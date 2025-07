Investir dans l’art : une valeur refuge accessible dès quelques milliers d’euros / iStock.com - Dragon Claws

Investir dans l'art : quels avantages ?

L'art est une valeur refuge : les chiffres confirment ce constat, avec une performance financière en constante augmentation au cours de ces 20 dernières années (+ 4,8 % par an). L'avantage premier de l'investissement artistique est de se dissocier des marchés traditionnels et de ses fluctuations, ce qui offre une stabilité en période de crise économique. L'autre atout est de générer potentiellement des plus-values sur le long terme, la popularité de certains artistes étant toujours en évolution. Pour peu que l'investisseur ait ciblé une œuvre rentable et qu'elle soit détenue pendant un temps suffisamment long (au moins 12 ans selon les spécialistes), la performance peut atteindre 80 à 150 %, ce qui équivaut à un rendement de 7 % par an. Par comparaison, le rendement annuel net d'un placement immobilier est de 4 à 5 %. Cependant, investir dans une œuvre d'art comporte des règles bien précises, qu'il faut maîtriser avant de se lancer. L'un des principes de base est que ce type de placement ne doit pas être la seule source d'investissement, mais s'intégrer dans une stratégie globale de diversification qui permet de diluer les risques. L'investisseur peut ainsi bénéficier des avantages de chacun de ses supports financiers, qui ne perdront pas de la valeur au même moment.

Investir dans quels types d'œuvres d'art ?

Le marché de l'art intéresse de plus en plus les particuliers qui souhaitent investir dans des placements atypiques. La demande est croissante, notamment avec l'essor de l'art contemporain, les technologies numériques qui s'invitent sur la scène artistique et les plateformes numériques qui facilitent les recherches. Différentes portes d'accès s'offrent aux amateurs. La rencontre de l'artiste local dans son atelier, qui permet d'échanger et de s'imprégner de son approche artistique, est probablement la stratégie la plus intéressante, mais on peut dénicher la perle rare par de nombreux autres biais : foires, salons, galeries d'art, ventes aux enchères, expositions, événements culturels, brocantes, marchés d'antiquaires… Le marché en ligne n'est pas en reste, et surfer sur Internet est un moyen efficace pour prendre le temps de découvrir de nouveaux artistes et de choisir l'œuvre qui correspond à ses attentes… et à son budget. Pour investir dans l'art, il faut néanmoins savoir que le marché n'est porteur à partir de 20 000 €, mise minimale qui donne accès au marché international. La démarche la plus payante est de miser sur un artiste déjà reconnu, dont au moins une œuvre a été mise aux enchères. Ceux dont les moyens sont plus limités peuvent viser un artiste moins en vue, ce qui comporte le risque d'une opération peu rentable. La sensibilité et l'intuition de l'investisseur prennent ici toute leur place, de même que sa culture artistique, qui reste un atout majeur. Dans tous les cas, que l'on soit un amateur ou un connaisseur plus averti, il faut toujours prendre le temps de se renseigner sur l'artiste, sa formation, son itinéraire, sa popularité. Faire appel à l'expertise de spécialistes (courtier en art, galerie d'art, syndicat d'antiquaires…) peut aussi éclairer et orienter son choix.