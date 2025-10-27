Maison : et si le bonheur était dans le rangement ?

Une maison bien ordonnée pour un esprit libéré (Crédits: Adobe Stock - IA)

Les études le démontrent, vivre dans un logement bien rangé est un réel facteur de bien-être. Mais par où commencer ? Quelles sont les pièces qui donnent le plus de fil à retordre à ceux qui veulent reprendre leur maison en main ? Peut-on se faire aider quand on n'y arrive pas seul ?

Dans un monde qui va de plus en plus vite et où la surconsommation est devenue la norme, on a tendance à accumuler les objets sans réfléchir : 57% des Français (1) reconnaissent qu'ils ont tendance à tout garder et accumuler beaucoup de choses, ce qui contribue à l'installation à bas bruit d'un désordre permanent.

Il en découle pour beaucoup d'entre eux la sensation d'être à l'étroit dans leur logement.

Contre-pied de cette tendance, de plus en plus de Français se prennent de passion pour le rangement, y plaçant l'une des clés de leur bien-être.

Trier, plier, nettoyer et réorganiser sont vus comme des activités aussi salutaires pour votre maison que pour votre mental. Une maison rangée pour un esprit bien ordonné ?

Faut-il ranger pour être heureux ?

La maison est considérée comme un lieu refuge, où l'on se sent en sécurité, un lieu de détente et de moments conviviaux partagés en famille ou avec des proches.

Pour autant, c'est également le lieu où l'on a tendance à accumuler beaucoup de choses, parfois sans même s'en rendre compte ou sans arriver à s'en empêcher.

Ainsi, selon une étude sur l'influence du rangement sur le bien-être des Français (1), 57% des Français reconnaissant avoir tendance «à tout garder et à accumuler beaucoup de choses», ce qui les conduit à se sentir de plus en plus à l'étroit puisqu'ils sont 38% à affirmer avoir «trop de choses chez eux», ce qui «leur pèse».

Ils sont 69% à déclarer qu'ils ont envie «de désencombrer leur maison, leur appartement, de faire de l'espace».

En effet, au-delà, de l'aspect pratique, un logement bien rangé est un réel facteur de bien être puisque 87% des Français déclarent se sentir beaucoup mieux après avoir rangé.

48% trouvent que «c'est plus beau une fois rangé».

43% trouvent qu'ils ont «gagné de la place».

33% se sentent «propres».

32% soulignent un gain de temps car ils savent où retrouver leurs affaires.

30% y voient un bénéfice psychologique car ranger «met de l'ordre dans leur vie».

Par où commencer pour ranger sa maison ?

Le bonheur serait-il dans le rangement ? En tout cas, 46% des Français disent avoir besoin que leur logement soit rangé pour se sentir bien.

Pour chasser le désordre, 25% des personnes interrogées sont prêtes à revoir leur façon de ranger et la cuisine est la pièce la plus sensible puisque 35% des Français affirment que les ustensiles de cuisine (casseroles, poêles, louches) sont les objets qu'ils ont le plus de mal à ranger.

Viennent ensuite les chaussures (35%), les appareils de cuisine qu'on sort occasionnellement de type appareil à raclette (33%), les vêtements (30%) et les produits d'hygiène et de soin (29%).

Pourquoi ne pas faire appel à un professionnel du rangement ?

Même avec de la bonne volonté, il n'est pas forcément facile de savoir comment s'y prendre pour chasser le désordre de manière durable.

Face à ces difficultés, certains se tournent vers un «home organiser», un professionnel en organisation qui se déplace chez vous pour vous proposer des solutions concrètes et personnalisées afin de réagencer et optimiser votre logement.

Venu des Etats-Unis, ce concept a été mis sous le feu des projecteurs ces dernières années par la très médiatique Marie Kondo, devenue grâce à ses livres et ses émissions de télévision la grande prêtresse du tri et du rangement.

