'euros pour le Livret A. Et pour cause : les versements sur les contrats d'assurance-vie ne sont pas limités, et le cadre fiscal qui y est associé est très avantageux.

Pour mieux estimer l'intérêt financier des Français à ouvrir un contrat d'assurance-vie, le Comité consultatif du secteur financier, ou CCSF, a choisi d'évaluer le rendement d'un tel contrat souscrit en 2014 pour un montant de 10 000 euros et conservé pendant une durée de 10 ans. Résultat ? Le rendement moyen net de frais de gestion annualisé atteint les 5,39 %, pour un total de 6 904 euros gagnés, soit un encours total de 16 904 euros au terme de 10 années.

L'étude réalisée par le CCSF au travers de son Observatoire des produits d'épargne financière est basée sur un contrat d'assurance-vie ouvert en 2014 avec un profil de gestion de type "prudent". Concrètement, 60 % de la somme d'argent investie à l'origine a été affectée à un fonds euros , dont le capital est garanti, et les 40 % restants ont été affectés à un fonds actions monde, c'est-à-dire à des unités de compte qui présentent un risque de perte en capital, contrairement aux fonds euros.

A lire aussi: Assurance vie : pourquoi près de 10 % des unités de compte pourraient disparaître

Des contrats d'assurance-vie dopés par les unités de compte

Dans le détail, la simulation effectuée par le Comité consultatif du secteur financier fait état d'un rendement de 1,82 % par an en moyenne, net des frais de gestion de 0,72 %, pour le fonds euros. La rentabilité du contrat d'assurance-vie étudié provient en réalité essentiellement des unités de compte détenues, le fonds action monde sélectionné ayant atteint une performance de 9,28 % par an une fois les frais annuels de gestion de 2,7 % retirés.

Pour comparaison, au cours des 10 dernières années, l'inflation, c'est-à-dire la hausse générale des prix, a été en moyenne de 1,7 % par an. Avec un rendement moyen de 5,39 %, le contrat d'assurance-vie scruté à la loupe par le CCSF a donc largement permis de compenser l'inflation grâce à un rendement réel positif de 3,69 % par an. En revanche, un placement investi à 100 % sur un fonds euros rémunéré à hauteur de 1,82 % par an aurait tout juste suffit à compenser les effets négatifs de la hausse des prix.

Bien évidemment, les données communiquées par le CCSF sont un exemple de placement en assurance-vie, et certains contrats ont davantage performé, tandis que d'autres ont affiché des rendements moindres. Le profil de gestion, prudent, équilibré ou dynamique, choisi a également une influence directe sur la rentabilité d'un investissement en assurance-vie, les unités de compte ayant à la fois un potentiel de gain et un niveau de risque plus important.