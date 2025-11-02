Stretchflation : après la shrinkflation, quelle est cette nouvelle ruse des marques ?

(Certaines marques agissent sur les prix à l'insu des consommateurs en modifiant la quantité de produit, sa qualité ou la taille de l'emballage - Crédit photo : Adobe Stock)

Vous connaissez la shrinkflation consistant à réduire la quantité de produit présent dans un même emballage, voici désormais la stretchflation: une nouvelle tendance de certains industriels de l'alimentaire. Découvrez les dessous de ce nouveau tour de passe-passe pratiqué par certaines marques.

Quelques rappels sur la shrinkflation qui a précédé la stretchflation

Même si certaines marques ont été démasquées pour cause de shrinkflation ou réduflation par des associations de consommateurs, il apparaît que le prix de certains produits rapporté au grammage a fortement augmenté. La raison théorique? Ne pas aggraver l'effet de l'inflation sur le porte-monnaie des ménages.

Mais il s'avère que cette tendance a été appliquée sans transparence vis-à-vis du consommateur qui a vu les prix certes rester stables, mais pour une quantité moindre achetée dans son panier. Heureusement depuis le 1er juillet 2024, la grande distribution a pour obligation de signaler très clairement toute baisse de quantité pour un prix stable ou augmenté dans les supermarchés ou points de vente (1).

À lire aussi // Voici les 5 manières de déjouer la « Shrinkflation » dans les rayons

Dès 2022, l'ONG Foodwatch avait alerté le grand public sur ce phénomène en pointant du doigt les hausses de prix déguisées derrière un simple changement de format. Ainsi, les consommateurs ont commencé à se méfier de ces pratiques, d'où l'essor de la stretchflation.

Qu'est-ce que la stretchflation?

Cette stratégie est subtile: la contenance du nouveau packaging augmente mais dans des proportions moins importantes que le nouveau prix affiché. Le consommateur a l'impression qu'il fait une bonne affaire en achetant un produit apparemment plus garni, plus généreux mais en réalité: il n'en est rien!

C'est toute la différence avec les vrais «produits girafe» lancés lors d'opérations spéciales dans les années 1990-2000 pour fidéliser les consommateurs à une marque en leur offrant plus de produit dans un emballage plus grand, mais pour un prix identique.

Un exemple éloquent de stretchflation: les crackers apéritifs d'une célèbre marque d'origine française ont augmenté la taille de leur paquet de 10%, alors que le coût pour le consommateur a augmenté de 29% sur la même période, soit une hausse soudaine et injustifiée du produit de 17,27% (2).

A savoir Quelles sont les autres techniques en parallèle de la stretchflation? La cheapflation et la nutriflation. La première consiste à faire baisser la qualité de la recette historique en diluant par exemple le beurre avec de l'eau ou encore en remplaçant le sucre par du sirop de glucose ou de fructose (3). Quant à la seconde, elle affiche au contraire une meilleure qualité mais pour une hausse de prix complétement démesurée!

Comment déjouer une hausse des prix due à la stretchflation?

En étant averti des risques liés à la shrinkflation, à la stretchflation ou à la cheapflation, le consommateur dispose de toutes les cartes pour déceler plus facilement ces méthodes opaques d'augmentation des prix qui tentent de jouer sur sa crédulité.

Voici nos 4 conseils pour mieux se repérer au milieu des arguments trompeurs de la stretchflation:

Se fier toujours au prix rapporté au poids ou au volume: kilo, gramme ou litre.

Sélectionner aussi les produits des marques distributeurs qui appliquent moins ces pratiques.

Examiner de près la composition et la note nutriscore du produit (si elle est précisée).

Ne pas acheter les yeux fermés les boîtes ou sachets sur le seul critère de la mention alléchante: «format familial», «maxi pack» ou «encore + de produit».

Créée pour contrer la shrinkflation qui commençait à devenir flagrante avec moins de produit dans les emballages, la stretchflation s'avère aussi défavorable pour le pouvoir d'achat des ménages français. Des marques de la grande consommation, même les plus familières, usent parfois de tactiques commerciales ambiguës pour continuer à attirer le consommateur. À lui d'être vigilant et bien informé pour acheter en toute connaissance de cause.

A lire aussi:

La pomme, reine des vergers… et des pesticides

Produits à date courte: où et comment profiter des meilleures offres?

Bien-être animal: vers un étiquetage informant les consommateurs?

(1) https://www.economie.gouv.fr/actualites/reduflation-shrinkflation-nouvelles-obligations-information-consommateurs#

(2) https://www.olivierdauvers.fr/2024/07/24/belin-et-la-stretchflation-qui-penserait-que-ca-passerait-creme-serieux/

(3) https://www.foodwatch.org/fr/actualites/2024/avec-la-cheapflation-foodwatch-sur-la-piste-dune-nouvelle-arnaque-au-prix