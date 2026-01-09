Les tickets-restaurant acceptés chez Hema : quelles enseignes pourraient suivre ?

Le paiement par titres-restaurant va-t-il se généraliser ? (Pixabay / Skitterphoto)

C’est une décision qui n’est pas du goût de l'Umih, première organisation patronale de l’hôtellerie-restauration. Depuis plusieurs mois, il est possible d’utiliser ses titres-restaurant dans les magasins Hema. Attention, pas pour acheter de la décoration ou d'autres articles pour la maison. Cette enseigne vend également des friandises, des chips ou encore du café, rapporte RMC Conso . Seuls ces articles peuvent être achetés avec des tickets-restaurant.

« Cette décision ouvre une boîte de Pandore, puisque désormais il suffira à une chaîne de magasins de sport de commercialiser des barres énergétiques et des bouteilles d’eau et à des magasins de prêt-à-porter, quelques snacks ou friandises pour être éligibles au dispositif des titres-restaurant » , regrette l’UMIH.

Quid de Decathlon ou Action ?

De son côté, la présidente de la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR) explique qu’un agrément, demandé par Hema fin 2024, a été accepté en 2025. Elle ajoute que l’enseigne remplissait les critères d’éligibilité : « Il suffit d'être un commerce librement accessible, et de vendre des produits éligibles. À savoir de la nourriture » . Des enseignes comme Action, Normal ou Decathlon pourraient donc obtenir un tel agrément. La présidente de la CNTR assure reçu aucune demande de leur part.

Parmi les 248 000 établissements autorisés à accepter les tickets-restaurant, 67% sont des restaurants, 12% des grandes et moyennes surfaces et 21% de « commerces assimilés » , dont font partie les magasins Hema. Si une réforme des tickets-restaurant est dans les tuyaux, elle a été retardée par les nombreux changements de gouvernements.