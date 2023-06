Crédit immobilier : comment faire baisser le coût ?

(Crédits photo: 123RF)

Les taux des crédits immobiliers n'ont cessé de grimper ces derniers mois et cela pourrait encore continuer. Dans ce contexte, quelles sont les solutions pour faire baisser le coût de votre prêt immobilier ?

Maximisez vos chances d'obtenir un bon taux

Pour un prêt immobilier, les banques demandent généralement un apport personne l minimum de 10 %. Plus il sera important, plus les conditions d'emprunt vous seront favorables. Ainsi, un apport personnel à hauteur de 20 % à 30 % est particulièrement apprécié et vous permettra d'obtenir un meilleur taux. Et si en plus de l'apport personnel, vous êtes prêt à transférer tout ou partie de votre épargne dans la banque prêteuse, cela améliorera encore vos conditions. Par ailleurs, augmenter l'apport personnel permet bien entendu de diminuer la part empruntée et donc le coût du crédit.

N'hésitez pas à faire jouer la concurrence et demander à votre banque de s'aligner. Pour trouver le meilleur taux du marché, consultez directement d'autres banques ou utilisez les comparateurs de taux sur internet. Vous pouvez également faire appel à un courtier qui connait parfaitement le marché et saura négocier un bon taux en fonction de votre profil.

Si vous avez plusieurs crédits en cours, le regroupement de crédits peut vous permettre de réduire les coûts. Cela consiste à faire racheter tous vos crédits par un même établissement financier pour les fusionner en une seule mensualité. Le taux d'intérêt global est ainsi généralement plus avantageux.

Optez pour une assurance emprunteur moins chère

Les banques proposent systématiquement une assurance emprunteur « maison » en plus du crédit immobilier. Cette assurance permet de prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt en cas de décès, d'invalidité voire d'arrêt maladie prolongé du souscripteur. Afin d'obtenir un meilleur taux, il est bien sûr préférable d'opter pour l'assurance emprunteur de l'établissement prêteur. Toutefois, depuis la loi Lemoine de février 2022, il est possible de changer d'assurance emprunteur à tout moment et sans pénalité. L'assurance proposée par la banque est assez rarement la plus concurrentielle. Aussi, il sera intéressant de changer pour une assurance moins couteuse. D'autant plus que l'assurance emprunteur représente entre de 25 % à 33 % du coût total du crédit. Pour trouver un meilleur tarif, vous pouvez utiliser les comparateurs en ligne ou passer par un courtier. Seule condition pour pouvoir changer d'assurance : les garanties de la nouvelle assurance doivent être équivalentes à celles l'assurance initiale proposée par la banque.

Négociez les frais

La banque facture des frais de dossier qui couvrent le travail qu'elle a fourni pour constituer et étudier le dossier de prêt. Ces frais représentent environ 1 % du montant emprunté. Sachez que ces frais peuvent être négociés.

Les banques prélèvent des frais en cas de remboursement du prêt avant l'échéance prévue. Le montant est fixé dans le contrat de prêt. N'hésitez pas à négocier ces frais au moment de la souscription.