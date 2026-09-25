« 20 euros pour un plein de 70 litres »: rouler à l'huile de friture, une pratique illégale qui se répand en France

Des automobilistes récupèrent l'huile de friture dans les restaurants pour remplir leur réservoir. (illustration) (jarmoluk / Pixabay)

Et si votre huile de friture remplaçait votre carburant ? Autant vous le dire tout de suite, cette pratique est illégale en France. Mais, malgré cette interdiction, de nombreux automobilistes confrontés à la flambée du prix des carburants sautent le pas.

Seuls les moteurs diesel peuvent effectivement rouler à l'huile alimentaire. Alors que le litre de gazole est actuellement vendu à 2,40 euros en moyenne dans les stations françaises, cette solution est plus rentable que jamais. D'autant que de l'huile usagée peut faire l'affaire. Un conducteur adepte de cette pratique a ainsi confié au Parisien qu'il s'approvisionnait auprès de restaurants, contraints depuis 2016 de recycler leur huile.

Des précautions à prendre pour préserver le moteur

Mais attention : cette alternative n'est pas sans risque pour votre véhicule. Elle est ainsi vivement déconseillée pour les moteurs récents, à partir du milieu des années 2000, sauf si une intervention est réalisée. Un homme interrogé par le quotidien francilien explique ainsi avoir investi 300 euros pour rendre son moteur compatible.

Même sur les voitures anciennes, il convient de prendre certaines précautions avant de verser l'huile dans le réservoir : la filtrer et la laisser décanter afin d’éliminer les impuretés qui pourraient être fatales à votre voiture. Il est aussi fortement recommandé de ne pas se contenter d'huile alimentaire. Il faut la mélanger avec du gazole. Un automobiliste, qui roule à l'huile depuis près de 20 ans, explique ainsi faire un plein de 70 litres pour environ 20 euros. Il débourserait 170 euros pour la même quantité à la pompe...

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