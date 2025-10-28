Produits à date courte: où et comment profiter des meilleures offres?

Vous pouvez trouver des produits à date courte dans les rayons spécialisés des supermarchés ou grâce à des applications. ( crédit photo : Getty Images )

Les produits à date de péremption proche sont des achats malins pour réduire votre budget alimentation et augmenter votre pouvoir d'achat. Engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, les supermarchés leur consacrent un rayon. Les produits à date courte sont aussi distribués par des magasins spécialisés et via des applications dédiées.

Faites des économies grâce aux zones «antigaspi» des supermarchés

Elles sont de plus en plus nombreuses partout en France. Les enseignes comme Auchan, Carrefour ou encore Monoprix (partenaires The Corner *) proposent des paniers remisés ou des zones «antigaspi» vous permettant d'accéder à des produits alimentaires pas chers. La plupart du temps, la date de péremption de ces produits est très proche (dans la journée ou le lendemain). Les réductions appliquées par les magasins peuvent aller de 20% à 50% par rapport au prix d'origine. Dans ces bacs ou rayons, selon la disposition de l'enseigne, vous trouverez aussi bien des œufs, du fromage, de la viande, des yaourts ou du poisson. Non datés, les fruits et légumes les moins frais sont également concernés par ces promotions. Ils sont souvent assemblés dans des sachets à 1 euro réunissant plusieurs variétés.

Alléger votre budget courses avec les magasins de récupération alimentaire

En consultant les sites de l'association Zéro Waste France , vous pourrez localiser les épiceries solidaires ou les supermarchés antigaspi autour de vous. Ces magasins innovants luttent contre la perte alimentaire en proposant dans leurs rayons les invendus des grandes surfaces, des producteurs locaux ou des restaurants. Ces produits variés sont vendus avec une réduction pouvant atteindre 30% à 70% du prix d'origine. Les aliments récupérés sont consommables, mais ne peuvent plus être vendus normalement pour des raisons liées à leur date de péremption très proche, à un emballage endommagé ou encore à un surplus de production. Les coopératives La Louve à Paris et La Cagette à Montpellier œuvrent aussi en ce sens.

Se procurer du bio à prix réduit avec Willy anti-gaspi

Du bio 50 % moins cher que dans les magasins spécialisés est la promesse tenue par Willy anti-gaspi . Le site vous propose de créer votre panier en choisissant parmi des produits à date de péremption courte, présentant un défaut d'emballage ou issus d'une production trop volumineuse. Vous y trouverez également des aliments secs à la date de péremption échue. En effet, la date d'expiration de ce type d'aliment est purement indicative (comme pour le chocolat). Des produits sont même proposés à moins de 2 euros . À ce prix, vous trouvez un paquet de 500 grammes de pâtes radiatori, de la crème de coco ou encore une préparation pour flan. Le tout est bio.

Optimiser ses économies avec l'incontournable Too Good To Go

Si vous ne l'avez pas déjà téléchargée, découvrez l'application Too Good To Go . Pionnière de la distribution antigaspillage, elle vous permet depuis 2016 de récupérer chaque jour les invendus des restaurants et magasins autour de vous. Certaines de ces enseignes sont bio. Les paniers sont composés directement par les magasins. Chaque commerçant fixe les prix des paniers proposés

Combien vous coûte le gaspillage de nourriture chaque année? Nous jetons en effet 58kg de déchets alimentaires en moyenne par an. Parmi ces déchets, se trouvent des aliments à la date de péremption expirée et n'étant plus consommables, mais aussi de la nourriture encore comestible. Ces produits représentent 24kg par an et par personne. Ce sont surtout les fruits et légumes (notamment salade, tomates et bananes) qui finissent trop tôt à la poubelle. Les œufs et laitages à la date de péremption dépassée connaissent le même sort, alors qu'ils sont encore sains à manger plusieurs jours après l'échéance. Savourer un yaourt à la date échue de quelques jours est bon pour votre porte-monnaie (et pour la planète)! Qui n'a jamais jeté un aliment oublié trop longtemps dans le réfrigérateur? En France, nous perdons 100 euros par an et par personne en moyenne chaque année à cause du gaspillage alimentaire (selon le ministère de l'Agriculture en 2024). Ce montant peut s'envoler en cas d'inflation, ou en période de fêtes avec des pics de consommation de charcuterie, de viande ou de poisson.

