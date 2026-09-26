Pourquoi la génération Z est tombée amoureuse de la photographie argentique

En 2025, 35% des 42 millions d'utilisateurs actifs d'appareils photo argentiques dans le monde avaient entre 18 et 30 ans. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Après les vinyles, les cassettes VHS, les vidéoclubs et la profession de disquaire, la génération Z, née entre 1995 et 2010, ressuscite la photographie argentique. Derrière cette fascination pour certains objets ou supports se dessine une même aspiration: retrouver des expériences plus réfléchies, plus tangibles et plus collectives.

La photographie argentique connaît une véritable résurrection, portée par des adeptes inattendus: la génération Z (née entre 1995 et 2010, ndlr) . Il n'y a pas si longtemps, la photographie argentique (qui repose sur l'utilisation de pellicules et un développement chimique) était considérée comme quasiment disparue, reléguée au rang de pratique réservée à une poignée de passionnés et d'artistes professionnels.

Les appareils photo numériques avaient conquis presque tous les domaines de la production photographique. Les géants de l'industrie de l'argentique, comme Polaroid et Kodak, avaient considérablement décliné par rapport à leur âge d'or, devenant l'ombre d'eux-mêmes. Les chambres noires, où les élèves et les étudiants apprenaient à développer et tirer leurs pellicules à la main, fermaient les unes après les autres dans les lycées et les universités du pays, remplacées par des laboratoires numériques. Pour la plupart des gens, l'esprit de la photographie argentique ne survivait plus qu'à travers les filtres d'Instagram.

Mais, au cours de ces cinq dernières années, les jeunes générations se sont tournées de plus en plus nombreuses vers cette ancienne manière de pratiquer la photographie. En 2025, 35% des 42 millions d'utilisateurs actifs d'appareils photo argentiques dans le monde avaient entre 18 et 30 ans. L'année précédente, les recherches en ligne consacrées à la photographie argentique avaient augmenté de 41%.

Les ventes d'appareils photo jetables augmentent régulièrement depuis 2023. Le média spécialisé PetaPixel est allé encore plus loin en qualifiant 2024 de «meilleure année de l'argentique depuis des décennies».

Face au regain de la demande, les grandes marques ont lancé de nouveaux appareils et ressuscité des modèles emblématiques. Selon une enquête réalisée en 2024 par Ilford Photo, plus de 30% des répondants pratiquant la photographie argentique avaient entre 25 et 34 ans.

Un nombre croissant de mes étudiants en art et en design se passionnent pour la photographie argentique et je n'y vois pas une simple tendance nourrie par la nostalgie du passé, mais plutôt de jeunes adultes qui rejettent les algorithmes, cherchent à s'affranchir de l'aliénation des réseaux sociaux et réagissent à une enfance passée entre Zoom et TikTok. À travers ce choix, ils cherchent délibérément à redéfinir leur rapport à l'art, aux relations sociales et, plus largement, au monde qui les entoure.

À la recherche d'un «troisième lieu»

Dans le cadre de mes recherches en histoire de la photographie et de mon enseignement à l'Université de Californie du Sud, je demande souvent à mes étudiants comment ils prennent leurs photos: avec un appareil numérique, leur smartphone ou un appareil argentique.

Cette année, pour la première fois, certains m'ont parlé des clichés qu'ils avaient fait tirer et des albums photos papier qu'ils avaient réalisés pour conserver des souvenirs de leurs amis et de leur famille. Ils m'ont aussi expliqué qu'ils envoyaient des cartes postales, écrivaient des lettres et accrochaient des photographies aux murs de leur chambre.

Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la manière dont une grande partie du vocabulaire des débuts des réseaux sociaux reprenait des gestes du monde physique pour les transposer dans l'univers virtuel: on «publiait» sur un «mur», on «pokait», on «identifiait» des personnes, on ajoutait des pages à ses «favoris», sans oublier le fait de «devenir amis».

Il s'agissait d'une stratégie rhétorique des plateformes, sans doute destinée à donner aux utilisateurs le sentiment d'évoluer dans un environnement social familier. Mais leur modèle économique reposait bien davantage sur la maximisation de l'engagement et des revenus publicitaires que sur le développement de relations authentiques.

La suite est bien connue: plus les jeunes se sont connectés en ligne, plus ils ont commencé à se sentir isolés et déconnectés. Les confinements liés au Covid-19 ont encore renforcé cette bascule vers une vie sociale essentiellement numérique, et les chercheurs commencent seulement à mesurer les effets négatifs qu'a eus la combinaison d'un temps d'écran accru et de l'isolement sur la santé mentale des adolescents. En 2023, 51% des adolescents américains déclaraient passer au moins quatre heures par jour sur les réseaux sociaux.

