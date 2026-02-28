Pourquoi l’obésité progresse-t-elle depuis trente ans?

En France, 17% des adultes sont en situation d’obésité. (crédit: Adobe Stock)

Le ministère de la santé vient de lancer sa feuille de route 2026-2030 pour la prise en charge des personnes en situation d'obésité. Ce cadre stratégique invite à questionner un paradoxe: l'État a déployé dès 2001 un ensemble d'actions autour de l'activité physique et la nutrition en vue de réduire la prévalence de cette maladie, et, pourtant, celle-ci augmente régulièrement depuis une trentaine d'années.

L'obésité est une maladie dont les causes et conséquences sont désormais bien documentées par la littérature médicale comme sociologique. Sa prévalence n'a cessé d'augmenter depuis les années 1990 dans le monde. La France ne fait pas exception. De 8,5% en 1997, la population adulte en situation d'obésité est passée à 15% en 2012, puis à 17% en 2020. Des écarts importants existent entre les personnes suivant leur âge, leur sexe, leur région, leur niveau d'éducation et leur catégorie socioprofessionnelle.

Ces données épidémiologiques et sanitaires ont participé à une prise de conscience (certes, partielle) des pouvoirs publics quant à la nécessité d'agir. Mais les politiques publiques menées contre l'obésité en France sont inefficaces. Comment l'expliquer? Quelles stratégies sont mises à l'œuvre par les lobbies pour contrer les mesures? Et comment concilier lutte contre l'obésité et lutte contre la grossophobie? Faisons le point.

Les années 1990, ou la prise de conscience du lien entre alimentation et santé

La reconnaissance de l'obésité comme une «épidémie» par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997 incite les autorités sanitaires nationales à se saisir de cet enjeu.

En France, il faut attendre la fin des années 1990 pour voir le ministère de la santé s'intéresser à la question. Plusieurs dynamiques politiques et sociales se croisent alors. Le débat sur la «malbouffe» s'impose dans l'espace médiatique à cette période, notamment après le démontage d'un restaurant d'une célèbre chaîne de fast-food à Millau en 1999.

Il s'insère dans une séquence plus large de préoccupations sur le lien entre santé et alimentation, amorcée dès le début de la décennie avec les épisodes liés au variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, surnommé «maladie de la vache folle».

Un plan national nutrition santé depuis 2001

Pour que les différentes dynamiques se combinent, il faudra néanmoins attendre l'apparition d'une «fenêtre d'opportunité politique» en 2000.

Le gouvernement cherche alors des thèmes à proposer à ses partenaires européens, en vue de sa présidence de l'Union européenne en 2001. Le ministère de la santé suggère celui de la nutrition santé, et en profite pour lancer un plan national, le Plan national nutrition santé (PNNS). Cette mise à l'agenda discrète, à la croisée de préoccupations nutritionnelles, sanitaires et politiques, constitue sans doute la première inscription de l'obésité comme problème de santé publique en France. La version actuelle du PNNS se décline en dix mesures phares présentées sur le site MangerBouger.

Avec notamment des recommandations en direction des professionnels et du grand public, le PNNS a pour objectif d'améliorer l'état de santé de la population en agissant sur la nutrition, qui est l'un de ses déterminants majeurs. Le plan vise à réduire la prévalence de l'obésité chez les adultes, le même objectif de réduction sera intégré à la loi 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, sans que des moyens supplémentaires soient adoptés.

Plan obésité, taxe soda et autres mesures

«Problème fluide» par excellence, l'obésité fera l'objet après 2001 de nouvelles inscriptions régulières à l'agenda, sans que cet intérêt entraîne de diminution de la prévalence. Elle fera de nouveau l'objet d'une attention politique et sociale à travers les débats parlementaires sur la loi de santé publique de 2004 et ceux entourant les messages sanitaires dans les publicités alimentaires en 2007.

D'autres mesures seront prises, parmi lesquelles:

la mise en place d'un plan obésité en 2010 (pour améliorer la prise en charge)

le développement d'initiatives locales (villes-santé, santé-environnement, etc.), par exemple ici, dans les Hauts-de-France, et de plans autour de l'activité physique ou encore

une taxe sur les sodas en 2012.

