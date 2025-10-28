Après Temu ou Shein, cette nouvelle plateforme de vente en ligne chinoise arrive en France

JoyBuy, plateforme de vente en ligne venue de Chine, arrive en France. (illustration) (Kindel Media / Pexels)

Le géant chinois du e-commerce JD.com débarque en France avec JoyBuy, une plateforme plus haut de gamme que Temu ou AliExpress. Déjà disponible en ligne, elle vise à se faire une place sur le marché européen en rivalisant directement avec Amazon, explique RMC Conso .

Créé par JD.com, un mastodonte du commerce en ligne en Chine fort de 600 millions de clients, JoyBuy propose une offre très large à base de produits alimentaires, électroniques, d’hygiène ou de décoration. On y trouve aussi bien des marques chinoises que des références internationales comme Apple, Barilla ou Lego. L’entreprise souhaite se démarquer de la réputation bas de gamme des autres sites d’e-commerce asiatiques en misant sur la qualité et la fiabilité.

Livraison rapide et interface fluide

Le modèle de JoyBuy se rapproche effectivement de celui d’Amazon. JD.com possède déjà plusieurs entrepôts logistiques en Europe, notamment en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne. Les délais de livraisons sont rapides : le jour même en région parisienne, et en un à deux jours dans le reste du pays. L’interface du site JoyBuy.fr se veut plus fluide et plus transparente que celle de ses concurrents chinois, en limitant les "dark patterns", ces messages commerciaux trompeurs.

L’arrivée de JoyBuy, qui a déjà eu lieu au Royaume-Uni en avril 2025, intervient alors que la France envisage une taxe sur les petits colis importés par avion, visant notamment Shein et Temu. Grâce à son implantation logistique locale, JD.com devrait échapper à cette mesure. Une stratégie qui confirme la volonté du groupe chinois de s’installer durablement dans le paysage du e-commerce européen.