J'y vois une réaction à une existence vécue derrière les écrans: la photographie argentique devient un moyen de renouer avec la vie collective et de retrouver ce que les sociologues appellent un «troisième lieu».

Popularisé par le sociologue Ray Oldenburg dans son livre de 1989, The Great Good Place , le concept de «tiers-lieu» désigne un espace distinct du domicile et du travail. C'est un lieu intermédiaire, une parenthèse qui favorise les échanges, les rencontres et la créativité. Il peut s'agir d'un café de quartier, d'un atelier d'écriture, d'une partie hebdomadaire de Magic: The Gathering ( jeu de cartes à collectionner, ndlr) ou encore d'une fraternité étudiante. Bref, de tout espace propice aux interactions sociales et à l'épanouissement personnel.

Ces espaces permettent aussi de lutter contre la solitude. Ils incitent les individus à sortir de leur isolement pour s'inscrire dans une communauté. Ray Oldenburg les qualifiait également de «havres de sociabilité»: des lieux où l'on peut venir seul pour rejoindre d'autres personnes, dans une atmosphère à la fois conviviale, ouverte à tous et festive.

Des communautés argentiques bien réelles

En avril 2026, la première édition d'AnalogCon s'est tenue à Los Angeles (Californie). Organisé par le Los Angeles Center of Photography, dont je suis le directeur exécutif et le commissaire en chef, le festival était entièrement consacré à la photographie argentique. Il n'a pas seulement joué le rôle de tiers-lieu pour les passionnés de photo: il a aussi montré à quel point la photographie argentique, en tant que pratique, rituel et communauté, est en plein essor.

Des exposants, des acteurs de l'industrie, des artistes et des enseignants ont participé à cet événement de deux jours, rythmé par des expositions, des tables rondes, des démonstrations et des balades photographiques guidées dans le quartier de Little Tokyo. L'enthousiasme des participants et leur envie de voir se multiplier ce type de rendez-vous étaient évidents.

La photographie s'inscrit désormais dans un mouvement plus large: celui d'une génération qui redécouvre les objets culturels et les supports physiques. Alors que le streaming représente 82% des revenus de l'industrie musicale, les ventes de disques vinyle progressent sans interruption depuis plus de dix ans. Aux États-Unis, elles ont même dépassé le milliard de dollars (un peu moins de 863.000 euros, ndlr) en 2025.

Près de 60% des membres de la génération Z achètent désormais des vinyles. Les cassettes VHS et les magnétoscopes connaissent eux aussi un retour aussi inattendu qu'insolite. En Californie, des boutiques comme Be Kind Video ou Videotheque proposent à nouveau la location de VHS, de DVD et de Blu-ray.

Mais au-delà de ces objets eux-mêmes, les disquaires et les vidéoclubs sont redevenus de véritables tiers-lieux. Il y a une différence fondamentale entre choisir un film à regarder en streaming depuis son lit et sortir de chez soi pour se rendre dans un magasin, discuter cinéma avec un vendeur et échanger avec d'autres passionnés.

Pensez au bruit caractéristique d'une cassette audio lorsqu'on ouvre ou referme son boîtier, aux graphismes colorés des jaquettes de DVD ou de VHS. Pensez au geste de rembobiner une cassette ou de composer une mixtape pour la personne qui vous plaît. Ces objets incarnent une époque, des rituels et une esthétique bien particuliers. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est une découverte: ils les expérimentent pour la toute première fois.

Imaginez maintenant le geste délicat qui consiste à charger une pellicule dans un appareil photo. Imaginez que vous choisissiez soigneusement votre cadrage avant de déclencher, parce que le nombre de vues est limité et que chacune compte. Puis imaginez l'excitation ressentie lorsque les images apparaissent enfin, matérialisées sur du papier.

À mes yeux, il s'agit de bien plus qu'un simple effet de mode. Ces pratiques traduisent une volonté de résister à une culture numérique conçue pour susciter l'envie, récompenser l'indignation et favoriser les insultes comme l'humiliation.

À la place, munis de leurs pellicules, de plus en plus de membres de la génération Z semblent tourner le dos aux fils d'actualité dictés par les algorithmes pour privilégier une manière de vivre plus réfléchie, plus personnelle et plus concrète.

Par Rotem Rozental (University of Southern California)

Cet article est issu du site The Conversation