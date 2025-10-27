Cette sélection offre un accès gratuit et légal à des milliers de livres numériques

Découvrez nos astuces pour obtenir des livres numériques sans débourser un centime. ( crédit photo : Getty Images )

Les livres numériques (e-books) gagnent du terrain auprès des lecteurs soucieux de voyager léger. Leur prix freine pourtant les plus assidus. De nombreuses solutions existent et permettent de réduire ce poste de dépense. Des lecteurs avertis accèdent déjà à une vaste sélection d'e-books sans ouvrir leur portefeuille. Ce phénomène s'ancre dans de nouvelles habitudes de consommation numérique.

Ces plateformes offrent un accès gratuit à des milliers de classiques littéraires

En France, les œuvres littéraires tombent dans le domaine public 70 ans après le décès de leur auteur. Les ouvrages peuvent être reproduits sans contrepartie financière et en toute légalité. C'est l'occasion rêvée de découvrir ou redécouvrir les chefs-d'œuvre de Victor Hugo, Honoré de Balzac, Émile Zola, Jules Verne ou Alexandre Dumas.

De nombreux sites proposent des livres numériques en téléchargement gratuit:

Le site de référence est Gallica , la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (BnF). La plateforme offre un accès libre et gratuit à 10 millions de documents numérisés de toutes époques et tous supports (livres, journaux, magazines, manuscrits…). Plus de 860.000 ouvrages sont disponibles.

Le Projet Gutenberg est une autre vaste bibliothèque en ligne. Il regroupe plus de 75.000 e-books entièrement gratuits, en français et dans une quarantaine d'autres langues.

Archive.org et son cousin Open Library mettent plusieurs millions d'ouvrages à la disposition des lecteurs du monde entier.

Sur Livres pour tous , vous trouverez plus de 6.000 romans, livres de contes, bandes dessinées et ouvrages de poésie.

Les livres numériques peuvent être lus depuis le navigateur Web de votre appareil ou téléchargés directement sur votre ordinateur, liseuse, tablette ou smartphone dans différents formats: ePub, PDF, Mobi ou Kindle.

Amazon et Kobo multiplient les offres gratuites pour les amateurs d'e-books

Avec Amazon Kindle , vous avez accès à une immense bibliothèque en ligne pour seulement 9,90 euros par mois. Il est possible de s'offrir 14 jours de lecture illimitée grâce à l'essai gratuit. Vous pouvez découvrir un nombre infini de livres sans engagement. En parallèle, la plateforme met à la disposition des lecteurs une sélection d'e-books gratuits. Elle contient des classiques tombés dans le domaine public, mais aussi des livres plus récents. Polar, thriller, romance, il y en a pour tous les goûts. Comme Amazon, la plateforme Kobo comporte une section 100% gratuite. Avec plus de 7.000 ouvrages, vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Il n'est pas nécessaire d'avoir une liseuse Kindle ou Kobo pour en profiter. En effet, ces livres numériques gratuits sont accessibles depuis l'application dédiée.

Les plateformes culturelles renforcent leur offre de lecture gratuite en ligne

La plupart des sites marchands de produits littéraires comme la Fnac (partenaire The Corner *), Cultura (partenaire The Corner *) ou la librairie Decitre proposent un large choix de livres numériques gratuits. Pour profiter de ce bon plan, il vous suffit de créer un compte sur la plateforme. Les e-books sont généralement proposés dans différents formats (ePub, PDF) pour convenir au plus grand nombre. Avec l'application Vivlio , vous synchronisez facilement les livres téléchargés depuis différentes plateformes d'achat en ligne dans votre bibliothèque numérique.

Ces bibliothèques adoptent la gratuité aussi pour leur offre numérique

La tarification des bibliothèques est fixée librement par les communes. Un nombre croissant d'entre elles font le choix de la gratuité. C'est le cas de Bordeaux, Lille, Nice, Marseille, Rennes, Tours, Dijon, Nantes, Grenoble ou encore Reims. En parallèle des livres papier, de nombreuses bibliothèques proposent une offre numérique à leurs abonnés. L'emprunt des e-books s'effectue via une application de gestion du prêt. Vous profitez ainsi d'un large choix de livres et des dernières nouveautés sans rien payer.

