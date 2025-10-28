Votre trajet pour aller travailler vous coûte jusqu’à 3000 euros par an: découvrez pourquoi

Getty Images ( crédit photo : Getty Images )

La voiture reste le moyen de transport préféré des actifs

«Les Français aiment la bagnole», disait Georges Pompidou. Ce n’est peut-être plus aussi vrai aujourd’hui mais elle leur est toujours aussi utile. 74% d’entre eux l’utilisent quotidiennement pour effectuer leur trajet domicile-travail, selon un baromètre 2024 Alphabet France - Ifop. Les différences sont en revanche notables en fonction des zones géographiques. En région parisienne, 52% des actifs conduisent quotidiennement leur voiture contre 87% dans le quart nord-ouest de la France et jusqu’à 88% dans les petites agglomérations. A l’échelle nationale, la distance moyenne est de 18km et le temps de trajet domicile-travail moyen est de 24 minutes. Etonnamment: 52% des trajets quotidiens effectués en voiture concernent des trajets de moins de 2km.

Le budget voiture pèse lourd dans les dépenses des ménages

En 2024, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) a estimé le coût annuel d’une voiture à 3763 euros, soit 0,33 euros par kilomètre parcouru en parcourant 10 500km par an. Les principaux postes de dépenses sont:

• Carburant et électricité: 1 127 euros,

• Entretien et réparations: 984 euros,

• Assurance: 247 euros,

• Décote ou location longue durée: 869 euros,

• Stationnement payant: 215 euros,

• Péages: 120 euros,

• Pièces détachées et accessoires: 155 euros.

Frais réels: comment déduire des impôts ses trajets domicile-travail?

Si vous optez pour la déduction des frais réels au lieu de l’abattement forfaitaire de 10% vous pouvez déduire vos frais de trajets domicile-travail de votre revenu imposable. Le calcul se fait grâce au barème kilométrique officiel, selon la puissance de votre véhicule et de sa motorisation (électrique ou thermique). La déduction est limitée à 40 km par trajet (soit 80 km aller-retour), sauf justification particulière. En plus du barème vous pouvez aussi déduire les frais de péage et de parking. En cas de contrôle, vous devez pouvoir présenter tous les justificatifs (factures, abonnements, preuves de distance). Un simulateur de frais kilométriques est accessible sur le site des impôts.

La voiture représente un coût pour la planète et la santé

Selon les données du Citepa, reprises par le cabinet Carbon 4, les voitures particulières représentent environ 53 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports en France. Avec des impacts directs sur la santé des habitants: chaque année 40 000 personnes meurent de pollution de l’air, précise le site Santé publique France.

La mobilité professionnelle joue aussi sur le bien-être des salariés. Pour près d’un Francilien sur deux, cela dégrade la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) contre 29% à l’échelle nationale.

Le vélo, une alternative économique à la voiture

De plus en plus nombreux sur les routes, les «vélotaffeurs» (personne qui utilise régulièrement le vélo comme moyen de transport pour se rendre à son lieu de travail) ont de bonnes raisons de pédaler. Déjà, ils ne perdent pas de temps à cette activité physique. En ville, les voitures se déplacent en moyenne entre 15 et 20km/h. Avec un vélo «musculaire» ou un vélo électrique, il est facile d’atteindre voire de dépasser ces vitesses.

Le vélo permet en outre de faire du sport sans avoir à prendre de licence dans un club ou un abonnement à une salle de sport. Vous êtes moins stressé et en bonne santé. D’après une étude menée par le Finnish Institute of Occupational Health, les vélotaffeurs sont moins malades, comparés aux salariés utilisant la voiture ou les transports en commun. En effet, trente minutes de vélo suffisent à réduire le risque de maladie comme les problèmes cardio-vasculaires, le diabète, le cancer, le stress, …En termes de coûts, un trajet de 10km par jour à vélo revient à 100 euros par an contre 1000 euros en voiture.

A savoir: Si vous vous déplacez à vélo, mais aussi en trottinette, mono-roue, gyropode et en covoiturage, vous pouvez bénéficier d’un forfait mobilités durables (FMD) d’un montant maximum de 900 euros par an et par salarié. Le FMD est versé par les employeurs.

Le vrai coût des transports en commun

Une des raisons parfois avancée par les Français pour continuer à utiliser leur voiture est le coût des transports en commun. A Paris, le Pass Navigo coûte 88 euros par mois, 52,95 euros à Rennes et 73 euros à Marseille. Ces montants restent bien inférieurs au coût d’une voiture. De plus, les entreprises ont l’obligation de prendre en charge 50% du coût des titres, divisant donc par deux la facture des salariés.

Que font les gens pendant les trajets de transports? Cette question, l’application Moovit l’a posée en 2021 à quelque 1600 usagers des transports en commun en Ile-de-France. Sans surprise, la majorité (33%) déclarent s’occuper sur leurs smartphones, un autre tiers en écoutant de la musique, puis 19% en lisant, 4% en travaillant et 3% en dormant. Ils ont le temps de se reposer: en 2020, les Français ont passé en moyenne 38 minutes par jour dans les transports en commun pour se rendre à leur travail. A Paris, ce chiffre est même monté à 52 minutes!

