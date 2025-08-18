 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Labubu : et si une de vos peluches était la plus recherchée par les collectionneurs ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 18/08/2025 à 15:36
Temps de lecture: 1 min

Certaines déclinaisons rares de Labubu se négocient bien au-delà de 1 000 euros. (illustration) (garten-gg / Pixabay)

Certaines déclinaisons rares de Labubu se négocient bien au-delà de 1 000 euros. (illustration) (garten-gg / Pixabay)

1500 euros, voilà le prix que peuvent atteindre sur le marché parallèle certaines déclinaisons de Labubu commercialisées en un nombre limité d'exemplaires. Bien connus des spécialistes de ces petites peluches très riantes, les modèles aux couleurs les plus exclusives peuvent rapporter gros.

Oubliez les cartes Pokémon, c’est un autre objet venu d’Asie dont les collectionneurs s’arrachent à prix d’or certains exemplaires rarissimes qui pourraient vous permettre de gagner de l’argent. Certains modèles de peluches Labubu vendues en quantités limitées par la marque chinoise Pop Mart se revendent en effet bien plus cher que leur prix d’achat sur les sites fréquentés par les amateurs, explique CNews le 16 août 2025.

Alors que, pour les plus chanceux réussissant à éviter les ruptures de stock, le prix d’une peluche Labubu vendue dans une boîte mystère avoisine les 19,90 euros, cinq déclinaisons du petit animal au large sourire ont atteint une valeur d’échange bien supérieure. Au premier rang des modèles les plus rares on trouve le Labubu Monster OG (Black), entièrement noir et produit et 2019, qui peut rapporter quelque 1 500 euros à son propriétaire.

Une question de rareté

Le Labubu x Instinctoy Rainbow, avec sa couleur arc-en-ciel, s’échange quant à lui autour de 1 300 euros. La valeur sur le marché des collectionneurs du Labubu Toasty Limited à la fourrure offrant des dégradés de blanc et de marron avoisine de son côté 1 100 euros. Le Labubu OG Gold Edition, reconnaissable à sa teinte dorée, est susceptible de se revendre pour 1 000 euros environ car il n’a été fabriqué qu’à un millier d’exemplaires.

Vient ensuite le Labubu Into the Energy Chase, qui s’échange pour 950 euros mais dont seuls les acheteurs les plus chanceux ont pu être les premiers propriétaires. Ce modèle au pelage noir était en effet vendu dans une formule à 29,99 euros mais seule une peluche sur 72 avait cette couleur et donc cette rareté.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Les formules ( crédit photo : Getty Images )
    Les séjours tout compris séduisent encore en 2025
    information fournie par Le Particulier pour Conso 15.08.2025 08:30 

    Longtemps associées aux clubs et établissements haut de gamme, les formules tout compris connaissent un regain d’intérêt. Transport, hébergement, restauration, activités: ces offres promettent un séjour sans surprises… du moins en apparence. Sont-elles réellement ... Lire la suite

  • Quelques principes suffisent pour avoir un intérieur tendance à budget maîtrisé. ( crédit photo : Getty Images )
    Le guide shopping déco pour un intérieur toujours tendance à budget maîtrisé
    information fournie par Le Particulier pour Conso 18.08.2025 12:00 

    Vous aspirez à un intérieur toujours à la pointe de la mode sans dépenser des mille et des cents? C'est possible. Il faut seulement avoir en tête quelques astuces en matière de décoration pour éviter le faux pas et être aligné sur les tendances actuelles de décoration. ... Lire la suite

  • Les tarifs des produits du tabac appliqués à partir du 1er septembre 2025 sont désormais connus. (illustration) (Geralt / Pixabay)
    Tabac : découvrez les prix qui seront pratiqués à partir du 1er septembre 2025
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 18.08.2025 11:39 

    Les douanes françaises ont communiqué les tarifs du tabac qui seront appliqués à partir du 1er septembre 2025. Les prix resteront stables, à l'exception de ceux de certains cigares et cigarillos. de nouvelles références feront par ailleurs leur apparition. Les ... Lire la suite

  • 60% des adultes et 40% des enfants consommateurs de réglisse dépassent le repère toxicologique et s'exposent à un risque. (crédit: Adobe Stock)
    Consommation de réglisse: quels sont les risques?
    information fournie par The Conversation 18.08.2025 08:30 

    Une consommation excessive de réglisse peut s'accompagner d'effets indésirables potentiellement graves, notamment une hypertension pouvant mener à des complications cardiovasculaires. Or, de nombreux aliments contiennent des extraits de réglisse. Pour la plupart ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank