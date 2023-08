Prêt immobilier : ce qui va changer pour le prêt Accession d'Action Logement le 1er septembre

(Crédit photo: © Ocean Prod - stock.adobe.com)

Dès le 1er septembre, certaines conditions du prêt Accession de l'organisme Action Logement vont changer. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les emprunteurs ? En réalité, cela sera un peu les deux.

Afin de faciliter l'accès à la propriété des ménages les plus modestes, l'organisme Action Logement propose un crédit immobilier à taux préférentiel. Ce financement, dont l'octroi est soumis à plusieurs conditions, va connaître des changements dès la rentrée. Les futurs emprunteurs doivent-ils s'en inquiéter ? Le point sur les modalités du prêt Accession à partir du 1er septembre 2023.

Bonne nouvelle pour le taux d'intérêt du prêt Accession…

Distribué par Action Logement, le prêt Accession a pour vocation "d'accompagner les salariés les plus modestes dans l'acquisition de leur résidence principale". Ce financement, auparavant appelé 1 % logement, prêt patronal ou prêt employeur, est rendu possible grâce aux cotisations versées par les entreprises à Action Logement. Les salariés éligibles peuvent ainsi profiter d'un taux d'intérêt préférentiel pour régler une partie du prix d'achat de leur future habitation.

Actuellement, le taux d'intérêt du prêt Accession Action Logement est fixé à 1,5 %, hors assurance. Il était auparavant de 0,5 %, et ce jusqu'au 28 février 2023. Bonne nouvelle pour les emprunteurs : après ce pic à 1,5 %, le taux d'intérêt du prêt Accession va à nouveau baisser, pour atteindre les 1 %, toujours hors assurance. Un coup de pouce bienvenu pour devenir propriétaire, puisque les taux immobiliers pratiqués par les banques, quant à eux, ne cessent de monter.

… et mauvaise nouvelle pour le montant du financement

Malheureusement, la bonne nouvelle liée à la baisse du taux du prêt Accession d'Action Logement s'accompagne également d'une mauvaise nouvelle. En effet, le montant de ce financement est actuellement de 40 000 euros, mais va baisser 10 000 euros à partir de la rentrée, soit un financement possible d'au maximum 30 000 euros.

Pour parvenir à financer la totalité d'un achat immobilier, le prêt Accession peut être complété par un autre financement tel qu'un prêt immobilier classique, un prêt à taux zéro ou un prêt accession sociale (PAS). D'autres formes de crédits plus spécifiques peuvent aussi être sollicitées, par exemple un prêt travaux d'amélioration de la performance énergétique ou un prêt travaux handicap.

Êtes-vous éligible au prêt Accession Action Logement ?

Pour pouvoir bénéficier du futur taux à 1 % du prêt Accession, il est nécessaire de vérifier son éligibilité. Seuls peuvent en bénéficier les salariés du secteur privé, employés par une entreprise d'au moins 10 employés, qui souhaitent devenir propriétaires pour la première fois de leur résidence principale, ou qui n'ont pas été propriétaires depuis au moins dix ans. Le bien immobilier en question peut être localisé en métropole ou dans le DROM.

Par ailleurs, l'aide d'Action Logement est réservée en priorité aux ménages dont les revenus sont inférieurs à un certain plafond, en fonction de la zone où est située l'appartement ou la maison. Le logement, quant à lui, peut être neuf ou ancien, mais, dans ce second cas, le Diagnostic de performance énergétique (DPE) du bien doit être compris entre A et E, excluant les passoires thermiques.

Pour vérifier simplement si un projet d'achat immobilier correspond aux critères d'octroi du prêt Accession par Action Logement, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée sur le site d'Action Logement. Cet espace permet de tester son éligibilité et, si la réponse est favorable, d'effectuer une demande de financement directement en ligne. Cette démarche doit néanmoins être terminée dans les 30 jours qui suivent le début de la demande, et il est donc impératif de réunir rapidement les documents justificatifs demandés.