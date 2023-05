Crédit immobilier : 5 aides pour emprunter sans se ruiner

(Crédits photo: © momiu - stock.adobe.com)

Pour certains projets d'achat immobilier, il est possible de bénéficier de plusieurs dispositifs différents pour emprunter. Des alternatives qui peuvent s'avérer très économiques.

Vous allez effectuer une demande de crédit immobilier auprès de votre banque ? Le prêt immobilier classique, obtenu auprès d'un établissement de crédit, n'est pas le seul mode de financement possible pour acheter une maison ou un appartement. D'autres dispositifs peuvent utilement le compléter, et permettre d'alléger le coût global de l'opération. Des solutions particulièrement intéressantes, alors même que les taux d'intérêt montent.

1. Le traditionnel Prêt à taux zéro

Comme son nom l'indique, le Prêt à taux zéro (PTZ) est proposé à un taux de 0 %. Les emprunteurs n'ont donc pas à s'acquitter d'intérêts sur cette partie du financement. Pour comparaison, le taux d'intérêt moyen d'un crédit immobilier souscrit sur 20 ans est actuellement de 3,38 %. Le PTZ peut donc permettre aux futurs propriétaires de faire de belles économies… à condition d'y être éligible.

Le Prêt à taux zéro est en effet réservé aux ménages modestes, et il faut donc satisfaire à certaines conditions de revenus. Par ailleurs, il doit être affecté à l'achat d'une résidence principale, dans le cadre d'un projet de construction, d'un achat de bien immobilier neuf ou d'un logement ancien nécessitant des travaux d'amélioration ou de rénovation énergétique. Enfin, il doit impérativement être adossé à un crédit immobilier classique.

En moyenne, les Français éligibles au PTZ ont obtenu un financement de 51 828 euros sur le quatrième trimestre de 2022 selon les chiffres de la SGFGAS. La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété note également que ce financement retrouve de l'attractivité, avec un total de 16 992 PTZ accordés au cours du dernier trimestre 2022.

2. Le prêt accession d'Action logement

Auparavant connu sous le nom de "prêt patronal", le prêt accession action logement est un crédit à l'habitat dédié aux salariés du secteur privé non-agricole dont l'entreprise emploie au moins dix salariés. Bien que son taux soit passé de 0,5 % à 1,5 % depuis le 1er mars 2023, ce financement reste encore très intéressant pour minimiser le coût global d'un investissement immobilier.

À l'image du PTZ, le prêt accession d'Action logement a vocation à aider les plus modestes à devenir propriétaires de leur résidence principale. Cet achat peut concerner un bien neuf, une construction, ou un logement ancien HLM affichant un DPE compris entre A et E. Au maximum, il est ainsi possible d'obtenir 40 000 euros, avec un plafond fixé à 40 % du coût total de l'opération d'achat immobilier.

A lire aussi : Crédit immobilier : Action Logement triple le taux d'intérêt de son prêt Accession

3. Les aides des collectivités locales

Certaines collectivités veulent attirer et conserver leurs habitants, et donnent ainsi un coup de pouce aux ménages qui veulent devenir propriétaires dans leur secteur. L'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) propose une carte de France des aides locales qui peuvent être accordées. Elles sont, pour la plupart, réservées aux primo-accédants.

4. Le prêt familial

La famille est parfois un acteur important lors d'un projet d'achat immobilier. S'il est possible de percevoir une donation avec certains abattements en fonction du lien de parenté, il est également envisageable de s'engager sur un prêt familial. Celui-ci peut être assorti d'intérêts, comme un prêt classique, qui ne doivent pas dépasser le taux d'usure en vigueur.

Au-delà de 1 500 euros, il est impératif de constater un prêt familial par un écrit sous seing privé ou notarié. Il reste toutefois préférable d'établir un écrit en dessous de ce seuil afin d'éviter de futures contestations. Par ailleurs, au-delà de 5 000 euros, une déclaration doit être adressée à l'administration fiscale.

5. Les aides des caisses de retraite

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les aides à l'achat accordées par les caisses de retraite ne sont forcément réservées aux seuls retraités. Le courtier Vousfinancer explique ainsi que : "ce prêt ne s'adresse pas uniquement aux personnes ayant atteint l'âge de la retraite, mais aussi aux actifs". En règle générale, le montant qu'il est possible d'obtenir varie entre 3 000 et 15 000 euros selon un autre courtier, Cafpi.