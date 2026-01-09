Des Ouigo plus chers que des TGV InOui : les billets de la compagnie low cost pourront atteindre 119 euros en 2026

Le prix maximal des billets de train Ouigo grimpe à 119 euros cette année. (illustration) (Tama66 / Pixabay)

119 euros pour Ouigo. C’est désormais le prix maximal atteint par certains billets de la compagnie ferroviaire low-cost. Une hausse importante, alors que les tarifs étaient encore plafonnés à 99 euros il y a quelques mois, indique Le Parisien .

Près de 76 trajets sont proposés à ce tarif en 2026. Le directeur d’Ouigo, Jérôme Laffon, relativise en évoquant « une quantité extrêmement limitée de trains (...), ceux de « super pointe » lors des jours de très forte demande » .

Les Ouigo parfois plus chers que les InOui

Ces tarifs concernent notamment des trains reliant la capitale à la Savoie le 22 février, premier week-end des vacances d’hiver. Or, à la même date et sur le même trajet, des trains InOui sont affichés à 89 euros, soit 30 euros de moins, indique le quotidien francilien. Une différence liée au « yield management », selon Jérôme Laffon : « Les trains InOui sur ce trajet et à cette date ne sont pas encore complets et leurs tarifs vont continuer à augmenter (…) avec un prix maximum plus élevé que 119 euros » .

Cette hausse est confirmée par une étude de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT), qui pointe une augmentation de 73 % des billets low-cost, contre 4 % pour les trains classiques de la SNCF. Une évolution qui illustre « la dérive du modèle low-cost » , estime son président François Delétraz, dénonçant une stratégie assumée : « le développement de l’offre Ouigo vient petit à petit grignoter celle d’InOui » . Et d’ajouter : « Tout cela semble être motivé par un souci purement économique, avec des rames Ouigo moins coûteuses à exploiter, mais au détriment du service aux usagers » .