Ordi moche : à quoi correspond cette tendance conso pour bien s’équiper à petits prix ?

Avez-vous songé à acquérir un ordi moche pour un achat matériel plus responsable et tout aussi performant ? (Visuel Adobe Stock)

Quelles sont ces enseignes qui assument pleinement de proposer des offres d'équipements high-tech performants mais imparfaits ? A l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, découvrez le concept d'appareils moins beaux mais au fonctionnement toujours intact.

Ordi moche : ne vous fiez plus aux apparences !

D'où vient le concept d'ordi moche ?

On connaissait déjà les produits déclassés d'une célèbre enseigne nationale qui permettent aux acheteurs d'acquérir des équipements électroménagers à moindre coût. Il y a eu ensuite la tendance des fruits et légumes moches qui ne rentrent pas dans les standards imposés de couleur, de forme ou de taille.

Depuis peu, on observe la montée de cette tendance populaire consistant à vendre des appareils informatiques et high-tech dits moches, ayant vécu mais toujours fonctionnels.

Sur quoi se base-t-on pour qualifier un appareil électronique de moche ?

Un appareil high-tech qualifié de moche présente un défaut physique imputable à des traces d'usage, telles que des rayures ou des marques d'autocollants indélébiles.

En l'état, il ne passe plus les étapes du contrôle qualité qui est intransigeant par définition.

Ces enseignes qui ont eu l'idée de commercialiser des ordis moches

Pour éviter la mise au rebut d'objets déclassés encore performants, des professionnels ont choisi de les proposer aux clients, sensibles aux questions d'empreinte environnementale et aux économies.

Des structures locales s'étaient déjà emparées de ce marché

Il y a 20 ans, les Ateliers du Bocage, coopérative d'utilité sociale et environnementale du réseau Emmaüs, se sont lancés dans le reconditionnement d'appareils informatiques et de téléphonie pour proposer de meilleurs prix aux clients et lutter contre la fast tech et l'obsolescence programmée.

La gamme K-bossés se compose d'ordinateurs ne répondant pas aux critères esthétiques attendus : les imperfections sont indiquées en toute transparence.

L'impact sociétal est fort : de l'emploi, du pouvoir d'achat préservé et des achats plus responsables.

Les commandes sont possibles en ligne ou dans l'une des quatre boutiques.

Back Market officialise le créneau porteur des ordis moches

«Non au jetable systématique et oui au réemploi», c'est la devise de la plateforme Back Market qui s'adresse aux consommateurs soucieux de réduire leur impact carbone et de préserver leur pouvoir d'achat.

En assumant de proposer une offre d'ordis moches depuis 2026 (notamment des MacBooks) qui font partie de la catégorie des ordinateurs dits obsolètes, Back Market renforce son engagement environnemental.

Un ordi moche est-il vraiment plus avantageux ? Le prix des PC moches est encore plus bas que celui des modèles reconditionnés classiques. L'économie est en moyenne de 100 euros, soit une différence tarifaire de 20% (2).

Le concept devrait progressivement s'étendre aux tablettes, smartphones, etc.

Peut-on vraiment avoir confiance dans un ordi moche ?

Voici les éléments qui rassurent le client lors de l'achat d'un ordi moche, affecté uniquement à l'extérieur (et non sur son système interne ou ses composants électroniques) :

Système de notation clair (le produit doit être conforme au Pacte Qualité Back Market).

Garantie commerciale de 12 mois.

Testé et reconditionné par des experts.

Retour gratuit sous 30 jours..

A savoir Le reconditionné a plus que jamais la cote en temps de crise ! Des enseignes partenaires de The Corner, plateforme d'avantages pour les clients BoursoBank, pratiquent également la vente d'articles reconditionnés et vérifiés, qui conviennent parfaitement pour les usages familiaux les plus courants : jeux vidéo, création ou streaming. Parmi elles, on retrouve : la Fnac, Darty et Conforama.

Le critère du beau pour les produits technologiques a donc considérablement évolué. En démocratisant cette approche, Back Market et les autres acteurs locaux très engagés réaffirment leur positionnement contre la surconsommation.

(1) https://www.backmarket.fr/fr-fr/l/ugly-macbook/b16da253-0c09-4b7c-bc1d-cf9253c2a44b

(2) https://www.tf1info.fr/high-tech/on-economise-en-moyenne-100-euros-des-appareils-reconditionnes-et-moins-chers-le-bon-plan-des-ordinateurs-moches-2442066.html

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