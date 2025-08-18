Labubu : et si une de vos peluches était la plus recherchée par les collectionneurs ?

Certaines déclinaisons rares de Labubu se négocient bien au-delà de 1 000 euros. (illustration) (garten-gg / Pixabay)

Oubliez les cartes Pokémon, c’est un autre objet venu d’Asie dont les collectionneurs s’arrachent à prix d’or certains exemplaires rarissimes qui pourraient vous permettre de gagner de l’argent. Certains modèles de peluches Labubu vendues en quantités limitées par la marque chinoise Pop Mart se revendent en effet bien plus cher que leur prix d’achat sur les sites fréquentés par les amateurs, explique CNews le 16 août 2025.

Alors que, pour les plus chanceux réussissant à éviter les ruptures de stock, le prix d’une peluche Labubu vendue dans une boîte mystère avoisine les 19,90 euros, cinq déclinaisons du petit animal au large sourire ont atteint une valeur d’échange bien supérieure. Au premier rang des modèles les plus rares on trouve le Labubu Monster OG (Black), entièrement noir et produit et 2019, qui peut rapporter quelque 1 500 euros à son propriétaire.

Une question de rareté

Le Labubu x Instinctoy Rainbow, avec sa couleur arc-en-ciel, s’échange quant à lui autour de 1 300 euros. La valeur sur le marché des collectionneurs du Labubu Toasty Limited à la fourrure offrant des dégradés de blanc et de marron avoisine de son côté 1 100 euros. Le Labubu OG Gold Edition, reconnaissable à sa teinte dorée, est susceptible de se revendre pour 1 000 euros environ car il n’a été fabriqué qu’à un millier d’exemplaires.

Vient ensuite le Labubu Into the Energy Chase, qui s’échange pour 950 euros mais dont seuls les acheteurs les plus chanceux ont pu être les premiers propriétaires. Ce modèle au pelage noir était en effet vendu dans une formule à 29,99 euros mais seule une peluche sur 72 avait cette couleur et donc cette rareté.