Comment obtenir un PTZ ?

Vous souhaitez découvrir le prêt à taux zéro (PTZ) car vous envisagez d'acheter pour la première fois un bien immobilier ? Ce dispositif de soutien à l'accession à la propriété est destiné aux ménages aux revenus modestes et intermédiaires permettant de financer l'achat de leur résidence principale. Pouvez-vous bénéficier de ce prêt ? Jusqu'à quand est-il disponible ? Comment mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir un PTZ ? On vous répond !

Comment fonctionne le PTZ ?

Le PTZ est un prêt à taux zéro qui est accordé sous conditions de ressources pour acquérir un logement neuf ou ancien qui devient votre résidence principale. Sa durée varie entre 20, 22 ou 25 ans avec une période de remboursement différé de 5, 10 ou 15 ans pendant lesquelles la mensualité n'est pas payée.

Les plafonds de ressources pour obtenir un PTZ vont varier en fonction de la zone dans laquelle se trouve votre logement (zone A, A bis, B1, B2 ou C). Il est aussi important de prendre en compte le nombre de personnes qui doivent occuper le logement.

Aujourd'hui, la commune de votre logement doit être située en zone B2 ou C pour que vous puissiez bénéficier d'un prêt à taux zéro. Pour cela, il suffit d'entrer le nom de votre ville ou son code postal dans le simulateur disponible sur Service Public.

En considérant le revenu fiscal de référence (année N-2) des personnes qui devraient vivre dans le logement, voici les plafonds de revenus :

● 1 personne : Zone B2 = 27 000 € - Zone C = 24 000 €

● 2 personnes : Zone B2 = 37 800 € - Zone C = 33 600 €

● 3 personnes : Zone B2 = 45 900 € - Zone C = 40 800 €

● 4 personnes : Zone B2 = 54 000 € - Zone C = 48 000 €

● 5 personnes : Zone B2 = 62 100 € - Zone C = 55 200 €

● 6 personnes : Zone B2 = 70 200 € - Zone C = 62 400 €

● 7 personnes : Zone B2 = 78 300 € - Zone C = 69 600 €

● À partir de 8 personnes : Zone B2 = 86 400 € - Zone C = 76 800 €

Pour bénéficier d'un PTZ, vous ne devez pas avoir été propriétaire de votre résidence principale au cours des deux dernières années avant le prêt. Il est aussi important de souligner que le PTZ ne peut pas financer l'ensemble du prix de votre résidence. Il est ainsi nécessaire qu'un ou plusieurs prêts soient utilisés en complément.

Le montant du PTZ ne peut pas dépasser celui des autres prêts, qui doivent avoir une durée d'au moins deux ans et contribuer au financement de la même opération.

Pour déterminer le montant du prêt à taux zéro dont vous pouvez profite r, il faudra prendre en compte la nature du logement (neuf ou ancien), le prix d'achat, la zone dans laquelle il se trouve et le nombre d'occupants prévu. Ici aussi, vous pouvez utiliser un simulateur, notamment celui de l' Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil).

Le PTZ sans doute prolongé en 2024

Aujourd'hui, le dispositif de prêt à taux zéro (PTZ) est maintenu jusqu'à la fin de l'année 2023. En raison de la hausse des taux, de l'inflation accrue et d'une plus grande sélectivité des banques lors de l'analyse des demandes de crédit immobilier, de nombreux primo-accédants ne peuvent plus accéder au marché immobilier. Pour répondre à cette problématique, il est possible que le PTZ soit prolongé en 2024.

Nos astuces pour obtenir un PTZ

Cela peut paraître logique, mais il est essentiel de vérifier votre éligibilité au PTZ et de respecter les conditions d'achat pour maximiser vos chances d'obtenir ce prêt à taux zéro.

Comme nous l'avons vu, le PTZ est destiné aux ménages aux revenus modestes et intermédiaires qui veulent acquérir leur résidence principale pour la première fois dans certaines zones géographiques et sous certaines conditions.

Si vous ne respectez pas tous les critères, vous ne pourrez pas bénéficier d'un PTZ. Commencez donc par bien connaître ces critères d'éligibilité et d'être certain que vous les respectez tous pour vous assurer que votre demande de prêt vous sera accordée.

Puisque les conditions de crédit se sont durcies et que les banques sont de plus en plus sélectives ces derniers temps, vous devez montrer que vous avez une situation financière solide et stable qui vous permettra de rembourser votre prêt pour mettre toutes les chances de votre côté.

Pour cela, ayez une situation professionnelle stable avant de faire votre demande avec des revenus réguliers. Pensez à vous assurer également que vous avez une bonne gestion de vos finances avec un historique bancaire sans découvert par exemple. Essayez également de ne pas avoir d'autres prêts pour présenter un faible taux d'endettement. Enfin, il est toujours préférable d'avoir un apport personnel pour montrer à votre banque que vous avez une certaine capacité d'épargne.

Enfin, sachez que votre PTZ ne peut représenter que 40 % maximum du coût total de l'opération à financer. Il peut donc être intéressant de faire une demande de prêt globale auprès de votre banque pour combiner d'autres prêts afin de financer votre achat. La banque pourrait être plus encline à vous accorder le PTZ si elle traite également d'autres prêts.