Mais le poids des lobbies, et la complexité des actions à mener pour réduire la prévalence de l'obésité en font un problème insoluble, en tout cas sans changements sociaux structurels.

Alors, plus de vingt ans après le lancement du premier PNNS, le constat est sans appel : la prévalence de l'obésité continue de croître. Cet échec relatif s'explique par plusieurs facteurs structurels.

Une approche trop centrée sur la responsabilité individuelle

Tout d'abord, les politiques publiques françaises ont adopté une approche essentiellement comportementale, centrée sur la responsabilité individuelle: mieux manger, bouger davantage, équilibrer son alimentation.

Ce cadrage moral et sanitaire tend à négliger les déterminants sociaux de la santé, alors que les études montrent que l'obésité touche davantage les classes populaires, les femmes et les habitants de certaines régions. En ciblant les comportements sans agir sur les conditions de vie (précarité, urbanisme, accès à des aliments de qualité), ces politiques ne font qu'effleurer les causes profondes du phénomène.

Ensuite, les politiques de lutte contre l'obésité se caractérisent par une forte dispersion institutionnelle (ministère de la santé, de l'éducation nationale, de la ville…). Les mesures se succèdent sans continuité, souvent diluées dans des programmes plus larges (nutrition, prévention, activité physique). L'obésité n'apparaît que comme un sous-thème, rarement comme une priorité politique autonome. Cette dilution empêche la mise en place d'une stratégie nationale cohérente et dotée de moyens pérennes.

Le poids de l'agro-industrie

Enfin, le poids des industries agroalimentaires constitue un frein structurel à l'effectivité des politiques nutritionnelles. Dotées de ressources économiques, juridiques et communicationnelles considérables, ces industries développent des stratégies d'influence visant à affaiblir, retarder ou contourner les mesures de santé publique adoptées par les pouvoirs publics.

L'un des exemples les plus emblématiques concerne les mobilisations contre le Nutri-Score, portées par des acteurs industriels (secteurs des huiles, des produits laitiers, des produits sucrés) et certains États membres de l'Union européenne, comme l'Italie, qui ont cherché à en contester la scientificité, à en limiter le caractère obligatoire ou à promouvoir des systèmes alternatifs moins contraignants auprès de la Commission européenne. Ces actions s'inscrivent dans une logique classique de lobbying réglementaire, visant à déplacer le débat du terrain de la santé publique vers celui de la liberté économique, du choix du consommateur ou de la protection des «traditions alimentaires».

Ces logiques se retrouvent également dans les tensions autour de la fiscalité nutritionnelle, en particulier la taxe sur les sodas ou sur la réticence à encadrer strictement la publicité alimentaire, notamment à destination des enfants et des adolescents. Dans ce contexte, les politiques publiques apparaissent souvent prises en étau entre injonctions à la prévention des maladies chroniques et pressions industrielles, ce qui limite la portée transformatrice des réformes engagées.

Ces impasses morales, institutionnelles et économiques contribuent à expliquer la difficulté persistante de la France à enrayer l'augmentation de l'obésité, malgré une mobilisation politique et médiatique récurrente.

Lutter aussi contre la grossophobie

Peut-être pourrions-nous également incriminer les préjugés et stéréotypes à l'égard des personnes grosses. Le relatif désengagement des politiques de santé et l'accent mis sur la responsabilité individuelle ne s'expliquent-ils pas, au moins en partie, par une vision stéréotypée de l'obésité, qui en fait avant tout une affaire de décisions personnelles?

Dans la lutte contre la grossophobie, les pouvoirs publics demeurent en tous cas frileux, déléguant aux bonnes volontés associatives ou professionnelles la mise en place d'actions dont on peine à deviner les contours. À cet égard, l'absence du terme de «grossophobie» dans la dernière feuille de route obésité présentée par le gouvernement interroge fortement.

Par Arnaud Alessandrin (Sociologue, Université de Bordeaux) et Thibault Bossy (Maître de conférences en sociologie, Université de Bordeaux)

A lire aussi:

Une étude montre que 60 ans est souvent l'âge de notre apogée

La course à pied use-t-elle le corps des sportifs, professionnels comme amateurs?

Biodiversité alimentaire, microbiote et bien-être: la recherche explore les liens potentiels

Cet article est issu du site The Conversation