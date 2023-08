Rentrée : ces communes françaises qui offrent les fournitures scolaires aux familles

(Crédits photo : Adobe Stock - Ecoliers sur le chemin de la rentrée des classes avec de nouvelles fournitures)

Avec des hausses de tarifs appliquées aux fournitures scolaires, l'addition de la rentrée s'annonce salée pour bon nombre de familles avec une augmentation globale attendue de 11,3% (1). Pourtant, une initiative de gratuité des articles scolaires avait été évoquée par Olivier Klein lors de son précédent mandat ministériel. Celle-ci a-t-elle porté ses fruits et quelles communes françaises l'ont appliquée pour cette rentrée 2023 ?

Hausse des prix sur le panier de rentrée : malheureusement sans surprise !

L'inflation ne va pas ménager le porte-monnaie des foyers français concernant les frais de rentrée. Ils sont estimés (par rapport à 2022) pour l'école primaire à 233 euros (+23%), pour le collège à 371 euros (+3,5%) et pour le lycée à 427 euros (+3,1%).

Ces chiffres partagés par la Confédération syndicale des familles dans le cadre d'une enquête dédiée (1), mettent en évidence l'impact de l'inflation sur les matières premières et sur le prix final des fournitures scolaires.

Par exemple, pour les écoliers du primaire, le top 3 des dépenses de rentrée se répartit comme suit :

L'équipement sportif (101 euros).

Feuilles et cahiers (75 euros).

Cartable et trousse (35 euros).

Gommer le coût des fournitures scolaires : un projet pour les zones éducatives prioritaires

Le ministre délégué de la Ville et du Logement Olivier Klein (entre 2022 et 2023) avait évoqué la possibilité de faire porter intégralement le coût de fournitures scolaires par certaines communes (avec une priorité pour les REP et REP +) en fournissant à chaque enfant un «trousseau» complet et identique. Depuis son récent départ du gouvernement, certains maires ont poursuivi les efforts qu'ils avaient déjà entrepris et d'autres ont capitalisé sur cette idée solidaire en la mettant en place au profit de leurs administrés (2) :

L'Ile-de-France : Chatillon (92) : 3.000 kits seront distribués aux écoliers de la maternelle aux CM2, pour un budget total de 45.000 euros. Clichy-sous-Bois (93) et Fontenay-sous-Bois (94) : la distribution gratuite de fournitures scolaires est une tradition qui se perpétue, avec une information diffusée aux familles au cours de l'été. Bonneuil-sur-Marne (94) : depuis 40 ans, la mairie assume la prise en charge pour chaque enfant de 35 euros pour les fournitures scolaires et de 24 euros pour les livres scolaires. Une promesse renouvelée à chaque rentrée, encore plus appréciée cette année !

Le Nord avec des villes généreuses et à l'écoute Lille (59) : pour la 3e année consécutive, la mairie de Lille a décidé de reconduire l'aide aux familles de la zone Lille-Hellemmes-Lomme en matière de fournitures scolaires pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires. Budget total consolidé : 813.000 euros. Roubaix (59) : la mairie de Roubaix réitère son dispositif en prévoyant d'aider 10.000 élèves, pour un sac de fournitures scolaires évalué à 52 euros l'unité. Arras (59) et Liévin (59) : des kits seront remis aux écoliers de maternelle et du primaire.

Le Sud, avec Marseille (13) : une «bonne mère» plutôt exemplaire

Ce sont 76.000 sacs, d'une valeur de 65 euros l'unité, remplis de fournitures essentielles qui seront distribués dès la rentrée à Marseille.

Des petites villes comme Commentry (03) ou Créon (33) A Commentry, 250 kits d'une valeur de 100 euros sont distribués pour un budget de la mairie consacré à ses articles de rentrée de 7.500 euros. C'est grâce à un regroupement des commandes que des économies sur les achats ont pu être atteintes. A Créon, cela fait déjà quatre ans que la mairie fournit gratuitement les fournitures scolaires. Cette année, crise oblige, le budget s'est réduit pour se concentrer sur l'essentiel en considérant que l'utilisation de certains matériels pouvaient durer plusieurs années : un geste éco responsable par la même occasion.



Où dénicher des fournitures scolaires à petits prix ?

Pensez à comparer les offres des enseignes en fonction de vos besoins. Cultura (partenaire The Corner*) annonce une rentrée légère avec des promotions jusqu'à 70% (portant notamment sur le panel : stylos, papeterie, sacs et cartables, trousses…).

Quant à la Fnac (partenaire The Corner*), des remises spéciales rentrée sont en cours (jusqu'à -30% et s'appliquant à la plupart des univers et des grandes marques de fournitures scolaires).

Enfin, pour les adeptes des achats 100% en ligne, les experts de Cdiscount (partenaire The Corner*) ont concocté une sélection d'articles aux meilleurs prix, livrés à domicile ou en point relais.

Les familles peuvent également opter pour des achats d'articles d'occasion (hors consommables), encore en bon état et disponibles sur les plateformes de vente entre particuliers.

Afin de garantir l'impact de ces mesures qui sont les bienvenues sur le pouvoir d'achat en plus du versement de l'ARS, reste à savoir si les familles seront toutes informées à temps de leur éligibilité à ce dispositif. Concernant les communes non mobilisées à date, on ignore encore si ce coup de pouce de rentrée sera étendu l'an prochain.

*Si vous êtes client Boursorama Banque, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner . Découvrez les remises qui vous sont réservées : Cdiscount , Cultura et la Fnac .

Si vous n'êtes pas (encore) client Boursorama Banque, découvrez ici les bons plans The Corner .

(1) Etude de la Confédération syndicale des familles (CSF) - 2023

(2) Radiofrance et france3-régions-francetvinfo - août 2023