Tabac : découvrez les prix qui seront pratiqués à partir du 1er septembre 2025
information fournie par Boursorama avec Newsgene 18/08/2025 à 11:39
Temps de lecture: 1 min

Les tarifs des produits du tabac appliqués à partir du 1er septembre 2025 sont désormais connus. (illustration) (Geralt / Pixabay)

Les tarifs des produits du tabac appliqués à partir du 1er septembre 2025 sont désormais connus. (illustration) (Geralt / Pixabay)

Les douanes françaises ont communiqué les tarifs du tabac qui seront appliqués à partir du 1er septembre 2025. Les prix resteront stables, à l'exception de ceux de certains cigares et cigarillos. de nouvelles références feront par ailleurs leur apparition.

Les prix officiels des produits issus du tabac qui entreront en vigueur le 1er septembre 2025 ont été rendus publics par les services des douanes français le 13 août 2025. La nouvelle grille tarifaire, montre qu’un grand nombre de références ne connaîtront pas de variation de prix, explique le site Actu.fr . Ce n’est en revanche pas le cas de certains cigares et cigarillos.

Un prix multiplié par deux

Quelques produits verront ainsi leur tarif baisser quand d’autres subiront une très forte inflation. Ainsi, la boîte de 10 Flor de Selva Botte SAL1 sera vendue 43 euros à partir du 1er septembre alors qu’il fallait jusque-là débourser 21 euros pour se procurer ces cigares du Honduras. L’augmentation atteint 105 %. Les tarifs seront ensuite remis à jour avant le 1er novembre 2025, précise la plateforme Merci pour l’Info .

Dans leur publication, les douanes ont aussi communiqué la liste des produits qui seraient homologués et autorisés à la vente à partir du 1er septembre. Parmi ceux-ci on trouve des références de tabac à rouler de marques Pueblo, Golden, Virginia et Django. Du côté des cigarettes, Pueblo, Camel, Marlboro, Lucky Strike et News commercialiseront de nouveaux produits.

Pouvoir d'achat
© Boursorama avec Newsgene

L'offre BoursoBank