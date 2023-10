Crédit immobilier : les astuces pour emprunter en tant que jeunes

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Obtenir un prêt immobilier en tant que jeune n'est pas facile… Revenu limité ou inexistant, situation professionnelle pas toujours stable, manque d'historique de crédit ou encore apport initial souvent insuffisant ou absent sont autant d'obstacles et de défis auxquels les jeunes emprunteurs doivent faire face lorsqu'ils souhaitent financer leurs projets immobiliers.

Découvrons dans cet article quelques astuces qui pourront vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir votre prêt si vous êtes jeune.

Avoir une situation financière saine et solide

Pour s'assurer d'obtenir une situation financière saine et solide avant de faire votre demande de prêt, vous devez mettre en place une planification adéquate de vos finances personnelles et faire preuve de discipline et de patience pour mettre en place de bonnes habitudes financières.

Dans un premier temps, il est préférable d'avoir une situation professionnelle stable pour que votre taux d'endettement rentre dans les normes des 33-35 % (c'est-à-dire que vous ne pourrez pas emprunter plus d'un tiers de vos revenus).

Créez ensuite un budget réaliste qui tient compte de vos revenus et de vos dépenses. Si vous en avez besoin, adaptez légèrement votre style de vie pour pouvoir créer un fonds d'urgence afin de pouvoir faire face aux dépenses imprévues et urgentes et pour épargner régulièrement une partie de vos revenus.

Si vous le pouvez, commencez à placer une partie de vos économies pour faire grandir votre patrimoine.

Bien définir son projet immobilier

Même si cette étape vous semble logique, il est important de prendre le temps de bien définir son projet immobilier avant de se lancer.

Déterminez dans un premier temps vos objectifs immobiliers. Cherchez-vous à acheter votre premier logement principal ? Ou voulez-vous plutôt acheter pour faire de l'investissement locatif ? Quels sont vos critères de sélection ? Que recherchez-vous exactement ? Quel est votre budget ?

Au-delà de considérer vos envies et/ou vos besoins d'aujourd'hui, pensez aussi à considérer vos besoins futurs (agrandissement de votre famille dans un avenir proche par exemple).

Vous pourrez alors choisir un bien qui répond à vos besoins actuels tout en offrant une option qui s'adaptera aux changements de vos besoins.

Pour obtenir de l'aide dans la définition de votre projet immobilier et sur les meilleures façons de le financer, n'hésitez pas à prendre contact avec un promoteur ou une agence immobilière, ainsi qu'un spécialiste en gestion immobilière.

Si vous le pouvez, restez flexible et ouvert à l'ajustement de votre projet pour profiter des opportunités qui pourraient se présenter sur le marché immobilier en fonction de la conjoncture et de l'évolution de l'environnement macro-économique.

Connaître les programmes d'aide aux jeunes acheteurs

Si vous êtes un jeune emprunteur ou un primo-accédant, vous avez certainement le droit d'obtenir des aides gouvernementales.

En France, il existe plusieurs programmes et dispositifs d'aides qui sont dédiés aux jeunes acheteurs pour leur permettre une accession à la propriété plus simple.

Parmi les aides les plus populaires, on retrouve le prêt à taux zéro (PTZ) , le prêt action logement , le pass-foncier, les prêts conventionnés, le PEL ou encore les aides locales ou régionales dédiées aux jeunes emprunteurs.

N'oubliez pas que les banques ont souvent des offres spéciales réservées aux primo-accédants afin d'attirer de nouveaux clients. Il est donc judicieux de comparer et, surtout, de faire jouer la concurrence entre les différentes propositions des établissements financiers pour les jeunes emprunteurs.

Faire jouer votre jeunesse en votre faveur

La banque voit souvent votre jeune âge comme un obstacle au financement de votre projet immobilier.

Alors au lieu de simplement montrer à la banque que malgré votre jeunesse, vous serez un emprunteur responsable et que vous êtes prêt à devenir propriétaire, transformez votre jeunesse en un atout plutôt qu'un obstacle.

Mettez en avant vos perspectives de carrière et donc d'augmentation de revenus. Ces derniers vous permettront d'augmenter votre capacité de remboursement, ainsi que d'épargner et d'investir un montant de plus en plus important au fil de temps.

En tant que jeune souscrivant à un prêt immobilier, vous êtes également davantage susceptibles de souscrire à d'autres produits ou services financiers de cette banque dans le temps (produits d'épargne, produits d'investissement, cartes bancaires premium, assurances, etc.).

C'est encore plus vrai lorsque votre famille s'agrandit.

Finalement, être jeune et en bonne santé implique également que vous avez une espérance de vie plus longue et que vous serez en mesure de rembourser votre prêt.