Location de camping-car : les bons plans pour faire baisser la facture

Le camping-car est synonyme d’évasion et de liberté.

Combis, vans aménagés et camping-cars font rêver par leur promesse d'évasion et de liberté. Avant de prendre la route, mieux vaut anticiper le budget à prévoir. Location, assurance, carburant, options et périodes de forte demande: combien coûte réellement la prise en main d'un véhicule de loisir et comment éviter les mauvaises surprises?

Camping-car, fourgon aménagé, van: lequel choisir pour vos vacances?

Le choix du véhicule dépend du nombre de voyageurs, du type de vacances (lieu unique, road trip…) et du niveau de confort et d'équipements souhaité.

Le van rime avec liberté et flexibilité. Compact, il vous permet d'aller là où vous le souhaitez. Avec son espace réduit, il convient pour les escapades en couple et offre un confort minimal.

Le fourgon aménagé est plus maniable qu'un camping-car et accueille jusqu'à 4 couchages.

Le camping-car vous permet de voyager toute l'année dans toutes les conditions. Il existe trois types des modèles. Le profilé est compact et aérodynamique. Le camping-car capucine est parfait pour des vacances en famille grâce à son couchage au-dessus de la cabine. Le modèle intégral est une vraie maison sur roues.

Le type de véhicule a un impact sur votre budget, que ce soit au niveau du prix de la location mais également pour:

Le carburant: Un van consomme en moyenne 7 à 8 litres aux 100 km, contre 10 à 12 litres pour un camping-car.

Les péages: les vans, classés dans la catégorie 1, paient le même prix qu'une voiture. Un camping-car de moins de 3,5 tonnes avec une hauteur comprise entre 2 et 3 mètres est classé en catégorie 2. Au-delà, la catégorie 3 s'applique.

Ces critères influent sur le prix de location d'un van ou d'un camping-car

Les tarifs dépendent de différents facteurs:

Le modèle du véhicule et le nombre de couchages disponibles;

Le kilométrage du véhicule, son état, son niveau d'équipements (porte-vélo, vaisselle, mobilier extérieur…);

La période de l'année. Les mois de juillet et août sont les plus prisés. À l'inverse, les tarifs peuvent être divisés par deux en basse saison.

La durée de la location: plus elle est longue, plus le prix à la journée baisse;

Le lieu: les prix sont plus élevés à proximité des villes ou des régions touristiques;

Le kilométrage: illimité ou non. Attention, en cas de dépassement du forfait, la facture peut être salée;

Les garanties optionnelles de l'assurance.

Vous devrez également verser un dépôt de garantie, ou caution. Son montant est généralement compris entre 1.000 et 3.000 euros selon le type de véhicule et le contrat d'assurance souscrit.

Voici comment choisir votre type de loueur de camping-car selon vos besoins

Il existe deux types de loueurs:

Les loueurs professionnels: vous pouvez louer un camping-car ou un van dans un réseau national généraliste ou spécialisé dans les véhicules de loisirs. Les principaux sont Hertz Trois Soleils, Avis Car Away, Roadsurfer et Evasia. Certains revendeurs de camping-cars proposent également des services de location.

Les loueurs particuliers: de nombreux propriétaires proposent leur véhicule à la location sur des plateformes comme Wikicampers, Yescapa, Goboony, Hapee ou Vanloc.

Les loueurs professionnels disposent la plupart du temps de modèles de moins de 2 ans bénéficiant de révisions régulières. En louant auprès d'un particulier, vous bénéficiez de tarifs inférieurs de 30% en moyenne, même si l'écart a tendance à se réduire. Les équipements comme la vaisselle ou le mobilier extérieur sont généralement inclus dans le prix de la location.

Quel budget pour louer un camping-car?

Sur le site Wikicampers, le prix de location moyen à la journée en août 2025 (assurance tous risques incluse) s'élève à:

106,56 euros par jour pour un camping-car

par jour pour un camping-car 99,05 euros pour un van aménagé

pour un van aménagé 108,19 euros pour un fourgon aménagé

pour un fourgon aménagé 106,56 euros pour un combi

Sur la plateforme Goboony, on trouve des véhicules à partir de 60 euros par jour. La fourchette de prix se situe davantage entre 90 et 130 euros . Ce tarif inclut la commission de la plateforme (17,5%), les frais de dossier et l'assurance de base.

D'après les chiffres relevés par Wikicampers, les tarifs de location auprès du loueur professionnel Roadsurfer s'élèvent à:

Van aménagé à toit relevable à partir de 69 euros par nuit en basse saison

par nuit en basse saison Fourgon aménagé à partir de 85 euros

Camping-car profilé à partir de 99 euros

Ces tarifs augmentent en haute saison. Si vous souhaitez partir en août, comptez au moins 85 euros par nuit pour un van aménagé, et 209 euros pour un camping-car. Il faut également ajouter les frais de service d'un montant de 99 euros

Chez Hertz Trois Soleils, le tarif de départ pour louer un van, un fourgon aménagé ou un camping-car se situe aux alentours de 120 euros par jour, hors options.

Chez Evasia, les tarifs débutent à:

88 euros par jour en basse saison pour un véhicule de loisirs 3 places. Les tarifs pour une semaine s'échelonnent entre 651 et 1271 euros

par jour en basse saison pour un véhicule de loisirs 3 places. Les tarifs pour une semaine s'échelonnent entre 108 euros par jour pour un camping-car capucine. Comptez entre 851 euros et 1471 euros pour une semaine de location selon la saison.

Les plus belles routes de France pour un road-trip inoubliable

La Provence: de Gordes à Roussillon en passant par Bonnieux, explorez de charmants villages perchés en serpentant entre oliveraies, champs de lavande et falaises ocres.

La Côte Atlantique: Adoptez la «surf life» le temps d'un road-trip entre Landes et Pays Basque, de Lacanau à Saint-Jean de Luz en passant par le bassin d'Arcachon, Biarritz et Hossegor.

La route des volcans d'Auvergne: vous serez séduit par les vues à couper le souffle sur les 80 volcans assoupis de la chaîne des Puys et les grands espaces pour bivouaquer en toute liberté.

