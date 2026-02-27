 Aller au contenu principal
L'inflation repart à la hausse en février : comment expliquer ce bond de 1 % ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 27/02/2026 à 11:55
Temps de lecture: 1 min

D'après les perspectives de l'Insee, l'indice des prix à la consommation devrait se redresser un peu pour atteindre 1,5%. (Ccipeggy / Pixabay)

Après des mois de baisse, l'inflation a connu une hausse de 1 % en février. Elle était descendue à 0,3 % en janvier. Il existe plusieurs explications à ce rebond.

D'après les derniers chiffres de l'Insee, dévoilés ce vendredi 27 février, l'inflation a fait un bond de 1 % en février. Cela signifie que les prix relevés en février 2026 étaient 1 % plus élevés qu'en février 2025, rapporte Ouest-France .

Ce taux est supérieur à celui de janvier, l'inflation s'établissait alors à 0,3 %. Un recul expliqué par un jour de soldes plus important en janvier 2026 qu'en janvier 2025, soulignent nos confrères.

« Une baisse moins prononcée des prix de l'énergie »

Selon l'Institut national de la statistique, la hausse de février « s'expliquerait en partie par une baisse moins prononcée des prix de l'énergie, provoquée par un effet de base sur les prix de l’électricité qui avaient fortement reculé en février 2025 » . En effet, il y a un an, les prix de l'électricité « avaient fortement reculé » .

L'augmentation des prix « s'expliquerait par la hausse des prix des services, tirés par le rebond saisonnier des services de transports, et par la hausse, également saisonnière, des prix des produits manufacturés, du fait de la fin des soldes dans l’habillement et les chaussures » , poursuit l'Insee. D'après les perspectives de l'Insee, en décembre dernier, l'indice des prix à la consommation devrait se redresser un peu pour atteindre 1,5%.

Inflation
© Boursorama avec Newsgene
