Objets connectés de santé: Pourquoi les soignants ne les adoptent‑ils pas tous de la même manière?

L’adoption des objets connectés par le personnel soignant ne dépend pas que de leurs performances. D’autres paramètres comptent (risques, temps, confiance dans les données, etc.) (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Montres, capteurs, tensiomètres ou glucomètres connectés promettent de mieux suivre les patients et de soulager l'organisation des soins sous tension. Pourtant, leur adoption ne dépend pas uniquement de leurs performances techniques. Une enquête menée auprès de 300 professionnels de santé révèle que le rapport des praticiens au risque, au temps, à la coopération et à la confiance dans les données joue un rôle tout aussi déterminant.

Dans un système de santé sous pression, la promesse des objets connectés paraît évidente: mieux suivre les patients, gagner du temps, repérer plus tôt une dégradation de l'état de santé, alléger certaines tâches répétitives. La France encourage cette transformation avec sa feuille de route du numérique en santé tandis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'inscrit dans une stratégie mondiale.

Pourtant, un outil ne devient pas automatiquement un outil utilisé. Pourquoi certains professionnels l'adoptent-ils sans difficulté, alors que d'autres restent prudents, hésitants, voire méfiants?

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Le même outil, mais pas le même regard

Imaginons deux infirmiers, un même service, un même objet connecté. Pour le premier, c'est un outil qui facilite le suivi d'un patient chronique et l'accès à une information utile. Pour le second, c'est avant tout une source de surveillance supplémentaire, un risque d'erreur et une menace pour la confidentialité des données. Ce n'est pas une question de rationalité. Chacun porte un regard différent sur le même outil, façonné par son expérience, ses contraintes et ses attentes.

Les recherches sur l'acceptation des technologies, notamment le modèle UTAUT2, développé pour expliquer l'adoption des technologies dans différents contextes, montrent qu'une innovation ne s'impose pas par sa seule existence. Son adoption dépend de l'utilité perçue, de sa facilité d'utilisation, de l'accompagnement des utilisateurs et du contexte professionnel dans lequel elle est introduite.

En santé, cette équation devient encore plus complexe. Les soignants travaillent dans l'urgence, prennent des décisions ayant des conséquences réelles et manipulent des données sensibles. Un objet connecté de santé n'est donc jamais seulement un simple objet technique. Il modifie une manière de travailler, de transmettre une information et de faire confiance à une mesure.

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Trois dimensions comportementales, quatre enseignements

Pour comprendre ces écarts, nous avons mené une enquête en ligne auprès de 300 professionnels de santé en France, dont 83 aides-soignants, 204 infirmiers et 13 médecins. Il ne s'agissait pas de savoir si les professionnels étaient «pour» ou «contre» les objets connectés de santé, mais de comprendre comment ils arbitrent entre les bénéfices attendus, les risques perçus, le temps nécessaire à la prise en main de l'outil et les conditions concrètes de son utilisation.

Notre étude s'est intéressée à trois dimensions comportementales qui interviennent dans les décisions d'adoption:

le rapport au risque

le rapport au temps

la propension à coopérer.

Loin d'être abstraites, elles influencent très concrètement les décisions prises dans les services de soins. Face à une innovation, les professionnels évaluent non seulement les bénéfices attendus et les risques perçus, mais aussi le temps dont ils disposent et les incertitudes qu'ils sont prêts à accepter. Les travaux sur la théorie des perspectives et la rationalité limitée permettent précisément d'éclairer ces arbitrages sous contrainte.

Autrement dit, adopter un objet connecté ne consiste pas uniquement à apprendre à utiliser un nouvel outil numérique. C'est aussi accepter qu'une donnée circule, qu'une alerte soit interprétée, qu'une responsabilité soit partagée et qu'une partie du travail s'organise autrement.

Des outils d'appui pour les professionnels de santé

Premier constat, les professionnels interrogés ne rejettent pas les objets connectés de santé par principe. Beaucoup leur reconnaissent un intérêt pour le suivi des maladies chroniques, la surveillance de l'état de santé ou l'accompagnement des patients. Ils les perçoivent davantage comme des outils d'appui que comme des technologies destinées à remplacer le travail humain.

Mais cette adhésion reste conditionnelle. Dans notre enquête, l'adoption augmente surtout lorsque le dispositif est perçu comme réellement utile dans le travail quotidien. Les deux principaux facteurs associés à cette perception sont la capacité du dispositif à améliorer le suivi des patients et à réduire la charge de travail quotidienne.

