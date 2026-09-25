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« Une pure merveille addictive » : ces chips françaises au goût original sont les meilleures au monde d'après le Guardian
information fournie par Boursorama avec Newsgene 25/09/2026 à 10:48
Temps de lecture: 1 min

Un journaliste britannique a placé trois produits de la marque Brets dans le top 5 des meilleures chips au goût insolite. (illustration) (Avantrend / Pixabay)

Un journaliste britannique a placé trois produits de la marque Brets dans le top 5 des meilleures chips au goût insolite. (illustration) (Avantrend / Pixabay)

La marque française Brets se distingue dans un classement des meilleures chips au goût insolite publié ce mercredi 23 septembre par le Guardian. Elle place trois saveurs dans le top 5, sur 100 références testées.

Brets, la célèbre marque de chips venue de Bretagne, sait innover. Dans un classement des meilleures chips au goût insolite réalisé par le Guardian et relayé par BFM Business , ses chips au goût sauce frites arrivent en première position de ce top 100. Elles obtiennent un 10/10 pour le goût, un 9/10 pour la texture et un 10/10 pour l’originalité.

« Un seul paquet ne suffit pas ! »

« C'est une pure merveille addictive. Un seul paquet ne suffit pas ! » , s'enthousiasme le journaliste Ammar Kalia. Le succès est total pour Brets qui place deux autres de ses produits dans le top 5 de ce palmarès. Les chips au goût falafel sont troisièmes et « sont parfaites pour accompagner un sandwich ou pour être dégustées avec du houmous » . Juste derrière, on retrouve à la 4e place les Brets goût côte de bœuf.

La stratégie de la marque française pour grignoter des parts de marché aux mastodontes du secteur semble donc porter ses fruits : multiplier les parfums parfois osés pour surprendre. Tant pis si ses chips BBQ ou Yakitori se retrouvent dans les profondeurs de ce classement.

© Boursorama avec Newsgene
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