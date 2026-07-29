Les maisons de santé pluriprofessionnelles: un modèle gagnant pour patients, soignants et systèmes de santé

Les maisons de santé favoriseraient une prise en charge plus fluide, ce qui permettrait de soigner davantage de patients et d’accélérer les délais de prise en charge. (crédit: Adobe Stock)

Avec un objectif fixé à 4.000 établissements d'ici 2027, les maisons de santé, qui regroupent médecins généralistes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmier·ères, pharmacien·nes et autres professionnel·les de santé, montent en puissance. Elles sont présentées comme l'une des solutions pour améliorer l'accès aux soins de toutes et tous, en particulier pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Mais ont-elles fait leurs preuves?

Les maisons de santé pluriprofessionnelles sont des lieux de soins de plus en plus visibles. Soutenues par les pouvoirs publics, elles apparaissent comme une solution aux nouveaux défis de notre système de santé.

Mais quels sont leurs effets documentés sur les patients, les soignants et l'organisation des soins?

Une réponse à la fragmentation des soins

Les systèmes de santé sont confrontés à de multiples défis: vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques, pénurie de soignants et accentuation des inégalités sociales de santé. Ces évolutions rendent la prise en charge plus complexe et peuvent entraîner des actes redondants, des informations parfois contradictoires entre soignants, une baisse de la qualité des soins, mais aussi une augmentation des coûts.

C'est dans ce contexte que se développent des formes d'organisation fondées sur la coordination. En France, les maisons de santé constituées entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens, créées en 2007, en sont l'un des principaux exemples.

Fin 2023, elles regroupaient 2.501 équipes, plus de 32.000 soignants, et elles accueillaient près de 8,9 millions de patients.

Une organisation plus qu'un lieu

Au sein de ces maisons de santé pluriprofessionnelles, se trouvent des soignants de ville, le plus souvent des médecins généralistes, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pharmaciens. Elles collaborent parfois avec d'autres professionnels comme les psychologues ou d'autres structures de soins telles que les maisons de retraite, les hôpitaux ou les cliniques. Contrairement à une idée répandue, une maison de santé pluriprofessionnelle ne se définit pas par un bâtiment mais sur un projet de santé commun, élaboré et porté par les soignants.

Ce projet structure leur manière de travailler ensemble. Dans la pratique, cette organisation se traduit par des réunions de concertation autour de cas complexes, l'élaboration de plans personnalisés de santé, ou encore la mise en place de protocoles de délégation de tâches entre soignants. Ce mode de fonctionnement modifie les pratiques professionnelles. Il transforme le rôle des soignants qui s'inscrit davantage dans une logique de coordination que d'exercice isolé.

Depuis 2016, ces structures s'inscrivent dans le cadre plus large des équipes de soins primaires, connues à l'international sous le terme de primary care teams. Les soins primaires correspondent au premier niveau de contact entre la population et le système de santé. Ils sont assurés par des professionnels, comme les médecins généralistes, infirmier·ères, sages-femmes, pharmacien·nes ou dentistes, travaillant en proximité avec la population. C'est dans cette perspective internationale que s'inscrivent les résultats présentés dans cet article.

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Des bénéfices documentés pour certaines maladies chroniques

Les maladies chroniques constituent la principale cause de mortalité dans le monde. Elles sont responsables de 75% des décès, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. En France, elles concernent plus d'un cinquième de la population. Leur prise en charge représente un nouveau paradigme pour notre système de santé et demandent des dispositifs qui permettent une prise en charge globale des personnes et, autant que possible, personnalisées.

Le travail en équipe est associé à une amélioration de certains indicateurs de santé, en particulier pour les maladies cardiovasculaires. Il a notamment été démontré que, par rapport à un suivi plus traditionnel, les patients pris en charge par une équipe présentent de meilleurs résultats cliniques : une diminution de la pression artérielle, une diminution de l'hémoglobine glyquée (un indicateur clé dans le diabète), ainsi qu'une réduction des taux de LDL-cholestérol, communément appelé «mauvais» cholestérol. De plus, une réduction du tabagisme a également été rapportée.