Le vocabulaire de l'innovation ne suffit donc pas. Dire qu'un outil est «intelligent», «connecté» ou «innovant» ne convainc pas nécessairement un professionnel de santé. La vraie question est plus simple. Qu'est-ce que cet outil change concrètement dans ma journée de travail, pour moi, pour mon équipe et pour le patient? Cette idée rejoint les travaux sur l'adoption de la m-santé (ou santé mobile, de l'anglais mHealth) par les professionnels, qui soulignent le rôle des bénéfices cliniques, de l'intégration dans les routines et de l'accompagnement organisationnel.

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La prudence n'est pas un refus

Deuxième constat, le rapport au risque compte. Dans notre enquête, environ la moitié des répondants choisissent majoritairement les options les plus sûres dans des scénarios de décision. Ce résultat ne traduit pas un rejet de la technologie, mais une gestion prudente des risques inhérents à l'activité de soin. En santé, la prudence est souvent une forme de professionnalisme. Une mesure erronée, une alerte mal comprise ou une donnée mal protégée peuvent entraîner des conséquences réelles.

Pour un soignant, la confiance ne se décrète pas. Elle se construit. Qui peut consulter les données? Où sont-elles stockées? Qui est responsable en cas d'erreur? Que se passe-t-il si le dispositif dysfonctionne?

Ces questions sont d'autant plus importantes que les données de santé sont particulièrement sensibles et que les objets connectés doivent être sécurisés. La sécurité, la confidentialité et la transparence font donc partie des conditions mêmes de l'acceptabilité.

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Le temps compte aussi

Troisième constat, le temps joue un rôle important. Près de la moitié des répondants privilégient systématiquement un gain immédiat plutôt qu'un gain plus élevé mais différé dans les scénarios proposés. Dans les organisations de santé, les coûts d'une innovation sont souvent immédiats. Apprendre l'outil, modifier une habitude, gérer les bugs, comprendre les alertes ou adapter les transmissions. Les bénéfices, eux, sont parfois annoncés pour plus tard.

Pour favoriser l'adoption, les bénéfices doivent donc être perceptibles dès les premiers usages. Moins de doubles saisies, une alerte plus claire, une information disponible au bon moment, une tâche répétitive évitée. Un objet connecté adopté n'est pas seulement un objet performant. C'est un objet dont l'utilité se voit dans le travail réel.

Une affaire d'équipe

Enfin, quatrième constat, les professionnels présentant les comportements les plus coopératifs perçoivent plus favorablement l'impact organisationnel des objets connectés de santé. Un objet connecté n'arrive jamais seul dans un service. Il arrive dans une équipe, avec ses habitudes, ses contraintes, ses tensions et ses manières de transmettre l'information. S'il est imposé sans discussion, il peut être vécu comme une contrainte. S'il est présenté, testé et discuté avec les équipes, il peut devenir un support de coordination.

Ce résultat rejoint des travaux récents sur les liens entre confiance, coopération et décisions de santé. Il rappelle qu'une innovation ne fonctionne pas seulement parce qu'elle est techniquement solide. Elle fonctionne lorsqu'elle peut être comprise, appropriée et intégrée dans un collectif de travail.

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Une opposition artificielle et insuffisante

Le débat public oppose trop souvent les soignants «technophiles» aux soignants «technophobes». Cette grille de lecture est insuffisante. Les professionnels ne se contentent pas d'aimer ou de refuser la technologie. Ils évaluent. Ils comparent. Ils arbitrent.

Pour les établissements de santé, la leçon est claire. Il ne suffit pas d'acheter ou de déployer des objets connectés. Il faut montrer leur utilité dans le travail réel, prévoir des formations courtes, clarifier les responsabilités, sécuriser les données et associer les équipes avant que les usages ne soient figés.

Pour les industriels, le message est tout aussi direct. Une interface élégante ou une promesse de performance ne suffisent pas. Les professionnels attendent des dispositifs fiables, compréhensibles, transparents et compatibles avec les contraintes du soin.

La santé numérique réussira moins parce que les technologies existent que parce que les professionnels pourront les comprendre, les discuter, les tester et leur faire confiance. Cette réalité est sans doute moins spectaculaire que les innovations technologiques elles-mêmes, mais elle constitue probablement la véritable condition de leur réussite.

L'innovation utile ne commence pas avec le capteur, mais avec les conditions qui permettent aux professionnels de lui faire confiance et de l'intégrer dans leur pratique quotidienne.

Par Julian Rioche (Université d'Angers)

Cet article est issu du site The Conversation