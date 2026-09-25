« Une pure merveille addictive » : ces chips françaises au goût original sont les meilleures au monde d'après le Guardian

Un journaliste britannique a placé trois produits de la marque Brets dans le top 5 des meilleures chips au goût insolite. (illustration) (Avantrend / Pixabay)

Brets, la célèbre marque de chips venue de Bretagne, sait innover. Dans un classement des meilleures chips au goût insolite réalisé par le Guardian et relayé par BFM Business , ses chips au goût sauce frites arrivent en première position de ce top 100. Elles obtiennent un 10/10 pour le goût, un 9/10 pour la texture et un 10/10 pour l’originalité.

« Un seul paquet ne suffit pas ! »

« C'est une pure merveille addictive. Un seul paquet ne suffit pas ! » , s'enthousiasme le journaliste Ammar Kalia. Le succès est total pour Brets qui place deux autres de ses produits dans le top 5 de ce palmarès. Les chips au goût falafel sont troisièmes et « sont parfaites pour accompagner un sandwich ou pour être dégustées avec du houmous » . Juste derrière, on retrouve à la 4e place les Brets goût côte de bœuf.

La stratégie de la marque française pour grignoter des parts de marché aux mastodontes du secteur semble donc porter ses fruits : multiplier les parfums parfois osés pour surprendre. Tant pis si ses chips BBQ ou Yakitori se retrouvent dans les profondeurs de ce classement.