Améliorer aussi la santé et le bien-être des soignants

En 2023, plus de la moitié des soignants déclarent avoir connu un épisode d'épuisement professionnel, avec des niveaux élevés chez les infirmiers et les médecins. Améliorer la santé et le bien-être des soignants est essentiel pour réduire la perte d'attractivité des métiers du soin et améliorer la qualité des soins des patients.

Les maisons de santé pluriprofessionnelles fondent leur organisation sur une répartition plus claire des rôles, une prise de décision collective et des formes de gouvernance moins hiérarchiques. La littérature scientifique suggère que ces évolutions sont associées à une meilleure reconnaissance des compétences de chacun, une satisfaction professionnelle accrue et une diminution du risque d'épuisement professionnel.

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Des effets sur l'accès aux soins

L'accès aux soins constitue un problème majeur. Les délais de rendez-vous s'allongent, atteignant en moyenne douze jours pour un médecin généraliste. L'accès aux soins résultent à la fois de facteurs individuels (âge, niveau de ressources, capacité de déplacement) et de facteurs organisationnels comme la présence et les capacités d'accueil des cabinets médicaux.

Les maisons de santé apparaissent alors comme un moyen d'action. Elles participent à l'attractivité des territoires pour les médecins généralistes car elles favorisent une prise en charge plus fluide, ce qui permet de soigner davantage de patients et d'accélérer les délais de prise en charge.

En parallèle, l'hôpital et la médecine spécialisée sont sous forte pression. Les services d'urgence en sont l'exemple le plus parlant : près d'un Français sur deux s'y est déjà rendu pour un problème qui ne relevait pas d'une urgence réelle. Les maisons de santé pourraient répondre à cette problématique en améliorant l'organisation des soins de proximité. Certaines études montrent qu'elles peuvent réduire le recours aux médecins spécialistes, les passages aux urgences ou encore les hospitalisations, même si ces bénéfices ne sont pas retrouvés de manière systématique.

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Des avancées sur la qualité des soins

La coordination des soins est souvent présentée comme un levier pour améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins. Des travaux de recherche suggèrent que le travail en équipe pourraient favoriser une meilleure analyse et prise de décision de la part des soignants, ainsi qu'une meilleure conformité aux recommandations, en particulier dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires ou du diabète.

Mais la qualité des soins ne se résume pas à des indicateurs de résultats. Elle passe aussi par l'expérience des patients, c'est-à-dire tout ce qu'une personne vit au fil de son parcours de santé, dans ses échanges avec les soignants comme dans les situations qu'elle traverse.

Aujourd'hui, cette expérience est de plus en plus souvent prise en compte dans l'évaluation des soins. Dans le cas des maisons de santé, des études suggèrent une amélioration, notamment dans la communication entre patients et soignants, mais ces effets restent modestes.

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Un impact à confirmer sur le recours aux spécialistes et à l'hospitalisation

Les maisons de santé sont un véritable tournant dans la manière de soigner en passant d'une pratique isolée à un travail d'équipe centré sur le patient.

Les études montrent des bénéfices concrets: un meilleur bien-être des soignants, un meilleur accès aux soins et une prise en charge améliorée des maladies cardiovasculaires. En revanche, leur impact sur le recours aux médecins spécialistes, les hospitalisations ou encore l'expérience des patients reste encore à confirmer.

Ces résultats démontrent que le travail en équipe est efficace. C'est dans cette logique que le gouvernement encourage le développement des maisons de santé pluriprofessionnelles, avec un objectif de 4.000 structures d'ici 2027. Si elles en sont l'exemple le plus visible, il s'agit plus largement de soutenir toutes les formes d'équipes de soins primaires. D'ailleurs, certaines régions ont déjà investi le sujet en expérimentant de nouvelles formes d'organisation.

Cependant, le travail en équipe des soignants n'est pas une solution miracle. Pour répondre pleinement aux défis du système de santé, d'autres évolutions sont indispensables. L'enjeu est global: améliorer la santé de tous, offrir une meilleure expérience aux patients, préserver les soignants de l'épuisement, maîtriser les dépenses et garantir un accès équitable aux soins.

Par Morgane Angibaud (Pharmacien d'officine & Maitre de conférence associé à l'UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Nantes Université)

Cet article est issu du site The Conversation