Carrefour modernise ses magasins : l’enseigne va-t-elle mettre en place une tarification dynamique sur ses produits ?

Carrefour a annoncé, mercredi 18 février, avoir noué un partenariat avec Vusion, une entreprise développant des solutions de digitalisation du commerce physique. L’objectif ? Moderniser les supermarchés Carrefour, à travers notamment des « étiquettes électroniques de dernière génération » et des micro-caméras pilotées par IA pour observer les produits. Cet arsenal technologique pourrait-il servir à déployer la tarification dynamique dans leurs magasins ? RMC Conso s'est penché sur la question.

Un système déjà existant

Pour rappel, la tarification dynamique est le système largement déjà en vigueur pour le train ou l’avion. Il consiste à faire varier automatiquement les prix en fonction de la demande ou des données personnelles collectées sur le consommateur. Dans le dernier cas, on parle alors de « surveillance pricing ». Une enquête menée par Consumer Reports a permis de montrer que cette variation des prix par intelligence artificielle en fonction du profil du client était déjà répandue sur Instacart, le Deliveroo américain.

De quoi laisser présager qu’elle arrive bientôt dans la grande distribution ? En l’état, Carrefour semble effectivement se doter des outils permettant cette tarification dynamique. Dès 2024, le groupe a créé en interne une unité « Analytics Factory » chargée d’étudier toutes les données récoltées sur les consommateurs afin de comprendre et anticiper leurs comportements. Le partenariat avec Vusion devrait quant à lui permettre « une mise à jour des prix en temps réel » , selon les mots du communiqué .

« Pas de pricing dynamique »

En réalité, pour l’heure, ni Carrefour ni Vusion n’a fait part d’aucune intention de mettre en place un système de tarification dynamique. Les outils de Vusion devraient servir à s'assurer de la conformité du prix sur l’étiquette et à lancer des promotions pour écouler un produit proche de sa date de péremption. « Notre logique n’est pas de changer souvent, et encore moins en temps réel » , avait assuré de son côté Arnaud Grojean, le chef d’Analytics Factory, en 2024 au Monde .

« Carrefour ne fait pas de pricing dynamique et n’en fera pas avec Vusion » , assure enfin le service presse de l'entreprise. Ainsi, pour Grégory Caret de l'UFC-Que Choisir, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter. Déjà, car le consommateur français est plus protégé que celui américain. Mais aussi parce que ce système de tarification ne serait pas une stratégie payante à long terme. « Un distributeur aura toujours plus d'intérêt à fidéliser ses clients en proposant des prix bas, que de capitaliser dessus en lui proposant un prix haut, au risque de se le mettre à dos » , a-t-il résumé.