En fonction de vos besoins, le home organiser peut intervenir de plusieurs manières comme :

Vous aider à faire le tri et désencombrer une pièce.

Réagencer vos espaces de vie .

Mettre en place des méthodes de rangement efficaces dans vos placards et autres meubles de rangement.

Vous concocter un programme d'organisation à intégrer dans vos habitudes quotidiennes pour conserver une maison rangée sur la longueur.

Le tarif d'un home-organiser est variable en fonction du professionnel et de la prestation personnalisée dont vous avez besoin. N'hésitez pas à demander un devis en amont et à contacter plusieurs home-organiser pour comparer leurs prestations et leurs tarifs.

Bon à savoir : généralement pratiqué par des indépendants, le home organising se développe en France mais n'est pas encore un métier reconnu officiellement et pour le moment il n'existe pas en la matière de formation reconnue au niveau national. Le secteur se structure tout de même progressivement, avec par exemple la mise en place en 2017 de la Fédération francophone des professionnels de l'organisation (FFPO), dont l'objectif est de fédérer les professionnels francophones de l'organisation, structurer et professionnaliser le secteur et offrir un gage de qualité aux clients.

Des meubles adaptés, la clé d'un rangement durable

Pour les Français, ranger c'est avant tout nettoyer (64%) et trier (53%) mais surtout «mettre les choses à leur place» (68%).

Or, toujours selon la même étude (1), 49% des personnes interrogées soulignent «manquer d'espaces de rangement».

Une fois passée une première étape de tri et de nettoyage pour ne garder que les objets et vêtements dont vous avez réellement l'usage, il peut donc être pertinent de repenser l'agencement de vos pièces, en y ajoutant par exemple des placards ou des meubles de rangement qui vous permettront d'organiser de manière pertinente votre intérieur.

«Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place», ce n'est qu'en appliquant cette maxime que le rangement s'inscrira durablement dans votre quotidien.

Pour mieux visualiser la manière dont vous pourriez optimiser votre espace pour obtenir plus de rangement, par exemple en installant un placard intégré dans votre couloir ou en optant pour des meubles plus hauts dans une salle de bain, vous pouvez utiliser un logiciel de projection de travaux ou même vous faire accompagner par un professionnel comme un architecte d'intérieur.

En fonction de votre projet, n'hésitez pas à faire réaliser plusieurs devis par des artisans afin de comparer leurs prestations et leurs tarifs.

Une fois le budget défini, vous aurez peut-être besoin de trouver des solutions de financement.

Si le montant de votre projet est compris entre 3.000 et 75.000 euros, et que vous êtes client BoursoBank , vous pouvez déposer une demande de souscription de prêt personnel 100% en ligne et obtenir une réponse définitive en temps réel avec le parcours Flash (2).

Bon à savoir : vos délais sont courts ? Si votre demande de souscription est acceptée, les fonds sont disponibles sous 8 jours sur demande expresse de votre part (3).

L'essentiel à retenir :

87% des Français disent se sentir mieux après avoir rangé (1).

disent se sentir mieux après avoir rangé (1). Pour vous aider à désencombrer votre maison, la réagencer et mettre en place des méthodes de rangement efficaces, vous pouvez faire appel à un « home organiser » , c'est-à-dire un professionnel de l'organisation.

, c'est-à-dire un professionnel de l'organisation. Vous pouvez aussi repenser l'agencement de vos espaces en apportant un soin particulier à prévoir des meubles adaptés, qui vous permettront de ranger chaque chose à sa place au quotidien.

(1) « Ranger pour être heureux : une nouvelle passion française », étude Sociovision pour l'Ameublement Français, décembre 2019.

(2) Obtention d'une réponse définitive et immédiate sous réserve d'éligibilité du dossier au parcours Flash et pour une demande individuelle de prêt personnel d'un montant maximum de 30 000 €.

(3) Sous réserve de respecter les conditions d'éligibilité de la banque prêteuse.

