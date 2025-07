Acheter une maison : une affaire d’émotions autant que de raison ?

La maison qui a abrité notre enfance nous marque pour la vie (Crédits: Adobe Stock)

Vous êtes en recherche active ou sur le point de signer pour devenir propriétaire de la maison de vos rêves ? Budget, localisation, répartition des pièces, vous pensez avoir validé vos critères d'achat de la manière cartésienne et la plus objective possible ? Peut-être pas tant que ça…selon une étude, le logement dans lequel vous avez grandi pourrait fortement influencer vos choix d'adulte…

Quand on pense immobilier et plus particulièrement achat d'une résidence principale, on pense aussi calcul de la capacité d'endettement , DPE , qualité des écoles et des commerces du quartier ou encore frais de notaire .

Autant d'éléments tangibles, chiffrables pour beaucoup, qui sont supposés vous aider à prendre la meilleure décision possible au moment de décider si vous faites ou non une offre d'achat pour le bien immobilier que vous venez de visiter.

On parle parfois du fait d'avoir un «coup de cœur» pour tel ou tel bien, mais sans que ce concept ne soit vraiment défini.

Pourtant, acheter une résidence principale n'est pas un investissement immobilier comme les autres. Il s'agit de l'endroit qui va devenir votre refuge, abriter votre famille, tout comme la maison de vos parents vous a vous-mêmes accueillie lorsque vous étiez enfant.

Dans une étude originale (1), SeLoger s'intéresse à ce lien intime, conscient ou inconscient, en analysant la manière dont la maison de votre enfance pourrait influencer vos choix de vie , même des décennies plus tard…

La maison où l'on grandit reste pour toujours un lieu à part

Même si toutes les situations ne sont pas les mêmes, 51% des Français interrogés gardent un souvenir positif de leur maison d'enfance.

Ce chiffre grimpe à 55% chez les hommes et 48% chez les femmes selon l'étude qui explique aussi que « pour beaucoup, le logement dans lequel on a grandi reste synonyme de bonheur, de souvenirs précieux et de moments partagés en famille », les souvenirs négatifs restent rares (10%).

Devenus adultes, les Français interrogés convoquent en priorité leurs souvenirs de moments simples du quotidien (40%), les repas de famille (31%), les fêtes de fin d'année (30%) ou les vacances d'été (27%).

Ces moments qui les ont marqués sont empreints d'une douce nostalgie et sont inconsciemment lié aux murs de la maison qui a abrité ces souvenirs d'enfance.

Si le logement dans son ensemble joue un rôle central dans la construction des souvenirs, quelle pièce garde une place de choix dans le cœur des Français ? Pour plus de 45% d'entre eux, c'est la chambre qui reste l'espace le plus riche en souvenirs, suivie par l'extérieur (31%) et enfin le salon (28%).

La maison d'hier influence-t-elle la maison de demain ?

Ambiance chaleureuse que l'on souhaite retrouver, moments de partage que l'on souhaite recréer cette fois avec ses propres enfants lorsque l'on devient parent à son tour, etc. : près d'un Français sur deux considère que sa maison d'enfance influence ses choix immobiliers, qu'ils soient actuels ou futurs.

Concrètement, lorsqu'ils cherchent la maison de leurs rêves, les Français seraient directement influencés sur trois critères par leur propre maison d'enfance :

Le type de logement recherché (53%).

La localisation géographique (46%).

L'environnement (37%).

L'étude montre même que 17% des Français ont envisagé, voire concrétisé, le rachat de leur maison d'enfance, 41% d'entre eux évoquant leur attachement émotionnel au bien comme principale motivation et 14% évoquant leur désir de permettre une transmission familiale.

La preuve, s'il en fallait une, qu'au-delà des mètres carrés et des critères que l'on peut cocher sur une liste, l'achat d'une résidence principale reste une aventure humaine pleine d'émotions.

(1) "Maison d'enfance : un ancrage qui façonne les choix immobiliers des Français", SeLoger, 15/07/2025.

